Le travail d’amour de Doug Ford : une révolution des casques de sécurité alors que les PC l’emportent sur les syndicats de la construction

À la veille d’une élection provinciale, le NPD comptait ses pertes. Bon nombre de leurs membres syndiqués, en particulier les travailleurs masculins, ne se contentaient pas d’affluer vers les progressistes-conservateurs, mais le faisaient en masse après que les progressistes les avaient aliénés. Les politiques qui avaient été conçues pour sauver les emplois du secteur public ne représentaient finalement pas leurs intérêts.

C’est de l’histoire ancienne maintenant, mais cette histoire de la confrontation électorale de 1995 entre le premier ministre du NPD de l’époque, Bob Rae, et le chef du PC Mike Harris pourrait tout aussi bien être l’histoire des élections de 2022 en Ontario.

À l’évidence, Doug Ford et le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario ont toutes les raisons d’être satisfaits de leurs perspectives à ce stade de la campagne. Et l’une des principales raisons est qu’ils ont fait ce que peu d’autres partis conservateurs de ce pays pouvaient faire : gagner le travail organisé.

Certes, Ford n’a pas conquis l’intégralité du mouvement ouvrier, ce qui ne manquera pas de faire froncer les sourcils parmi sa base. Mais les observateurs politiques devraient en prendre note : Ford a grignoté l’establishment ouvrier et s’est précipité pour gagner le soutien des syndicats de la construction méprisés par le gouvernement libéral précédent. Le résultat? Une nouvelle coalition politique puissante.

Au moment d’écrire ces lignes, six syndicats – les électriciens, les chaudronniers, les peintres, les tuyauteurs, les tôliers et, bien sûr, le Syndicat international des ouvriers d’Amérique du Nord (LIUNA) – ont tous approuvé Ford.

Ensemble, ces syndicats regroupent plus de 50 000 travailleurs. Pour mettre cela en perspective, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, le plus important syndicat d’enseignants de l’Ontario, représente environ 78 000 membres.

Il s’agit de la deuxième mention LIUNA de Ford. Après avoir pris ses fonctions, il n’a jamais pris cette approbation de 2018 pour acquise. Au contraire, il s’est immédiatement mis au travail pour consolider sa relation avec le syndicat. En conséquence, la relation s’est épanouie depuis et a servi de tremplin pour approfondir les liens avec d’autres groupes de travailleurs du secteur de la construction.

Ford s’est également efforcé de rééquilibrer les échelles entre les travailleurs et les employeurs en améliorant les conditions de travail des cols bleus et des travailleurs à bas salaire de l’Ontario, des chauffeurs Uber aux lave-vaisselle, en particulier à la suite d’une pandémie mondiale qui a révélé à quel point ces postes sont critiques – et comment nous les sous-estimons.

Pour ce faire, Ford a abandonné un certain nombre de politiques conservatrices traditionnelles de « viande rouge ». Son gouvernement a augmenté le salaire minimum général, garanti aux travailleurs des plateformes numériques les pourboires qu’ils ont gagnés et a consacré leur protection contre les représailles. Ford a ensuite adopté des politiques progressistes telles que le droit à la déconnexion et le droit aux toilettes pour les camionneurs et les livreurs.

Le gouvernement Ford a également investi dans le développement des compétences, en donnant aux syndicats le financement nécessaire pour former et perfectionner les travailleurs. Rien qu’en 2022, son gouvernement a affecté 1,2 milliard de dollars à la formation professionnelle, une partie de ce financement allant directement à des syndicats comme la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, l’Ontario Pipe Trades Council, LIUNA et d’autres.

Dans la nouvelle division du travail entre le travail à distance et le travail essentiel, Ford a clairement indiqué sa position.

Et c’est la clé : la simplicité du message « oui » de Ford. Comparez cela avec les messages de la chef du NPD Andrea Horwath concernant l’annulation des projets d’autoroutes et l’annulation des réductions des taxes sur l’essence, et devinez quel message résonne vraiment auprès des membres du syndicat qui se demandent d’où vient leur prochain chèque de paie?

La transformation a été aussi spectaculaire que brutale. Les enseignants, les infirmières et les tuyauteurs ne sont plus d’accord sur le programme progressiste. Pas tous, bien sûr, mais des éléments du travail organisé se sont maintenant séparés de la gauche et de son foyer idéologique traditionnel, embrassant les PC de Ford et leur appel populiste à la classe ouvrière dans le processus.

Les efforts de Ford devraient servir de modèle à d’autres politiciens conservateurs qui doivent souvent lutter pour construire une coalition gagnante. Ford a démontré que l’appariement non traditionnel de la politique conservatrice et des syndicats a le pouvoir de remodeler fondamentalement le paysage politique.

