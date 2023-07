Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Seul un crime sur 20 a été résolu par la police l’année dernière, selon des chiffres qualifiés d ‘ »épouvantables » par le Labour.

Les données du ministère de l’Intérieur pour l’Angleterre et le Pays de Galles publiées ce mois-ci ont montré que la proportion de crimes entraînant une inculpation ou une convocation n’était que de 5,7%.

Les données, pour l’année jusqu’en avril, ont montré que 2,3 millions de crimes ont été abandonnés avant qu’un suspect ne soit trouvé.

Pour les infractions sexuelles, le taux d’accusation n’était que de 3,6 %, tandis que pour le viol en particulier, il était inférieur à 2,1 %.

Et seulement 6,5 % des vols ont conduit à des accusations.

Le parti travailliste a publié les chiffres alors que le parti cherche à déborder les conservateurs sur la loi et l’ordre avant les prochaines élections générales.

La secrétaire à l’intérieur de l’ombre, Yvette Cooper, a déclaré que les chiffres étaient un « scandale national » et a promis d’augmenter le nombre de crimes résolus si le parti gagnait le pouvoir.

Les conservateurs ont déclaré que les travaillistes « ne prendront pas les mesures sévères nécessaires contre le crime ».

Le parti travailliste a déclaré qu’il introduirait une nouvelle obligation pour les forces de police de mener une campagne de recrutement de détectives afin d’inverser une pénurie nationale, avec des plans pour faire venir des personnes de domaines tels que les enquêtes sur les fraudes commerciales et la protection de l’enfance.

Mme Cooper a déclaré: «Après 13 ans de gouvernement conservateur, plus de 90% des crimes ne sont pas résolus.

« C’est le bilan catastrophique des conservateurs en matière de loi et d’ordre – plus de criminels sont libérés et plus de victimes sont abandonnées.

« Pour certains crimes graves, comme le viol et le vol qualifié, le taux d’inculpation est maintenant si bas qu’il constitue un scandale national.

« Depuis trop longtemps dans ce pays, trop de crimes ont été commis sans aucune conséquence. Les victimes ont de plus en plus l’impression que personne ne vient et que rien n’est fait. Le travail est déterminé que cela doit changer.

La ministre de l’Intérieur, Sarah Dines, a déclaré que le Parti travailliste avait voté contre toutes les peines plus sévères imposées par le gouvernement et a affirmé que Sir Keir Starmer avait « un bilan épouvantable de victimes de viol défaillantes » lorsqu’il était à la tête du ministère public.

« Les gouvernements conservateurs ont augmenté les condamnations, augmenté les peines, réformé notre système judiciaire et quadruplé le financement pour mieux soutenir les victimes – en veillant à ce que toute la force de la loi soit appliquée pour protéger les femmes et les filles », a déclaré Mme Dines.