ZONE DE GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE DE HOLEY LAND, Floride — Il est minuit passé lorsque le pare-brise du pick-up F-250 de Thomas Aycock s’embue. Il affiche un sourire discret tandis qu’il manœuvre lentement à travers les herbes hautes, sur les chemins de terre au cœur des Everglades de Floride.

Son pare-brise vient de le confirmer : lorsque le point de rosée baisse au cœur de la nuit, c’est le moment idéal pour les pythons.

« J’attrape plus de pythons quand cela arrive », explique Aycock. « Cela fait bouger les choses. »

Aycock, un entrepreneur de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, chasse les pythons birmans dans les Everglades depuis 11 ans. Ce vétéran de l’armée américaine à la retraite partage son temps entre la Caroline du Nord, la Floride et Homestead, en Floride, où il possède un camping-car.

Il participe toujours à la Défi Python de Florideorganisé par la commission de la faune sauvage pour inciter les gens à traquer les pythons birmans invasifs qui prospèrent dans les zones humides préservées de Floride. Le défi de 10 jours de cette année se termine à 17 heures dimanche.

Le timing est intentionnel : les pythons éclosent généralement de leurs petits œufs coriaces chaque mois d’août avant de s’enfuir dans le marais.

Aycok adore les serpents. Il est également passionné par la préservation des Everglades et comprend le « problème écologique majeur que représentent ces pythons », un prédateur prolifique qui menace les serpents et les mammifères indigènes de Floride.

Ces pythons sont notoirement difficiles à repérer dans la nature et il est difficile d’en déterminer le nombre, mais l’Institut géologique des États-Unis estime que des dizaines de milliers d’entre eux se sont répandus depuis le sud de la Floride. Chaque femelle pondant en moyenne 29 à 50 œufs, leur impact a été dévastateur.

Dans une étude de 2012, l’USGS a constaté que les populations de ratons laveurs avaient diminué de 99,3 %, celles d’opossums de 98,9 % et celles de lynx roux de 87,5 % depuis le début des années 2000. Selon les scientifiques, contrôler cette espèce de serpent vorace est un objectif essentiel.

Plus de 600 chasseurs ont participé au défi de cette année, espérant dépasser le total de 209 pythons tués l’année dernière. gagnant du grand prixCelui qui tue le plus humainement reçoit 10 000 $.

Le concours est conçu pour sensibiliser le public et a réussi à le faire, en attirant des célébrités et en inspirant des émissions de téléréalité.

Mais le besoin de contrôle des pythons est bien plus grand. Depuis 2017, la Floride verse environ 100 des entrepreneurs pour les rassembler toute l’année dans un projet partagé par l’agence de la faune et le district de gestion de l’eau du sud de la Floride.

Jusqu’en 2023, plus de 18 000 pythons ont été retirés de la nature, dont environ 11 000 par des entrepreneurs comme Aycock.

C’est un revenu supplémentaire décent – 13 $ de l’heure en conduisant sur les routes secondaires, ou 18 $ de l’heure s’ils marchent dans le marais – et les entrepreneurs sont également payés par serpent : 50 $ pour les 4 premiers pieds (1,2 mètre) de longueur, plus 25 $ par pied suivant.

« Vous ne pourrez pas gagner votre vie en faisant cela à plein temps. Vous n’y parviendrez jamais », a déclaré Aycock.

La Floride interdit aux chasseurs d’utiliser des armes à feu pour tuer des pythons, et ils ne sont pas venimeux, donc les capturer est un exercice très pratique.

Aycock se rend dans les zones humides pour vérifier les lieux d’éclosion connus et les attrape quand il le peut. Mais la plupart du temps, il conduit sur des routes solitaires au cœur de la nuit, braquant un projecteur sur les marais au son des coassements des grenouilles.

Ces trajets remplis d’insectes sont comme des séances de thérapie pour Aycock. Parfois, il emmène avec lui d’autres membres des Swamp Apes, une association thérapeutique pour vétérans à laquelle il appartient, qui attrape les serpents invasifs dans la nature, nettoie les sentiers envahis par la végétation et œuvre à la préservation de l’environnement.

Le fondateur du groupe, Tom Rahill, et deux autres Swamp Apes ont suivi une équipe de l’Associated Press qui a accompagné Aycock et un autre membre des Swamp Apes lors du défi de cette année.

Rahill est également entrepreneur et dit qu’il connaît si bien le marais qu’il peut sentir l’odeur particulière de « musc » d’un python et peut sentir dans ses tripes si la nuit est propice.

Il existe un art pour attraper un serpent, disent ces hommes, et il varie d’un chasseur à l’autre. Certains utilisent un crochet à serpent puis sautent dessus avant de les fourrer dans des sacs. Rahill préfère utiliser ses mains si le serpent est suffisamment docile.

« Au lieu de sauter sur le serpent, il suffit de s’approcher doucement de lui et de le soulever », explique Rahill. « Ensuite, vous pouvez caresser son ventre, ses écailles, et vous pouvez simplement saisir un python sauvage et faire cela. »

Mais les pythons birmans, des constricteurs qui n’ont pas de prédateurs naturels et peuvent avaler des animaux entiers, ne sont pas toujours calmes.

Aycock a décrit la fois où il a capturé un python de 5 mètres : lui et sa femme ont dû danser autour du serpent avant de pouvoir maîtriser l’animal et contrôler sa tête pour empêcher le prédateur de se jeter sur eux. Même dans ce cas, un chasseur a besoin d’une aide pour maintenir le serpent détendu jusqu’à ce qu’il se calme et puisse être empoigné deux fois pour l’empêcher de s’échapper.

Une fois les serpents capturés, les chasseurs ont 24 heures pour les remettre à l’agence de protection de la faune. Il est illégal pour toute personne autre qu’un entrepreneur agréé de transporter un serpent vivant et invasif.

Aycock les ramène d’abord chez lui pour être euthanasiés avec un pistolet à tige captive, ce qui montre qu’ils ont été « tués humainement ».

« C’est la partie du travail que je déteste vraiment », a déclaré Aycock. « Je déteste devoir tuer des serpents. »

Cette nuit-là, l’AP a mis un terme à ses activités bien après minuit, Aycock étant revenu bredouille. Une heure plus tard, Rahill a repéré un bébé.

C’est ainsi que se déroule la chasse aux serpents. Aycock dit qu’il a passé des mois sans en trouver un. Mais, par une nuit chanceuse, les chasseurs sont comblés de joie lorsqu’ils aperçoivent le reflet huileux d’un python birman caché dans les hautes herbes.

« Je pense que je ressens une poussée d’adrénaline à chaque fois », a déclaré Aycock. « Quand la balle fonce vers moi, c’est que c’est une bonne journée. »