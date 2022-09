Le travail demande des réponses sur ce que Liz Truss savait du lien de l’aide du n ° 10 avec l’enquête du FBI

Les travaillistes ont demandé des réponses sur ce que Liz Truss savait de son chef de cabinet n ° 10, Mark Fullbrook, interrogé en tant que témoin dans le cadre d’une enquête du FBI sur des allégations de corruption.

La chef adjointe Angela Rayner a écrit au secrétaire du cabinet Simon Case, l’exhortant à clarifier quand il a pris connaissance des allégations pour la première fois.

Elle a insisté auprès de M. Case sur le moment où les informations ont été partagées avec Mme Truss et sur la question de savoir si M. Fullbrook a déclaré son implication dans l’enquête en tant que témoin lorsqu’elle l’a nommé son chef de cabinet.

L’enquête du FBI porte sur des allégations selon lesquelles le donateur du parti conservateur Julio Herrera Velutini aurait promis d’aider l’ancien gouverneur de Porto Rico à se faire réélire si elle renvoyait un fonctionnaire enquêtant sur une banque qu’il possédait là-bas.

M. Velutini – qui a nié les accusations – aurait payé CT Group, une société de conseil politique dans laquelle M. Fullbrook était un haut responsable d’environ 260 000 £ pour un travail destiné à aider la campagne de réélection finalement infructueuse du gouverneur.

M. Fullbrook n’a été traité par le FBI qu’en tant que témoin et son porte-parole a déclaré qu’il “se conforme à toutes les lois et réglementations de toutes les juridictions … et est convaincu qu’il l’a fait dans cette affaire”.

Mme Rayner a déclaré qu’elle demandait à M. Case des réponses “en l’absence d’un conseiller indépendant sur les intérêts des ministres à la suite de la démission de Lord Geidt” en juin.

Boris Johnson ne l’a pas remplacé et Mme Truss a indiqué qu’elle n’était pas intéressée par la nomination d’un conseiller en éthique – affirmant qu’elle connaissait “la différence entre le bien et le mal”.

Dans sa lettre, Mme Rayner a déclaré que les informations sur M. Fullbrook étaient “des révélations incroyablement alarmantes sur lesquelles le public voudra à juste titre des éclaircissements”.

“Les allégations concernant le conseiller le plus haut placé du nouveau premier ministre suscitent une fois de plus des questions sur l’éthique, les valeurs et les normes élémentaires de décence de ce gouvernement”, a-t-elle écrit. “La confiance du public ne tient déjà qu’à un fil.”

Le député travailliste a déclaré: “Dans un souci de transparence et par respect pour nos institutions démocratiques, je vous exhorte à clarifier quand vous avez été informé pour la première fois de ces allégations.”

Mme Rayner a ajouté : « Surtout, à quel stade ces connaissances ont-elles été partagées avec le Premier ministre ? M. Fullbrook a-t-il fait des déclarations sur son implication dans cette enquête lorsqu’il a pris le poste de chef de cabinet ? »

Mme Truss a apporté son “soutien total” à M. Fullbrook. Une porte-parole de Downing Street a déclaré que le Premier ministre le soutenait à 100% et “qu’il avait tout son soutien”.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Fullbrook l’avait informée de l’affaire avant de le nommer chef de cabinet, Mme Truss a déclaré aux journalistes dans l’avion en route pour New York: “Tous les membres du personnel nommés par le gouvernement suivent un processus approprié.”

Un porte-parole de M. Fullbrook a déclaré qu’il s’était “pleinement, complètement et volontairement engagé avec les autorités américaines dans cette affaire”.

Le porte-parole a ajouté: «Le travail n’a été engagé que par M. Herrera et uniquement pour mener une enquête d’opinion pour lui et pour personne d’autre. M. Fullbrook n’a jamais fait de travail ni présenté de résultats de recherche au gouverneur ou à sa campagne.

“Il n’y a plus eu d’engagement depuis. M. Fullbrook comprend qu’il existe des poursuites judiciaires actives contre d’autres personnes et entités. Il serait donc inapproprié de commenter davantage.