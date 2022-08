Le travail dénonce un régime fiscal “absurde”, après qu’un rapport montre que le géant pétrolier Shell a reçu 100 millions de livres sterling du Royaume-Uni

Les travaillistes ont accusé le gouvernement de favoriser les géants du pétrole et du gaz avec un régime fiscal et de subventions « particulièrement généreux », après qu’il est apparu que Shell avait reçu plus de 100 millions de livres sterling du contribuable britannique en 2021.

Le paiement a été révélé dans un rapport de Shell qui a montré que la société avait versé un total de 17 milliards de livres sterling en taxes et redevances aux gouvernements du monde entier l’année dernière.

Dans une poignée seulement, les subventions de l’État l’emportaient sur les charges, et le Royaume-Uni était de loin le plus gros payeur, suivi de l’Inde avec 15 millions de livres sterling et de l’Allemagne avec 3 millions de livres sterling.

Les travaillistes ont déclaré que des allégements fiscaux mal conçus avaient conduit Shell et BP à recevoir 700 millions de livres sterling de subventions gouvernementales pour la production de pétrole et de gaz entre eux depuis 2016.

Le ministre fantôme du changement climatique, Kerry McCarthy, a déclaré que les paiements arrivaient à un moment où la chef de file des conservateurs, Liz Truss, insiste sur le fait qu’il ne peut y avoir de « subventions » pour les ménages aux prises avec la hausse des prix de l’énergie.

Elle a demandé que les entreprises énergétiques soient obligées de payer leur « juste part ».

“Depuis 2016, les géants du pétrole et du gaz ont reçu d’énormes sommes d’argent sur les deniers publics dans le cadre du régime fiscal particulièrement généreux que les conservateurs ont créé pour eux”, a déclaré Mme McCarthy.

«Même maintenant, alors que les bénéfices pétroliers et gaziers atteignent des niveaux record et que les gens ont du mal à payer leurs factures d’énergie, les conservateurs leur ont accordé un autre allégement fiscal. Il est temps qu’ils paient leur juste part.

Le rapport de Shell montre que la société a payé 3,7 milliards de livres sterling à l’État norvégien, 3,7 milliards de livres sterling au Nigeria et 860 millions de livres sterling aux États-Unis en 2021.

Mme McCarthy a déclaré que l’ampleur des subventions accordées par le Royaume-Uni aux géants pétroliers mettait en évidence “l’absurdité” du refus du gouvernement d’antidater sa taxe temporaire de 5 milliards de livres sterling sur les bénéfices exceptionnels, entrée en vigueur en mai.

Le directeur général de BP, Bernard Looney, a récemment décrit les prix élevés actuels comme une “machine à sous” pour le producteur.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate de Shell ou de HM Treasury à la demande de commentaires de The Independent.