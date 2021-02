Lord James Wharton – un directeur de campagne lors de la candidature à la direction de Boris Johnson pour 2019 – a été confirmé pour diriger le régulateur indépendant du secteur de l’enseignement supérieur plus tôt cette semaine, malgré les préoccupations exprimées par les députés.

Décrivant la nomination comme «alarmante» dans sa lettre, Kate Green a fait valoir que Lord Wharton avait admis «qu’il n’avait aucune expérience directe dans l’enseignement supérieur» et a exhorté M. Johnson et le secrétaire à l’éducation, Gavin Williamson, à «être francs sur la façon dont ce rôle a été nommé ».

Elle a déclaré: «Il me semble que le baron Wharton n’a aucune des qualifications statutaires pour le poste, et tant le secteur de l’enseignement supérieur que le grand public seront profondément préoccupés par le fait qu’il ne s’agit que d’un autre exemple de copinage, qui mine la confiance dans la vie publique. à un moment où il est le plus nécessaire. »