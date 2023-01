Le travail de Nadhim Zahawi en tant que président conservateur “ne tient qu’à un fil”, déclare l’ancien chef des communications n ° 10 – La politique britannique en direct

il y a 13 mois 04h30 HNE

Bonjour. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les gouvernements britanniques ont généralement été renversés par des crises économiques/financières (1970, 1974, 1979, 2010) ou des crises sleaze/éthiques (1964, 1997). Le gouvernement conservateur actuel est sur le point d’échouer dans les deux cas.

Les ambulanciers sont de nouveau en grève pour cause de salaire. Et Nadhim Zahawi, le président du parti conservateur, subit des pressions pour démissionner après avoir révélé qu’il avait payé une amende pour régler un différend fiscal alors qu’il était au cabinet.

Voici mon collègue Pierre Walker’l’histoire du jour au lendemain de la pression à laquelle il est confronté.

L’avenir de Nadhim Zahawi menacé alors que le Parti travailliste intensifie la pression sur les affaires fiscales Lire la suite

Voici une explication de mon collègue Archie Bland.

‘Insouciant pas délibéré’ : que se passe-t-il avec les impôts de Zahawi de Nadhim ? Lire la suite

Ceci est tiré du briefing quotidien d’Archie sur la première édition. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Et voici les développements sur cette histoire ce matin.

Zahawi a conclu son accord avec HM Revenue and Customs et a payé l’amende qu’il devait, alors qu’il était chancelier, c’est confirmé.

Craig Oliver, responsable des communications au n ° 10 lorsque David Cameron était Premier ministre, a décrit Zahawi comme “en grave difficulté” et “ne tenant qu’à un fil”. Dans une interview avec le programme Today, Oliver a déclaré:

je pense que [Zahawi] est en grave difficulté. Vous ne pouvez pas être président du Parti conservateur et ne pas aller affronter les médias. Donc, à un moment donné, il devra sortir et avoir un entretien très, très difficile. Le problème, je pense, pour le moment, c’est que tout ne s’additionne pas. Pourquoi avez-vous accepté le poste de chancelier alors que vous étiez clairement en conflit avec le HMRC ? Il n’a pas encore trouvé de réponse satisfaisante ou confortable sur ce point. Il s’agit de sommes d’argent qui sont astronomiques pour l’électeur moyen et cela le met profondément mal à l’aise. Et je soupçonne que les questions du Premier ministre cette semaine seront très gênantes pour Rishi Sunak, mais la première fois que Nadhim Zahawi devra faire face aux médias sera également incroyablement gênante. Donc je pense qu’en ce moment il ne tient qu’à un fil.

Zahawi insiste sur le fait qu’il ne démissionne pas. C’est de mon collègue Aubrey Allegretti ce matin.

Nadhim Zahawi creuse ce matin, malgré la clameur pour qu’il revoie les impôts précédemment impayés. Une source proche du président du parti conservateur affirme : “Il ne démissionne absolument pas”. – Aubrey Allegretti (@breeallegretti) 23 janvier 2023

Voici le programme de la journée.

Matin: Rishi Sunak devrait enregistrer une interview télévisée mise en commun lors d’une visite de santé.

11h30 : Downing Street organise un briefing dans le hall.

11h30 : Nicola Sturgeon, premier ministre écossais, tient une conférence de presse.

15h : Bertie Ahern, l’ancien taoiseach (Premier ministre irlandais), témoigne devant la commission des affaires d’Irlande du Nord de la Chambre des communes sur les institutions créées par l’accord du Vendredi Saint.

16h : Dehenna Davison, la ministre du nivellement vers le haut, témoigne devant le comité de nivellement vers le haut sur le nivellement du financement.

16h : Sarah Healey, secrétaire permanente au Département du numérique, de la culture, des médias et des sports, témoigne devant la commission des comptes publics des Communes.

Je vais essayer de surveiller les commentaires en dessous de la ligne (BTL) mais il est impossible de tous les lire. Si vous avez une question directe, incluez “Andrew” quelque part et je suis plus susceptible de la trouver. J’essaie de répondre aux questions, et si elles sont d’intérêt général, je posterai la question et la réponse au-dessus de la ligne (ATL), bien que je ne puisse pas promettre de le faire pour tout le monde.

Si vous voulez attirer mon attention rapidement, il est probablement préférable d’utiliser Twitter. Je suis dessus @AndrewSparrow.

Vous pouvez également m’envoyer un e-mail à andrew.sparrow@theguardian.com