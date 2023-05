PHILLIP Schofield risque de perdre un autre gros concert de présentation dans quelques jours, selon les rapports.

L’ex-star de This Morning, 61 ans, pourrait être exclue de l’organisation des British Soap Awards samedi après son départ choc de l’émission phare d’ITV.

Phillip Schofield pourrait perdre un autre gros travail, selon un initié de l’événement[/caption]

Une source a déclaré à The i : « C’est un grand événement du samedi soir avec des célébrités et un public payant dans le théâtre. Ça arrive très bientôt. Et si les téléspectateurs se rangent du côté de Holly et Phil se moquent?

« C’est un retour à haut risque pour Phil et sa présence pourrait éclipser l’événement. »

Phillip a une longue histoire avec l’événement, qui aura lieu à The Lowry de Salford, qu’il a accueilli depuis 2006.

Les projecteurs seront à nouveau braqués sur Phillip lors d’une autre cérémonie prestigieuse, lorsqu’il affrontera l’ancienne meilleure amie Holly Willoughby.

Tous deux ont fait la longue liste du meilleur présentateur aux National Television Awards qui auront lieu en septembre.

Hier, il a été affirmé que les patrons de This Morning avaient mis Phillip à la hache, craignant que des invités célèbres ne fassent état d’allégations sur son comportement à l’antenne.

La star a annoncé samedi qu’il partait « avec effet immédiat » – ce qui signifie qu’il ne reviendra pas même pour un spectacle d’adieu.

Cela est venu après que The Sun ait révélé que lui et Holly « parlaient à peine » hors caméra.

Dan Wootton, une ancienne star de Lorraine d’ITV, a maintenant affirmé que quatre noms connus complotaient pour tendre une embuscade à Phillip.

Écrivant dans le Mail, le journaliste – maintenant animateur sur GB News – a déclaré que les patrons estimaient qu’il y avait une chance qu’un habitué de l’émission ou un invité puisse interroger Phillip.

Il a affirmé qu’au moins quatre stars connues étaient prêtes à embarrasser l’hôte en direct à l’insu des producteurs.

Dan a cité une source d’ITV disant: «La paranoïa croissante à propos de ce qui pourrait mal tourner engloutissait la direction.

« Ils ont traversé quatre jours sans aucune catastrophe majeure, même s’il était évident que l’amitié de Holly et Phil était terminée.

« Mais si Holly avait été mise dans la position de devoir essayer de le défendre contre une attaque contre sa réputation pendant le spectacle par un invité régulier ou une célébrité, cela aurait été une position impossible pour elle. »

Holly n’a pas été diffusée depuis l’annonce et reviendra après la pause scolaire.

En attendant, l’émission a été dirigée par Alison Hammond et Dermot O’Leary, les hôtes réguliers du vendredi.

Le Sun a révélé que Phillip avait appris qu’il avait perdu son emploi ce matin quelques minutes seulement après avoir cessé d’émettre jeudi.

ITV a insisté sur le fait que son départ avait été convenu conjointement. Un porte-parole a déclaré: « La décision de Phillip Schofield de se retirer de This Morning était (comme sa déclaration l’a clairement indiqué) une décision convenue entre Phillip et ITV. »

Il recevra six mois de salaire pour atténuer le coup après qu’ITV ait décidé que sa querelle avec Holly perdait trop de téléspectateurs.

Une source a déclaré: «Phil a reçu son salaire This Morning pendant six mois – mais si cela visait à le faire se sentir mieux, cela ne fonctionne tout simplement pas.

« Phil a le sentiment qu’on ne lui a montré aucun respect et il est dévasté par la façon dont cela s’est déroulé.

«Il pense que la façon dont il a été contraint de démissionner était si injuste et il se sent complètement brisé par la façon dont cette situation a été gérée.

« Ce matin était la vie de Phil et maintenant il sent qu’il a été poignardé sans consultation appropriée.

« Phil a consulté sa mère Pat et son ex-femme Stéphanie avant d’accepter de prendre du recul. Il est incroyablement proche d’eux et voulait jauger leurs pensées.

« Phil a également parlé avec ses filles, Molly – qui est agent de talent dans sa société de gestion YMU – et Ruby.

« Ce n’est qu’après avoir eu ces discussions que Phil a dit qu’il accepterait de partir.

« Phil a consacré plus de 20 ans à cette émission et que tout cela se termine de cette façon a été incroyablement bouleversant pour lui. »

