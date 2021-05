Le travail de Sushil Kumar chez Northern Railway est en jeu en raison du meurtre au stade Chhatrasal

Lutteur star Sushil KumarLa demande du gouvernement de Delhi de prolonger sa députation d’un an a été rejetée et renvoyée à son département parent – Northern Railway. Kumar, qui était en délégation avec le gouvernement de Delhi depuis 2015, avait déjà obtenu une prolongation pour 2020 et essayait de l’obtenir pour 2021 également. « La semaine dernière, le gouvernement de Delhi avait envoyé le dossier de Kumar à Northern Railway, mentionnant que le gouvernement de l’État avait rejeté sa demande de prolongation », a déclaré une source de Northern Railway à IANS. nom avec le meurtre d’un lutteur de 23 ans lors d’une bagarre le 4 mai au stade Chhatrasal. Depuis qu’il a été arrêté par la police de Delhi, il pourrait également perdre son emploi chez Northern Railway « , a ajouté la source.

Directeur commercial principal de Northern Railway, Kumar a été affecté par le gouvernement de Delhi en tant qu’officier en service spécial (OSD) au stade Chhatrasal pour le développement du sport au niveau scolaire.

«Il avait demandé une prolongation d’un an [again] le mois dernier, mais l’approbation était en attente », a déclaré un responsable du gouvernement de Delhi.

Le directeur général de Northern Railway, en consultation avec d’autres hauts fonctionnaires, y compris le service juridique, décidera de la marche à suivre la semaine prochaine.

«C’est une situation délicate car Kumar n’est pas physiquement présent au bureau. Seul son dossier du gouvernement de Delhi est avec nous. Il mentionne que Kumar n’est pas à bord avec eux. Puisqu’il est en garde à vue à Delhi, nous allons vérifier les règles sur la marche à suivre », a déclaré un responsable du Northern Railway.

Étant donné que Kumar ne fait pas partie du gouvernement de Delhi maintenant, sa domination au stade Chhatrasal, géré par le gouvernement de l’État, qui est le centre de la lutte dans le nord de l’Inde, a pris fin.

Kumar a été récemment élu président de la Fédération indienne des jeux scolaires (SGFI) car il faisait partie du département de l’éducation du gouvernement de Delhi.

« Il pourrait également perdre ce poste et ne serait plus éligible à l’avenir pour briguer le poste de président du SGFI car il n’est pas associé au département de l’éducation », a déclaré une source.

Le lutteur vedette a été arrêté dimanche à Mundka dans la banlieue de Delhi par la police de Delhi pour implication présumée dans le meurtre de l’ancien lutteur international Sagar Dhankar.

Samedi, l’IANS a rapporté que Kumar avait été arrêté à Jalandhar. Bien que la police de Delhi ait nié cela et ait déclaré qu’il avait été arrêté à la périphérie de Delhi, elle a confirmé qu’elle avait envoyé une équipe au Pendjab pour attraper le lutteur.

