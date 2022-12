Le travail avertit le gouvernement de réduire les listes d’attente et non les normes alignées sur les objectifs du NHS

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les travaillistes ont déclaré que le gouvernement devrait réduire les listes d’attente et non les normes après que les ministres aient rapporté que les ministres étaient sur le point d’abolir la plupart des objectifs du NHS en Angleterre l’année prochaine.

L’efficacité du service de santé est de plus en plus surveillée à la suite des avertissements de chaos dans le NHS cet hiver.

Les patients languissent sur des listes d’attente et souffrent de longues attentes pour les ambulances alors que le service est sur le point de s’effondrer.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a déclaré que les ministres auraient tort de «diluer» ou de supprimer les normes.

“La réponse est de réduire les temps d’attente, pas de réduire les normes pour les patients”, a-t-il déclaré. “C’est une honte que les patients passent 24 heures dans A&E, que les victimes présumées de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral attendent environ une heure pour une ambulance, et que les patients attendent plus longtemps pour des soins contre le cancer chaque année depuis 2010.”

Patricia Hewitt, ancienne secrétaire à la santé du travail, a été invitée à rédiger un rapport sur le fonctionnement du service de santé, qui doit être présenté d’ici mars.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré au journal i que le système devrait avoir plus de contrôle local : “Nous devons gérer le NHS davantage comme nous le faisons pour le système scolaire.”

La perspective d’un feu de joie d’objectifs a été bien accueillie par le Collège royal des médecins généralistes, qui a déclaré que beaucoup étaient “des exercices à cocher qui éloignent les médecins généralistes et nos équipes de la prestation de soins aux patients de première ligne”.

Le professeur Kamila Hawthorne, présidente du Royal College of GPs, a déclaré: “Les médecins généralistes et nos équipes travaillent sous une charge de travail et des pressions de main-d’œuvre intenses et le fardeau bureaucratique auquel nous sommes confrontés quotidiennement s’y ajoute.

“Il peut y avoir une certaine valeur dans certains des indicateurs de performance et des cadres sur lesquels nous travaillons actuellement, mais beaucoup ressemblent à des exercices de cases à cocher qui éloignent les médecins généralistes et nos équipes de la prestation de soins aux patients de première ligne. Donc, à tout le moins, un radical un examen de ceux-ci en médecine générale est nécessaire pour s’assurer qu’ils sont proportionnés et largement réduits – permettant aux médecins généralistes de se concentrer sur les besoins des patients dans leurs régions locales – et sont dans le meilleur intérêt des patients.

Le ministère de la Santé a souligné le mandat de Mme Hewitt, qui lui demandait “comment réduire au mieux les formalités administratives et renforcer l’efficacité, la responsabilité financière et l’autonomie, avec moins d’objectifs nationaux”.