Le travail de cet artiste d’Ivins est si réaliste qu’il vous fera y regarder à deux fois – St George News

IVINS — Un coup d’œil sur une peinture détaillée de cet artiste et il y a de fortes chances que vous pensiez qu’il s’agit d’une photographie. Et pour une bonne raison.

“Je peux juste voir la 3D dans ma tête”, a déclaré Waldo Kidd. «Cela rend les choses plus faciles. Et j’adore peindre des paysages urbains et ce genre de choses. Je suis un photoréaliste. Des choses qui n’apparaissent pas vraiment sur les photos, je peux les comprendre. Certains angles des bâtiments, tout ça.

Mais Kidd n’a pas consacré sa vie à l’art. En fait, ce n’est que vers la cinquantaine qu’il réalise véritablement son potentiel artistique.

Lorsqu’il était plus jeune, il avait un talent pour le dessin et disait qu’il était souvent le meilleur de sa classe. Mais il n’a jamais eu l’influence nécessaire pour poursuivre une carrière artistique. Il a plutôt poursuivi une carrière de constructeur de maisons, de menuisier et de fabricant de meubles.

Suivant ses traces plus jeunes, Kidd a déclaré que le talent artistique de sa fille Celene était venu naturellement. Quand elle avait 12 ans, un artiste est venu chez eux et lui a donné des cours d’art une fois par semaine. Un jour, son professeur d’art lui a suggéré de suivre un de ses cours d’aquarelle. Et il a décidé de se lancer.

«J’ai suivi un cours d’aquarelle avec elle et c’était comme: ‘Wow, je peux faire ça.’ Je veux dire, je pourrais le dire tout de suite », a-t-il déclaré.

Même s’il aimait peindre, il n’aimait pas peindre à l’aquarelle, alors le professeur lui a donné de la vieille peinture acrylique pour voir ce qu’il pouvait faire. À partir de là, il continue à peindre et à apprendre en autodidacte. Il croit que l’expérience de construction lui permet de fournir au spectateur une plus grande sensation de profondeur dans ses peintures.

Son sujet de peinture préféré est les paysages urbains, qui incluent des scènes de lieux comme San Francisco, Salt Lake et New York. Toutes ses peintures commencent par une photographie, qu’il transforme en dessin avant de peindre la pièce finale.

Bien qu’il admire de nombreux types d’architecture, il dit respecter particulièrement la nature sans prétention et fonctionnelle des bâtiments industriels. La réalité parfois crue de ces lieux lui est familière. Il voit la beauté de la rouille et des années d’usure ainsi que le témoignage des personnes qui effectuent le travail à l’intérieur.

Il est également attiré par les bâtiments historiques, en particulier ceux qui constituent des monuments culturels dans une communauté. Fasciné par la façon dont ils ont évolué au fil des années, il a déclaré que cela reflète des changements dans le style collectif, les préférences sociales et les capacités techniques. Le passage du temps se reflète dans la signalisation, la couleur de la peinture extérieure et les commodités telles que les sièges extérieurs et l’accès des clients.

Beaucoup de ses autres peintures incluent des natures mortes – des objets uniques sur un fond uni – et présentent différents types de vinaigrettes, de condiments, de fruits et bien plus encore.

Après avoir organisé quelques expositions d’art à Salt Lake, Kidd et sa femme ont déménagé de Park City à Kayenta il y a six ans. Il est désormais membre de Spark !, un groupe artistique de Kayenta qui se réunit plusieurs fois par an. Chaque rencontre est thématique et les membres se présentent à chaque réunion avec une œuvre d’art qu’ils ont créée sous le thème.

Lorsque St. George News a rencontré Kidd chez lui à Kayenta, il travaillait sur un thème « Size Matters » dans lequel il peignait un bulldozer D9.

“Je suppose que je suis finalement arrivé à un point de ma vie où je pensais que je pouvais le faire”, a-t-il déclaré à propos de la poursuite de l’art. “Et peindre est beaucoup plus facile pour le corps que d’être un constructeur.”

Voir le travail de Waldo Kidd exposé à Sunset Framer. Visite waldokidd.com pour plus d’informations. Pour les œuvres d’art et les commandes disponibles, contactez-le directement au [email protected].

