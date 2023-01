Le travail demande une enquête sur la ligne de crédit de 800 000 £ de Boris Johnson

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les travaillistes demandent une enquête sur les finances de Boris Johnson alors qu’il était au n ° 10 après qu’il aurait utilisé un parent millionnaire pour soutenir une ligne de crédit de 800 000 £.

Le parti a écrit au commissaire parlementaire aux normes Daniel Greenberg à la suite d’un rapport selon lequel l’homme d’affaires canadien Sam Blyth s’est porté garant d’une facilité de crédit pour le premier ministre de l’époque.

La présidente travailliste Anneliese Dodds a appelé à une “enquête urgente”, citant le code de conduite des députés selon lequel “les titulaires d’une charge publique ne devraient se soumettre à aucune obligation financière ou autre envers des personnes ou organisations extérieures qui pourraient les influencer”.

Dans la lettre adressée à M. Greenberg, Mme Dodds a déclaré qu’elle craignait que M. Johnson “n’ait enfreint cet article en concluant un accord en vertu duquel il dépendait de la générosité d’une personne qui était, je crois, à l’époque debout pour être chef exécutif du British Council ».

Elle a ajouté: “Je crains que, sans une transparence adéquate sur cet arrangement, cela puisse donner l’impression qu’il s’agissait d’un arrangement de contrepartie, quelque chose qui nuirait fondamentalement à la confiance dans notre processus démocratique.”

Selon un rapport publié dans le L’heure du dimancheM. Blyth a accepté de garantir la facilité de crédit en décembre 2020 avant qu’elle ne soit souscrite en février 2021, une source anonyme ayant déclaré que M. Johnson était sur le point de “faire faillite”.

M. Blyth a été envisagé, entre fin 2020 et début 2021 – lorsque les dispositions relatives au garant ont été mises en place – pour un poste de directeur général du British Council, a indiqué le journal.

M. Johnson et sa femme Carrie auraient également utilisé une propriété en République dominicaine appartenant à M. Blyth, suggérant que c’était là qu’il passait ses vacances lorsque Liz Truss a été évincée du n ° 10. Il aurait annoncé la villa de vacances dans les Caraïbes à 4 100 £ par nuit.

M. Blyth en tant que garant aurait été signé par l’équipe de la propriété et de l’éthique du Cabinet Office à condition qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts, aucun risque de conflit d’intérêts et “aucun risque même de perception d’un tel conflit”.

Un porte-parole de M. Johnson a rejeté toute suggestion selon laquelle un conflit d’intérêts ou une violation du code de conduite des députés existait, ajoutant qu’il avait fait toutes les “déclarations nécessaires qu’il était tenu de faire”.

Mais Mme Dodds a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que le prétendu accord de crédit n’a pas été correctement déclaré.

Elle a déclaré : « Le code de conduite stipule que, même lorsqu’un don ou un prêt est fait par un membre de la famille (la personne nommée dans le rapport est un cousin éloigné), « à la fois le motif possible du donateur et l’utilisation à laquelle le don doit être mis doit être pris en considération » et qu’en cas de doute, l’avantage doit être enregistré ».

« De toute évidence, le but de ces règles est d’éviter un conflit d’intérêts, tant dans la réalité que dans la perception. On ne sait pas, cependant, comment un tel arrangement pourrait éventuellement être exempté de déclaration », a-t-elle ajouté.

Un porte-parole de M. Johnson a déclaré: “C’est un non-sens. Il n’y a pas de conflit d’intérêts ni de manquement au code de conduite des députés. Il n’y a jamais eu de prêt consenti par Sam Blyth.

«M. Johnson n’a jamais eu connaissance de M. Blyth ni n’a en aucune façon aidé M. Blyth dans sa candidature à un poste public. M. Johnson a fait toutes les déclarations nécessaires qu’il était tenu de faire, par exemple, dans le registre des intérêts des ministres.

“À tout moment, il a agi sur les instructions des fonctionnaires, du secrétaire du cabinet et du conseiller indépendant pour les intérêts ministériels, comme l’a confirmé le Cabinet Office.”

Cela vient comme l’a dit le député conservateur David Davis L’indépendant pour avertir que les alliés de M. Johnson appelant à son retour pour remplacer Rishi Sunak nuisaient au parti.

L’ancien ministre : « Boris ne va pas être l’atout électoral que revendiquent ses acolytes. Le battement de tambour continu appelant à son retour va certainement échouer, mais dans le processus, il corrode les chances du parti aux prochaines élections.