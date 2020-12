Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que le poste à Manchester United lui tournait les cheveux gris à l’approche de deux ans sur la sellette d’Old Trafford.

Solskjaer célébrera deux ans dans le rôle samedi – la veille de son équipe hôte Leeds – et le Norvégien dit que des matchs comme la victoire effrénée 3-2 contre Sheffield United sont suffisants pour lui faire ressentir la tension de l’un des plus hauts. -emplois de profil dans le football.

« J’ai vraiment apprécié ces deux années, même si des matchs comme celui-ci rendent mes cheveux encore plus gris très rapidement », a déclaré le joueur de 47 ans.

« Je déteste parler de ce que j’ai fait et où nous en sommes. Je n’aime pas ça. J’ai toujours hâte et je sais qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour atteindre le niveau et le niveau que je veux. . C’est ce sur quoi nous travaillons chaque jour. «

– Ogden: l’échange de Ronaldo et Pogba a du sens

– Insider Notebook: la Juventus propose un accord d’échange Pogba-Dybala

Man United espérait accueillir de nouveau les fans à Old Trafford pour la visite de Leeds dimanche, mais leur retour a été retardé après que le gouvernement britannique a maintenu Manchester au niveau trois – qui voit les restrictions de coronavirus les plus strictes en Angleterre.

Liverpool et Everton sont deux des quatre seuls clubs de Premier League qui peuvent avoir des supporters dans leurs stades et bien que Solskjaer souhaite vivement que les supporters reviennent, il pense que cela donne un avantage à certains des rivaux de United: « C’est une question délicate à répondre car nous veulent des fans dans les stades », a déclaré Solskjaer.

« Je ne vois pas pourquoi nous devrions empêcher les supporters d’entrer dans le stade là où c’est possible. C’est une réponse si difficile à donner.

« Je ne pense pas qu’il y aurait de problème pour nous à Old Trafford d’accueillir également 2 000 ou 4 000 fans. Nous avons hâte de recevoir les fans. Je ne veux pas dire que ce n’est pas juste qu’ils attirent les fans. mais, bien sûr, c’est un avantage pour eux parce que tout le monde aime le soutien de son propre club. Nous attendons donc et espérons que nous serons ouverts la prochaine fois. «

La rencontre de United avec Leeds dimanche sera la première en Premier League depuis 2004 et la première dans une compétition depuis 2011.

L’équipe de Solskjaer a un record de 100% à l’extérieur en Premier League cette saison, mais n’a remporté qu’un seul de ses six matches de championnat à Old Trafford.

« Je ne pense pas que ce soit un problème mental », a déclaré le patron de United.

« Ce ne peut pas être parce qu’il n’y a pas de fans ici ou là. Nous devrions être plus habitués au terrain ainsi qu’à l’environnement et à l’environnement.

« Parfois, c’est à de fines marges, qui marque le premier but, comment l’opposition s’est mise en place. Contre Sheffield United, vous aviez deux équipes qui voulaient jouer devant et appuyer, ce qui crée de l’espace pour nous et eux.

« Dimanche, nous jouerons aussi une équipe qui fera aussi un match difficile pour nous, mais peut-être aussi un match ouvert. Les matchs que j’ai vus de Leeds, ils ont été très divertissants. »