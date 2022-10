Le travail autonome peut-il favoriser une meilleure santé cardiovasculaire chez les femmes?

Une étude suggère que les travailleuses indépendantes pourraient avoir des avantages pour la santé.

Travailler à son compte peut offrir plusieurs avantages clés, notamment une plus grande flexibilité et une plus grande autonomie qui pourraient faire défaut dans une structure de travail plus traditionnelle. Mais le travail indépendant pourrait-il également améliorer la santé cardiovasculaire ?

De nouvelles recherches à long terme suggèrent que cela pourrait être le cas, du moins chez les femmes. Celles qui travaillaient à leur compte étaient moins susceptibles de souffrir d’hypertension artérielle, de diabète et d’obésité, et ont déclaré faire plus d’activité physique que les femmes qui touchaient un salaire ou un salaire.

“L’étude met en lumière qu’il peut en fait y avoir des avantages pour la santé à permettre aux femmes de prendre en charge leur emploi et la façon dont elles choisissent de travailler”, déclare le Dr Emily Lau, cardiologue au Massachusetts General Hospital, spécialisée dans les maladies cardiovasculaires féminines. santé. “C’est vraiment opportun, car en tant que société, la pandémie nous a confrontés à des questions sur la façon dont nous devrions penser les paysages de travail et si les structures de travail traditionnelles offrent la meilleure façon d’aller de l’avant.”

Intéressant mais pas concluant

La nouvelle étudequi a été publié dans BMC Santé des femmes, s’est appuyé sur les données d’une vaste étude à long terme sur la santé et la retraite en cours à l’Université du Michigan. Bien qu’intrigants, ses résultats sont loin d’être concluants, note le Dr Lau. En tant qu’analyse transversale observationnelle, elle ne peut pas prouver que le travail indépendant conduit à de meilleurs marqueurs de santé, car elle ne fournit pas la rigueur scientifique d’un essai contrôlé randomisé qui compare directement les effets d’une intervention parmi des participants à l’étude assignés au hasard. .

“Le travail indépendant peut être un indicateur de beaucoup de choses”, explique-t-elle. “Les femmes qui travaillent à leur compte sont généralement plus âgées, ont un niveau d’éducation plus élevé et sont plus susceptibles d’avoir des connaissances financières. Tous ces facteurs sont indépendamment associés à de meilleurs résultats cardiovasculaires.”

Qu’a pris en compte cette étude sur la santé cardiovasculaire et le travail ?

Les maladies cardiovasculaires contribuent aux crises cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et à d’autres problèmes de santé graves. Elle touche près de la moitié des femmes aux États-Unis.

L’étude a analysé les données d’enquête recueillies entre 2016 et 2018 auprès d’un ensemble ethniquement diversifié de 4 624 femmes qui ont déclaré être salariées, indépendantes ou salariées. Tous avaient plus de 50 ans et environ 16 % des participants étaient des travailleurs indépendants, tandis que les autres travaillaient pour quelqu’un d’autre.

Les chercheurs ont examiné les relations possibles entre la structure de travail et les réponses autodéclarées des participants concernant les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, telles que l’hypertension artérielle, les maladies coronariennes ou l’insuffisance cardiaque.

Les questions de l’enquête étaient centrées sur les comportements liés à la santé et les facteurs autodéclarés affectant le risque de maladie cardiovasculaire. L’un d’eux, par exemple, a posé des questions sur les habitudes des participants concernant l’alcool : “Au cours des trois derniers mois, pendant combien de jours avez-vous bu quatre verres ou plus en une seule occasion ?” Un autre a demandé : « Diriez-vous que votre santé est excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise ?

Qu’est-ce que l’étude a trouvé et quelles sont ses limites?

L’étude a révélé que les femmes qui travaillaient à leur compte avaient un risque d’obésité inférieur de 34 % ; 43 % moins de risques d’hypertension artérielle ; et 30 % moins de risque de diabète par rapport à ceux qui travaillent pour un salaire ou un salaire. Pendant ce temps, les travailleuses indépendantes semblaient avoir un indice de masse corporelle (IMC) inférieur et être plus actives physiquement, 80 % d’entre elles déclarant faire de l’exercice au moins deux fois par semaine, contre 72 % des autres participantes.

Les résultats ont été ajustés en fonction d’un facteur crucial – l’accès aux soins de santé – et se sont maintenus malgré le plus grand nombre de femmes indépendantes indiquant qu’elles ne sont pas assurées. “La plus grande force de l’étude est sa taille et le fait qu’ils essaient de capturer quelque chose qui n’a pas été rigoureusement étudié auparavant”, déclare le Dr Lau. “Les chercheurs devraient être applaudis pour avoir tenté de répondre à cette question vraiment compliquée.”

Le travail indépendant ne se traduit pas toujours par plus de liberté, ce qui peut affecter le temps qu’une personne peut consacrer à l’exercice ou aux soins personnels. “On peut imaginer qu’une consultante de haut niveau travaillant à domicile a la capacité de faire de l’exercice quand elle le souhaite”, déclare le Dr Lau. “Comparez cela avec un chauffeur Uber ou un entrepreneur qui n’a pas beaucoup d’autonomie sur son lieu de travail. Ce sont des femmes très différentes; en les regroupant, nous ne pouvons pas comprendre les moteurs ou les nuances liées à la santé cardiovasculaire.”

De plus, l’étude n’a pas vérifié les réponses proposées par les répondants par le biais de résultats de tests indépendants. Et ceux qui déclaraient à la fois une santé passable et mauvaise ont été regroupés dans la catégorie de la mauvaise santé lorsque les résultats ont été pris en compte. Avec les résultats autodéclarés, la mauvaise santé d’une personne pourrait être l’idée d’une autre personne d’une santé passable, en sautant des différences importantes.

Saisir la flexibilité du lieu de travail pour optimiser la santé

Heureusement, nous n’avons pas nécessairement besoin d’être des travailleurs indépendants pour profiter des avantages cardiovasculaires suggérés par l’étude. La flexibilité du lieu de travail dont certains employés ont bénéficié en raison de la pandémie offre des conditions similaires pour optimiser leur santé.

“Comme l’étude le montre, il peut y avoir des avantages cardiovasculaires potentiels à ne pas avoir de cadres et de lieux de travail traditionnels”, déclare le Dr Lau. “Il est important de comprendre ce qui contribue réellement à ces résultats, mais peut-être que la flexibilité et l’autonomie du lieu de travail contribuent globalement à une meilleure santé.”