Le travail critique les statistiques de la criminalité “honteuses” avec 1 million de vols non résolus l’année dernière

Plus d’un million de vols n’ont pas été résolus l’année dernière, a déclaré le Parti travailliste, qualifiant les chiffres de “honteux”. L’analyse par le parti des statistiques sur la criminalité a révélé que 1 145 254 cas de vol ont été abandonnés l’année dernière parce que la police n’a pas trouvé de suspect. Il a déclaré qu’en moyenne, un cambriolage domestique coûte aux victimes 1 400 £, les travaillistes avertissant que les familles perdaient des millions en raison de crimes non résolus. Le parti a déclaré que s’il était au gouvernement, il mettrait 13 000 policiers supplémentaires dans les rues dans le cadre d’un mouvement financé par la fusion des achats pour les forces en Angleterre et au Pays de Galles. Plus tôt cette année, les chefs de police d’Angleterre et du Pays de Galles ont promis que les forces de police assisteraient à tous les vols résidentiels. La secrétaire d’État à l’Intérieur fantôme, Yvette Cooper, a qualifié les chiffres de “honteux”, ajoutant : “Le vol et le cambriolage sont des crimes horribles et doivent faire l’objet d’une enquête appropriée, et pas seulement laisser les victimes faire une réclamation d’assurance. «Le ministre de l’Intérieur n’a aucun plan pour renverser la situation et est plutôt obsédé par les gadgets plutôt que par un plan sérieux pour attraper plus de criminels. «Labour a un plan entièrement chiffré pour mettre 13 000 policiers de quartier supplémentaires dans nos rues, lutter contre le crime à sa source et soutenir les communautés.» Le parti a également constaté que le taux d’inculpation global, qui est la proportion de crimes qui aboutissent à l’arrestation et à l’inculpation d’un suspect, est tombé à un minimum de 5,4 %, contre plus de 15 % il y a sept ans. Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Comme l’a clairement indiqué le ministre de l’Intérieur, nous nous félicitons de l’engagement de la police à assister aux cambriolages à domicile. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

“Nous continuons à soutenir la police, notamment par des investissements records et le recrutement de 20 000 agents supplémentaires d’ici mars 2023.”