Le travail de Matt Hancock ne tient qu’à un fil après « f ** king inutile », les rangées d’EPI et de maisons de soins et maintenant le scandale de la triche

La carrière de MATT Hancock au sommet du Parti conservateur ne tenait qu’à un fil hier soir alors qu’il était englouti dans un scandale sordide.

Le développement du choc fait suite à 18 mois torrides pour le secrétaire à la Santé au cours desquels il a lutté contre la pandémie de Covid – l’ayant même attrapé lui-même l’année dernière.

Le secrétaire à la Santé Matt Hancock embrassant et embrassant son assistante Gina Coladangelo

La carrière de Matt Hancock au sommet du Parti conservateur ne tient qu’à un fil

Matt Hancock lors d’une sortie avec sa femme Martha plus tôt ce mois-ci

M. Hancock a passé les dernières semaines à esquiver les affirmations selon lesquelles il aurait gâché sa gestion du bogue – et a été embarrassé par les textes divulgués dans lesquels le Premier ministre l’a qualifié de « putain de désespéré ».

Cette semaine encore, la reine a été entendue décrivant le ministre épuisé comme un « pauvre homme » mais toujours « plein de promesses ».

Malgré le succès fulgurant du déploiement du vaccin, cela s’annonçait déjà comme un été meurtrier pour le conservateur habituellement énergique au milieu des rumeurs selon lesquelles il était pour la côtelette lors d’un remaniement en attente.

Il a été poursuivi par des allégations de «chumocratie» selon lesquelles il avait embauché ses amis et donné aux donateurs du parti un accès VIP spécial aux contrats Covid.

Plus tôt ce mois-ci, il a été traîné devant des députés pour une séance de preuves exténuante afin de défendre son dossier.

Mais c’est notre révélation explosive aujourd’hui qui sera le guichet le plus difficile de Matt, fou de cricket.

La photo de la bombe montre M. Hancock en train de flirter avec la copine glamour Gina qu’il a embauchée comme aide

M. Hancock quitte le n°10 devant Gina Coladangelo en mai 2020 Crédit : Getty

Il a bavardé en privé avec un copain glamour qu’il a embauché comme assistant – dans le bureau même à partir duquel il est censé diriger la réponse de la Grande-Bretagne au virus.

Après une ascension fulgurante dans les coulisses de Westminster, il a même eu une inclinaison à la direction du parti en 2019 – mais s’est incliné devant Boris Johnson après une mauvaise démonstration de soutien de ses collègues.

Déjà à son troisième poste ministériel, à seulement 42 ans, il a eu une carrière relativement sans tache jusqu’à cette année.

Comme beaucoup de députés conservateurs avant lui, il est passé d’une école publique d’élite à Oxford pour lire la philosophie, la politique et l’économie – le manuel de formation de la classe politique britannique moderne.

C’est à Oxford que son chemin s’est croisé pour la première fois avec Gina Coladangelo, une collègue de premier cycle qui restera une amie proche pendant les deux prochaines décennies.

Mais c’est sa décision fatidique de l’embaucher – d’abord en tant que conseiller non rémunéré en avril dernier, puis en tant que directeur non exécutif de 15 000 £ par an au ministère de la Santé – qui pourrait encore être sa perte.

Après une maîtrise en économie à Cambridge, M. Hancock a obtenu un poste de choix à la Banque d’Angleterre.

Alors qu’elle était à Threadneedle Street, l’étoile montante a d’abord attiré l’attention du chancelier conservateur de l’ombre de l’époque, George Osborne.

Et l’attrait de Westminster était trop fort pour que le ringard dans la vingtaine puisse y résister.

En 2006, M. Osborne a recruté le jeune prodige pour être son meilleur conseiller.

Mais il est vite devenu clair pour ses collègues que Matt ne se contentait pas d’une carrière dans l’ombre et envisageait son propre chemin vers le pouvoir.

Il a épousé Martha, une ostéopathe, en 2006 et le couple a trois enfants ensemble.

Elu député du siège ultra-sécurisé de West Suffolk en 2010, il s’est fixé pour objectif de grimper au plus vite le poteau graisseux

Restant proche de son puissant mentor, M. Osborne, il s’est rapidement attiré la colère de collègues jaloux qui pouvaient voir Matt destiné à la voie rapide.

Une blague adressée à d’autres députés ambitieux à l’époque était qu’ils étaient « si loin de George Osborne qu’ils pouvaient voir les chaussures de Matt Hancock ».

Bien qu’il se soit fait des ennemis, la bénédiction de M. Osborne l’a rapidement vu sur la masse salariale du gouvernement, d’abord en tant que ministre adjoint au ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle en 2013, entrant au Cabinet en 2016 en tant que ministre du Cabinet Office.

Le secrétaire à la Santé mène la lutte contre le coronavirus Crédit : AFP

Millionaires et maman de trois enfants Gina Coladangelo avec son mari Oliver Tress Crédit : Richard Pohle – The Times

Boris Johnson a jusqu’à présent soutenu publiquement son secrétaire à la Santé en difficulté Crédit : ZUMAPRESS.com

Sous la direction de M. Osborne, il a voté Remain lors du référendum de 2016 et semblait être dans le désert lorsque son parrain politique a été considérablement limogé par la nouvelle Premier ministre Theresa May à la suite du vote historique.

Il a accepté une rétrogradation à un poste junior à Culture, ce qui lui a valu des éloges alors que d’autres personnalités clés se sont précipitées dans les coulisses – et a contribué à contrer sa réputation de Westminster en tant que parvenu arrogant.

Et sa loyauté envers le parti et le nouveau Premier ministre a été récompensée par un retour au Cabinet en 2018 en tant que secrétaire à la Culture, et une promotion massive à la Santé peu de temps après.

Bien qu’elle soit considérée comme une « paire de mains sûres » au sein du Cabinet, régulièrement chargée de performances médiatiques délicates pour défendre le gouvernement, la pandémie qui a commencé à engloutir la Grande-Bretagne au début de 2020 serait le plus grand test de M. Hancock.

Un visage régulier vu devant les conférences de presse du gouvernement, avec un enthousiasme sans bornes pour le déploiement des jabs, que la gestion de la crise a fait l’objet d’un nouvel examen ces dernières semaines alors qu’une énorme dispute avec le n ° 10 a explosé à la vue du public.

M. Hancock est l’un des responsables les plus puissants du gouvernement et un membre du «quad» des ministres qui déterminent la politique de Covid-19.

Certains lui attribuent même le mérite d’avoir persuadé le Premier ministre de revenir à un deuxième verrouillage.

Mais il y a deux semaines, d’étonnants messages privés WhatsApp divulgués par l’assistant du No10 limogé, Dominic Cummings, ont montré que Boris avait qualifié M. Hancock de « totalement désespéré » dans les jours les plus sombres de mars 2020.

Le vengeur M. Cummings a publié un blog de 7 000 mots chargé de messages du Premier ministre se plaignant de la gestion par le secrétaire à la Santé de la crise de Covid, et a déclaré qu’il aurait dû être limogé pour des dizaines de raisons.

Un message de mars 2020 montre M. Cummings se plaignant auprès du Premier ministre de la gestion par M. Hancock du programme de tests britannique.

Le Premier ministre répond sans ambages: « Totalement, c’est désespéré. »

M. Johnson a par la suite fustigé les tentatives d’achat de plus d’EPI en tant que « catastrophe » et a suggéré que M. Hancock soit démis de ses responsabilités.

Dans un message d’avril 2020, le Premier ministre a déclaré: « Je ne peux penser à rien d’autre qu’enlever Hancock et mettre Michael Gove. »

Malgré le succès fulgurant du déploiement du vaccin, l’été s’annonçait déjà meurtrier pour M. Hancock, habituellement énergique.

Le secrétaire à la Santé a été sous pression au milieu des rumeurs selon lesquelles il était pour la côtelette lors d’un remaniement en attente Crédit : PA

Interrogé sur les allégations de M. Cummings par des députés enquêtant sur les retombées de la pandémie, M. Hancock a riposté en alléguant que l’ancien haut fonctionnaire du Premier ministre avait informé les journaux contre lui.

Il a déclaré aux journalistes que « gouverner a été plus facile » depuis que M. Cummings a été expulsé à la fin de l’année dernière.

Et il a mis au défi à plusieurs reprises M. Cummings de « mettre en place ou de se taire » avec des preuves qu’il a menti au sujet du renvoi des patients âgés des hôpitaux vers des maisons de soins au début de la pandémie sans tests appropriés.

M. Hancock semblait avoir surmonté le pire de la crise avant aujourd’hui.

En plus d’avoir été accusé d’avoir gaspillé des milliards de dollars sur un système de test et de traçabilité fragile, les chiens de garde des dépenses ont également critiqué les contrats de plusieurs millions de livres pour les EPI qui ne se sont pas matérialisés.

Il a également été reconnu qu’il avait commis une «infraction mineure» au règlement ministériel après avoir omis de déclarer sa participation de 20% dans l’entreprise de sa sœur qui a obtenu un contrat Covid.

Habitué des questions difficiles, le secrétaire à la Santé fait maintenant face à ses grillades les plus difficiles à ce jour.

Alors que Boris a jeté un bras protecteur autour de lui jusqu’à présent au milieu de la tempête de réclamations de M. Cummings, le n ° 10 n’a peut-être pas le capital politique pour sauver Matt cette fois.