Boris Johnson a commis une « violation claire et sans ambiguïté » des règles en acceptant un nouvel emploi en tant que Courrier quotidien chroniqueur, a déclaré un chien de garde du gouvernement.

Le Comité consultatif sur les nominations dans les entreprises (Acoba) a écrit mardi au gouvernement et a déclaré qu’il était urgent de réformer l’approche des «bons gars» pour les emplois ministériels.

Le président d’Acoba, Lord Pickles, a déclaré que la décision de M. Johnson de renvoyer son nouveau travail au chien de garde 30 minutes seulement avant son annonce publique était une violation du code ministériel.

En vertu des règles, les ministres qui quittent le gouvernement doivent consulter Acoba sur tout emploi qu’ils acceptent dans les deux ans suivant leur départ du gouvernement.

Mais l’arrangement actuel a été critiqué pour être trop indulgent et manquer de pouvoir d’exécution.

Dans une lettre adressée au vice-Premier ministre Oliver Dowden, Lord Pickles a déclaré qu’il appartenait au gouvernement d’agir.

La dernière violation des règles survient quelques semaines seulement après que M. Johnson a été reconnu par un comité multipartite pour avoir menti à plusieurs reprises au Parlement.

Lord Pickles, qui est un pair conservateur et ancien secrétaire des communautés, a déclaré que le cas de M. Johnson était une « nouvelle illustration de la désuétude » des règles.

Il a ajouté que des sanctions pour les infractions aux règles étaient nécessaires.

« Les mesures à prendre concernant cette violation relèvent du gouvernement », a écrit Lord Pickles.

« Je suggère que vous preniez en considération la nature à faible risque de la nomination elle-même et la nécessité de réformer le système pour gérer les rôles en proportion des risques posés. »

M. Johnson écrit une chronique hebdomadaire pour le Courrier quotidien et a jusqu’à présent soulevé des sourcils en écrivant un article sur son expérience avec un médicament amaigrissant, et un autre partageant son point de vue sur la catastrophe sous-marine de la semaine dernière.

La correspondance publiée par le chien de garde mardi a montré comment le bureau de l’ancien Premier ministre avait soumis la demande de dernière minute à Acoba après que son nouveau rôle avait déjà été suivi de manière cryptique sur la première page du Mail.

Shelley Williams-Walker, qui travaillait dans le bureau privé de M. Johnson et a été nommée dame en l’honneur de sa démission, a envoyé la demande par e-mail à 12h31.





Une demi-heure après la soumission, une vidéo préenregistrée a été publiée sur les réseaux sociaux par le Courrier quotidien mettant en vedette M. Johnson, qui a confirmé sa nomination à ce poste.

Interrogé par Acoba pour plus de clarté, M. Johnson a déclaré: «Je n’ai signé aucun contrat ni été payé. Si vous avez une objection à ce que je signe un contrat dans les prochaines semaines, vous pourriez peut-être me le faire savoir.

En décembre, la commission des députés de l’administration publique et des affaires constitutionnelles a averti que le système actuel de réglementation des nominations dans les entreprises n’était pas « suffisant pour maintenir la confiance du public ».

On craint que la «porte tournante» actuelle entre le gouvernement et le secteur privé ne conduise à un lobbying indu des ministres, ne voit l’accès à des informations privilégiées accessible au plus offrant et ne crée des incitations perverses pour les ministres en vue de leur prochaine évolution de carrière. .

Le rapport de la PACAC avertit que « l’application et la capacité de sanctionner ceux qui enfreignent les règles sont fondamentales pour assurer un régime de réglementation qui inspire la confiance du public ».