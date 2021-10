Le travail caritatif de Demetrius ‘Big Meech’ Flenory pourrait l’aider à obtenir une libération anticipée de prison alors que le biopic BMF obtient des critiques élogieuses

Le travail caritatif de DEMETRIUS « Big Meech » Flenory derrière les barreaux pourrait potentiellement l’aider à obtenir une libération anticipée de prison alors que le nouveau biopic, BMF, obtient des critiques élogieuses.

Big Meech est au centre du biopic très attendu BMF, produit par Curtis « 50 Cent » Jackson, dont la première a reçu des critiques élogieuses.

Instagram @lilmeechbmf

Demetrius ‘Big Meech’ Flenory a été condamné à 30 ans pour trafic de drogue[/caption]

PA

Son fils Demetrius Flenory Jr. (à gauche) a reçu des critiques élogieuses pour son interprétation de son père dans le biopic BMF[/caption]

L’homme de 53 ans, qui purge une peine 30 ans de prison pour trafic de drogue, avait déjà lutté pour version antérieure, mais il peut continuer à plaider sa cause selon un avocat qui l’a récemment représenté.

L’avocat Wade Fink, qui a obtenu la libération d’une douzaine de personnes de prison en raison de la pandémie, a déclaré en exclusivité au Sun : « Ce qui est si remarquable à propos de Big Meech, c’est qu’il est déterminé, chaque fois qu’il sort, à tout faire dans son pouvoir de dissuader la vie qu’il poursuivait.

« Je pense certainement que la stature de Big Meech dans notre communauté fait de son engagement à aider les gens une raison potentiellement extraordinaire et impérieuse de réduire sa peine. »

Wade dit qu’il a fait valoir que Big Meech pourrait être plus utile à sa communauté en dehors de la prison qu’à l’intérieur, et que l’argument « pourrait être fait à nouveau, dans le bon forum ».

Il a expliqué : « J’ai énormément de respect pour le juge [David M.] Lawson et son intellect, mais il s’est trompé dans cette affaire », a-t-il ajouté à propos de la décision du juge de rejeter sa dernière demande de libération pour compassion de son client.

« Je sais cela à propos de Demetrius Senior parce que je connais le genre de personne qu’il est au cœur, qu’il soit dehors ou dedans, il essaiera toujours d’aider les autres. »





Wade a expliqué un peu les bonnes œuvres que son client a faites derrière les barreaux, des œuvres qu’il avait faites avant même de se rendre compte qu’un jour elles pourraient être évoquées dans une pétition pour une libération anticipée.

Il a déclaré: «Grâce à la sensibilisation et à l’aide de ses partisans dans la communauté, Big Meech a aidé à organiser plusieurs événements en prison.

« Un événement était » Back to School Funday « à l’extérieur du magasin de vêtements Al-Wissam à Dearborn, Michigan, où il y avait un DJ en direct, un zoo pour enfants, une maison de rebond, des maquillages, des coupes de cheveux gratuites, des contrôles de santé et de bien-être, ainsi que en cadeau de 700 sacs à dos remplis de fournitures scolaires, d’un ordinateur portable pour un étudiant et de 50 vestes.

Il a également été impliqué dans d’autres événements communautaires, a déclaré l’avocat, notamment « le concours de basket-ball de la rentrée » et « manteaux pour les enfants », où un don de 1 000 $ a été fait au nom de Demetrius pour l’Armée du Salut. Il y a eu une collecte de jouets de Noël, où des centaines de jouets ont été distribués aux enfants dans le besoin. »

LE SPECTACLE

BMF créé dans le monde entier le 26 septembre sur la chaîne Starz.

Le drame policier suivra l’histoire vraie de la façon dont deux frères ont créé la Black Mafia Family, le réseau de distribution de drogue le plus important de l’histoire américaine.

Le spectacle a été réuni par de 50 centimes et scénariste/producteur exécutif Randy Huggins.

Demetrius sera joué par son fils Demetrius Flenory Jr.

L’HISTOIRE

Né le 21 juin 1968 à Cleveland, Ohio, Démétrios‘ voyage dans le crime a commencé dans les rues de Detroit.

Demetrius et son frère, Lee « Sud-ouest T » Flenory, 49 ans, vendaient de la drogue au lycée.

Puis, en 2000, le duo a créé un label nommé BMF Entertainment, où ils ont lancé la carrière de nombreux artistes hip hop de haut niveau tels que Young Jeezy, Fabolous et Trina.

Demetrius a été accusé de blanchiment d’argent par le biais de son label de rap et de son entreprise de promotions, BMF Entertainment, et en copropriété de JUICE Magazine.

Au cours de leur pic, qui a eu lieu de 2003 à 2004, les frères et sœurs auraient transporté environ des centaines de kilogrammes de cocaïne à Atlanta.

Les opérations criminelles des deux frères ont pris fin en 2005 après leur arrestation par la Drug Enforcement Agency.

En 2007, les deux frères ont plaidé coupables et ont été condamnés à 30 ans de prison.

LA PANDÉMIE

En février, un comité d’appel fédéral a rejeté le baron de la cocaïne condamné pour raccourcir sa peine.

Il s’agissait de sa dernière tentative de quitter la prison fédérale environ 10 ans plus tôt au milieu de la pandémie, selon Les nouvelles de Détroit.

Les procureurs fédéraux pensaient que l’ancien promoteur de rap restait un danger pour la communauté et ne souffrirait d’aucun des Covid-19 facteurs de risque.

L’avocat de Demetrius a déclaré au site : « Nous avons supplié le tribunal d’écouter les experts médicaux qui ont témoigné que mon client courait un grave danger de mourir de COVID-19. Mais les experts ont de nouveau été ignorés.

« Et j’attribue une grande partie de cela au comportement honteux de certains procureurs dans cette affaire, qui ont fait de mon client un monstre de type box-office. »

‘ARGENT RAPIDE’

En août, Big Meech a discuté de son histoire avec Tout hip-hop.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait commencé à vendre, l’ancien chef du crime a expliqué : « Mon frère, ma sœur et moi avons grandi dans un foyer avec nos deux parents. Aucun de mes parents n’avait d’habitudes de drogue ou d’alcool.

« Nous avons été élevés dans l’église, alors nous avons prié pour tout. Lorsque les coupons alimentaires et la boîte de nourriture du programme WIC étaient en retard, alors nous prions.

« Quand l’électricité et le gaz ont été coupés, nous prions et prier c’est avoir la foi que Dieu va vous aider ou vous montrer le chemin pour vous aider, la foi sans les œuvres ne veut rien dire donc après de nombreuses nuits avec le gaz et les lumières éteintes et aller à l’école avec des trous dans le bas de mes 2 pour 15 $ de chaussures Payless, et mon frère et moi portons les mêmes vêtements tous les deux jours.

Il a conclu : « Mon frère et moi avons dû trouver un moyen de gagner de l’argent rapidement, alors nous sommes descendus dans la rue et sommes arrivés sans avoir à voler et à tuer quelqu’un. C’était l’offre et la demande, c’est aussi simple que ça.

Rex

Le rappeur Curtis ’50 Cent’ Jackson produit la série qui sera diffusée le dimanche sur Starz[/caption]

Instagram @lilmeechbmf

Demetrius a demandé une libération anticipée[/caption]

Instagram @lilmeechbmf

Tel père tel fils: le fils de Big Meech le joue dans la série à succès[/caption]

Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe US Sun ? Écrivez-nous à exclusif@the-sun.com ou appeler 212 416 4552. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS