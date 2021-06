Le travail de Rudy Giuliani pour Donald Trump conduit à sa suspension de la loi de New York

Le tribunal a déclaré que l’inconduite de Giuliani avait approfondi les divisions partisanes et enflammé les tensions.

WASHINGTON – Rudy Giuliani, autrefois procureur fédéral à New York, s’est vu interdire d’exercer le droit dans l’État pour avoir fait des « déclarations fausses et trompeuses » alors qu’il renforçait le récit faux selon lequel une fraude électorale généralisée a volé la présidence à son client, l’ancien président Donald Atout.

« Nous concluons qu’il existe des preuves incontestées que l’intimé a communiqué des déclarations manifestement fausses et trompeuses aux tribunaux, aux législateurs et au grand public en sa qualité d’avocat de l’ancien président Donald J. Trump et de la campagne Trump en lien avec l’échec de Trump pour sa réélection en 2020 », selon une décision cinglante de 33 pages rendue jeudi par la division d’appel de la Cour suprême de New York.

Le tribunal a déclaré que l’inconduite de Giuliani avait approfondi les divisions partisanes dans le pays et enflammé les tensions qui ont conduit à l’attaque du Capitole le 6 janvier, lorsque des milliers de partisans de Trump ont pris d’assaut le bâtiment pour perturber une session conjointe du Congrès pour compter les votes du Collège électoral certifiés par l’État.

« La gravité de l’inconduite incontestée de l’intimé ne peut être surestimée », a déclaré le tribunal. « Ce pays est déchiré par des attaques continues contre la légitimité des élections de 2020 et de notre président actuel, Joseph R. Biden. »

Giuliani, ancien maire de New York et membre de longue date de la politique new-yorkaise, a été à l’avant-garde des efforts infructueux de Trump pour inverser les résultats des élections qu’il a perdues. Giuliani fait partie d’une coterie d’avocats qui ont cherché à invalider les résultats dans les États du champ de bataille qui ont voté pour le président Joe Biden. De nombreuses affirmations reposaient sur des théories du complot et ont été prouvées fausses par les tribunaux étatiques et fédéraux et les responsables de la sécurité électorale.

Ni Giuliani ni son avocat n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaire. Sa licence sera suspendue en attendant la poursuite des procédures devant le comité des griefs du procureur de l’État, qui enquête, examine et poursuit les plaintes pour faute professionnelle.

Trump a défendu Giuliani, le qualifiant de « grand patriote américain » et répétant de fausses affirmations selon lesquelles les dernières élections étaient frauduleuses. L’ancien président a également attaqué l’État où il vivait et a déclaré que Giuliani était la cible de la « gauche radicale ».

Giuliani, qui a été admis au barreau de New York en 1969, a fait valoir que l’enquête du comité de discipline violait ses droits à la liberté d’expression. Le tribunal l’a rejeté, affirmant qu’il est interdit aux avocats de faire sciemment de fausses déclarations tout en représentant leurs clients.

Le comité a souligné diverses déclarations publiques faites par Giuliani dans lesquelles il mettait en doute la fiabilité des résultats des élections. Ces fausses allégations, faites lors de conférences de presse, d’audiences législatives d’État, d’interviews à la radio, de podcasts, de comparutions à la télévision et devant les tribunaux, constituent une faute, a déclaré la Cour suprême de l’État.

Une grande partie de l’inconduite était centrée sur des déclarations faites par Giuliani pour jeter le doute sur les résultats des élections en Pennsylvanie, en Géorgie et en Arizona, que Biden a remportées. Dans plusieurs cas, Giuliani a affirmé qu’il n’avait pas sciemment fait les fausses déclarations et qu’il s’était appuyé sur des informations qu’il avait obtenues d’autres personnes – une défense que le tribunal a rejetée.

Giuliani a faussement affirmé que la Pennsylvanie avait envoyé environ 1,8 million de bulletins de vote par correspondance avant les élections, mais plus de 2,5 millions de bulletins de vote ont été comptés, ce qui suggère qu’environ 766 000 bulletins de vote étaient frauduleux. Mais en fait, les registres de l’État ont montré que plus de 3 millions de votes d’absents ont été envoyés par la poste dans l’État avant les élections et 2,5 millions ont été comptés.

Giuliani a blâmé un membre du personnel anonyme qui a « par inadvertance » obtenu les informations du site Web de l’État qui ont incorrectement compté les chiffres. Le tribunal a toutefois déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de cela.

« Il n’y a aucun affidavit de ce supposé membre de l’équipe qui n’est pas identifié par son nom ou autrement, ni aucune copie de la page Web qui aurait répertorié les données prétendument incorrectes », selon la décision.

Le tribunal a également déclaré que Giuliani avait déformé à plusieurs reprises la nature d’un procès intenté par la campagne Trump devant un tribunal fédéral de Pennsylvanie. Le procès concernait les pratiques de vote par correspondance, mais il n’a pas soulevé d’allégations de fraude électorale. Mais lors d’une audience en novembre, Giuliani a déclaré que le procès concernait une « fraude électorale généralisée à l’échelle nationale », même si son client avait retiré toute réclamation liée à la fraude.

« La mauvaise description de l’affaire par l’intimé n’était pas simplement une erreur passagère ou une référence par inadvertance », a déclaré la décision. « La fraude était le couronnement de son argumentation personnelle devant le tribunal ce jour-là. »

Giuliani a fait valoir qu’il n’y avait pas eu d’inconduite car il a admis lors de l’audience qu’il n’y avait eu aucune réclamation pour fraude.

« Cette défense sonne creux », a déclaré le tribunal, affirmant qu’il était « incontestable » que Giuliani était pleinement conscient que son client n’alléguait plus la fraude électorale, même s’il avait dit le contraire au tribunal.

Giuliani a également affirmé que des milliers de personnes décédées avaient voté à Philadelphie, affirmant que ce nombre était supérieur à 8 000 et même jusqu’à 30 000. Lors d’une conférence de presse au Four Seasons Total Landscaping et à nouveau lors d’une réunion d’un comité d’État républicain à Gettysburg, en Pennsylvanie, Giuliani a affirmé que le boxeur Joe Frazier avait continué à voter dans l’État longtemps après sa mort.

Le tribunal a déclaré que cette affirmation était « sans équivoque » fausse, citant des documents publics montrant que Frazier n’avait pas été autorisé à voter dans l’État depuis le 8 février 2012, trois mois avant sa mort.

Giuliani a affirmé s’être appuyé sur des informations qu’il avait lues sur un blog, mais l’article n’a jamais affirmé que Frazier avait voté en 2020, a déclaré le tribunal, ajoutant que Giuliani n’avait pas encore fourni de preuves que des milliers d’autres personnes décédées avaient voté dans l’État.

En Géorgie, le tribunal a déclaré que Giuliani avait fait « des allégations étendues et de grande envergure » selon lesquelles les machines de Dominion Voting System Inc. manipulaient les bulletins de vote, tout en ignorant un audit manuel qui a confirmé la victoire de Biden. Dominion a déposé une plainte en diffamation contre Giuliani.

Giuliani a également déclaré qu’environ 65 000 ou 66 000 électeurs mineurs, plus de 2 500 criminels et 800 personnes décédées ont voté dans l’État. Toutes les affirmations ont été réfutées par les enquêtes du secrétaire d’État de Géorgie, qui n’ont trouvé aucun électeur mineur, seulement 74 électeurs potentiels pour crime et deux votes qui pourraient avoir été incorrectement exprimés au nom d’électeurs décédés.

Dans un communiqué jeudi, le secrétaire d’État Brad Raffensperger a déclaré que la décision de suspendre Giuliani souligne la légitimité des élections en Géorgie.

« Les juges reconnaissent que les théories du complot sans fondement répétées par Giuliani n’étaient pas vraies et l’ont puni pour avoir répandu des mensonges, en particulier à propos des élections en Géorgie », a déclaré Raffensperger.

En Arizona, Giuliani a affirmé que jusqu’à cinq millions d' »étrangers illégaux » ont voté, même s’il n’y avait aucune donnée à l’appui de cette affirmation. Dans diverses interviews, les chiffres ont fluctué, passant de 32 000 votes illégaux à 40 000 ou 50 000 à 250 000.

« À première vue, ces affirmations numériques sont tellement divergentes et inconciliables qu’elles ne peuvent pas toutes être vraies en même temps », a déclaré le tribunal. « Certaines des divergences sauvages ont même été énoncées par l’intimé dans la même phrase. »

Le tribunal a déclaré que le comportement répréhensible de Giuliani constituait une « menace imminente pour le public » et a rejeté l’affirmation de l’ancien maire selon laquelle il s’abstiendrait de faire plus de fausses déclarations en public.

Lorsque de fausses déclarations sont faites par un avocat, a déclaré le tribunal, « cela érode également la confiance du public dans l’intégrité des avocats admis à notre barreau et nuit au rôle de la profession en tant que source cruciale d’informations fiables ».

Kevin Johnson a contribué au reportage.