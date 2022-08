Le travail demande le rappel du Parlement en raison de l'”urgence” du coût de la vie

Les travaillistes ont écrit à Boris Johnson et aux deux candidats à la direction des conservateurs pour exiger le retour anticipé du Parlement afin de faire face à l’aggravation de l’« urgence » du coût de la vie.

L’appel aux députés à revenir deux semaines plus tôt le 22 août précède l’annonce de l’Ofgem sur le nouveau plafond des prix de l’énergie le 26 août, que le parti travailliste a qualifié de « délai crucial » pour agir.

Sir Keir Starmer a dévoilé un plan «entièrement chiffré» pour geler le plafond des prix au niveau actuel de 1 971 £ tout au long de l’hiver, les factures de gaz et d’électricité devant atteindre environ 3 600 £ en octobre.

Johnson – qui passe actuellement des vacances en Grèce – a déclaré qu’il appartenait à son successeur d’agir, et Truss et Sunak ont ​​tous deux rejeté l’idée de geler les factures, malgré les avertissements selon lesquels 13 millions de personnes seraient endettées.

Dans la lettre à Johnson, Liz Truss et Rishi Sunak, Thangam Debbonaire, leader fantôme du Labour à la Chambre des communes, a déclaré qu’il était temps pour les députés de débattre du “choix urgent” face à la hausse imminente des factures d’énergie.

“Dans toute la Grande-Bretagne, les gens doivent faire des choix impensables sur la façon de payer leurs factures, ce qui cause des inquiétudes sans fin aux ménages et aux entreprises”, a écrit le leader travailliste.

“C’est pourquoi je vous écris aujourd’hui pour vous exhorter à ramener le Parlement tôt le 22 août afin que nous puissions geler le plafond des prix de l’énergie maintenant avant l’hiver”, a déclaré le haut responsable travailliste, ajoutant: “Avec les entreprises et les ménages sur au bord du gouffre, nous sommes impatients d’agir.

Ofgem révélera la hausse précise du plafond des prix de l’énergie à la fin de la semaine prochaine, après que les derniers chiffres officiels ont montré que l’inflation avait atteint un sommet de 40 ans de 10,1 %.

Debbonaire a déclaré que l’annonce d’Ofgem “enverrait les ménages dans une nouvelle spirale d’inquiétude, les poussant à réduire encore plus” et créerait “un autre choc pour notre économie”.

Elle a écrit: «Les familles méritent un gouvernement qui est à leurs côtés et qui est prêt à prendre les mesures nécessaires maintenant pour faire face à l’ampleur de cette urgence nationale. Je vous exhorte à adopter le plan du Labour et à prendre des mesures pour geler le plafond des prix maintenant. »

Le gouvernement peut demander au président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, de rappeler le Parlement plus tôt s’il y a des événements jugés d’importance nationale majeure.

Mais les deux candidats et ministres conservateurs du gouvernement dit “zombie” semblent fixés sur le calendrier politique actuel, le Parlement devant revenir le 5 septembre – le jour même où le vainqueur de la course à la direction est annoncé.

Truss ou Sunak ont ​​promis un budget d’urgence en septembre. La ministre des Affaires étrangères, la grande favorite de la course aux conservateurs après que le dernier sondage des membres du parti lui ait donné une énorme avance, a déclaré qu’elle donnerait la priorité aux réductions d’impôts – rejetant un gel du plafonnement des prix comme un “plâtre collant”.

Sunak a qualifié le plan du parti travailliste de gel des prix d ‘«instrument brutal» qui ne ciblerait pas ceux qui ont le plus besoin de soutien. Il a également déclaré que Truss serait coupable d ‘«échec moral» si elle ne s’engageait pas à aider davantage les plus pauvres du pays.

Cependant, les militants ont soutenu l’appel du Labour à un retour rapide au parlement. Simon Francis, coordinateur de la End Fuel Poverty Coalition – un groupe de 60 organisations de la société civile – a déclaré qu’un rappel pourrait aider à accélérer le «travail de base» sur un soutien gouvernemental supplémentaire.

“Une semaine de concentration politique sur la précarité énergétique pourrait maintenant apporter l’aide financière supplémentaire nécessaire et jeter les bases pour résoudre le problème à long terme”, a-t-il déclaré. L’indépendant.

Le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a appelé la semaine dernière au rappel du Parlement, à un budget d’urgence et à un gel du plafonnement des prix – suggérant qu’il pourrait être payé en augmentant la taxe exceptionnelle sur les géants du pétrole et du gaz.

Le chef du SNP à Westminster, Ian Blackford, a lancé un appel similaire plus tôt ce mois-ci, exhortant Johnson à rappeler le Parlement pour faire face à la crise du coût de la vie.

De nouvelles recherches menées par des universitaires de l’Université de York ont ​​révélé que les deux tiers de tous les ménages britanniques – environ 45 millions de Britanniques – seront poussés à la précarité énergétique d’ici janvier si aucune autre mesure n’est prise sur les factures d’énergie.

La nouvelle étude a révélé que 86% des couples de retraités et 90% des ménages monoparentaux avec deux enfants ou plus tomberont dans la précarité énergétique – définie comme le fait de payer plus de 10% de leur revenu pour l’énergie.