Le travail de Tom Brady en tant que diffuseur de Fox est devenu plus difficile en tant que copropriétaire des Raiders

Les téléspectateurs ne sauront peut-être jamais si Tom Brady est un analyste de football transcendant ou un ennuyeux inaudible, car il a choisi de se menotter en devenant copropriétaire des Raiders de Las Vegas.

Le La NFL a imposé des restrictions à Brady en août, alors que son achat d’une participation de 10 % dans les Raiders était en attente d’approbation. Les propriétaires de la ligue ont approuvé l’accord à l’unanimité Mardi, ce qui signifie que les limites sur ce qu’il peut dire et sur la manière dont il peut exercer son travail de diffuseur Fox restent en place tant qu’il est copropriétaire d’une franchise.

Et les restrictions sont lourdes. Brady ne peut pas critiquer les autres équipes ou les officiels du match et il ne peut pas assister aux réunions de production diffusées qui constituent le principal moyen de préparation des matchs. Il n’est pas non plus autorisé à accéder aux installations des équipes autres que les Raiders, sauf dans les stades lorsqu’il appelle un match, et il ne peut pas assister aux entraînements.

Aucun obstacle n’était trop grand pour Brady en tant que joueur. Il est incontestablement le meilleur quarterback de tous les temps, jouant 23 saisons jusqu’à 45 ans et remportant un record de sept Super Bowls. Il détient les records de tous les temps pour la plupart des passes (12 050), des passes complétées (7 753), des verges (89 214) et des touchés (649).

Brady a mis à profit son excellence sur le terrain, sa beauté et son charme enfantin pour décrocher un contrat de 375 millions de dollars sur 10 ans en tant que commentateur couleur pour Fox sans un seul jour d’expérience. Les premières critiques ont été mitigées, son premier effort étant largement critiqué, mais amélioration chaque semaine constatée.

Comment peut-il aller mieux ? Comment peut-il être honnête ? Les restrictions sont les mêmes pour tous les propriétaires, dans le but de s’assurer qu’ils ne favorisent pas leur équipe ou n’obtiennent pas d’informations privilégiées sur les franchises adverses. Les commentateurs sont censés être neutres, impartiaux et n’avoir pas peur de dire les choses telles qu’ils les voient.

La façon dont Brady gère son commentaire sans pouvoir critiquer qui que ce soit ou même se préparer suffisamment sera intéressante. Il ne semble pas qu’il transpire jusqu’à présent.

« Je suis fatigué à cause de cette accumulation », a déclaré Brady en bâillant sur son « La semaine dernière avec Tom» Série YouTube après ses débuts appelant au match des Cowboys de Dallas contre les Browns de Cleveland le 8 septembre. « Beaucoup d’énergie émotionnelle et je ne sais pas trop comment les choses vont se passer. Certainement, c’est très amusant. Certainement des choses à nettoyer. Tout cela est donc un processus d’apprentissage.

Il s’est suffisamment à l’aise en six semaines pour jeter une ombre légère au quart-arrière du Temple de la renommée Peyton Manning lors de l’appel de Brady des Lions et Cowboys de Détroit dimanche, minimiser le record de 55 passes de touché de Manning en 2013 en affirmant que beaucoup étaient le résultat de jeux de sélection.

« Au fil des années, ils sont devenus très stricts en matière d’appel à ces jeux de sélection. Tout contact à distance était un drapeau », a déclaré Brady après que les Lions se soient vu retirer un touché pour interférence de passe offensive sur un choix illégal. «J’ai vu Peyton Manning quand il a lancé 55 touchés – il y a eu plus de jeux de sélection dans cette attaque que dans l’histoire du football de la NFL. Depuis, ils sévissent. Croyez-moi, j’ai aussi essayé de les utiliser tout le temps.

La participation de 10 % de Brady dans les Raiders est inférieure au seuil de 30 % pour être considéré comme un propriétaire majoritaire, ce qui signifie que le pouvoir de décision reste entre les mains de Mark Davis, qui possède environ 60 % de la franchise. Mais une source de la ligue a déclaré à Vincent Bonignore du Las Vegas Review-Journal que Brady devrait avoir une voix fortebrouillant encore davantage son concert du dimanche avec Fox.

« Peu importe le pourcentage qu’il possède, c’est le pourcentage que le propriétaire lui confie pour le conseiller et l’aider à prendre des décisions en matière de football », a déclaré la source. « Et je pense que Mark lui donnera une longue laisse avec ça. »

De son côté, Brady est ravi d’avoir été approuvé en tant que propriétaire.

« Je suis incroyablement honoré et excité d’avoir été approuvé à l’unanimité comme propriétaire des Las Vegas Raiders », a-t-il posté sur X. « Tout au long de ma carrière dans la NFL, j’ai appris qu’à la base, le football est un jeu de travail d’équipe, résilience et une recherche incessante de l’excellence. La franchise Raiders et la ville de Las Vegas incarnent ces mêmes valeurs, et je suis honoré de faire partie de cette histoire.

« Je suis impatient de contribuer à l’organisation de toutes les manières possibles, en honorant la riche tradition des Raiders tout en trouvant toutes les opportunités possibles pour améliorer notre offre aux fans… et le plus important, GAGNER des matchs de football. »