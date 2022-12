Le travail attaque les retards du projet de loi sur la sécurité en ligne car il met en évidence les escroqueries de Noël

Près de 80 millions de livres sterling seront perdues à cause de la fraude et des escroqueries en ligne au cours des 12 jours de Noël, a déclaré le Parti travailliste alors qu’il critiquait les ministres pour les retards dans le projet de loi sur la sécurité en ligne. Les données des forces de police analysées par le parti ont révélé qu’il y avait eu 312 incidents quotidiens de fraude ou de cybercriminalité en ligne en moyenne en 2019/20 et 2020/21, avec un montant perdu à cause de la fraude équivalant à 6,36 millions de livres sterling par jour ou 76 millions de livres sterling pendant la période des fêtes. Les travaillistes ont dénoncé le retard dans l’avancement parlementaire du projet de loi sur la sécurité en ligne, affirmant qu’il laissait les fraudeurs et les criminels s’en tirer. Le projet de loi a été frappé par des retards et des amendements répétés. Il était censé terminer ses étapes communes en juillet. Cependant, le gouvernement l’a retiré à la dernière minute pour organiser un vote de confiance à Boris Johnson à la place. Depuis, le projet de loi a été suspendu pendant que les ministres en réécrivaient certaines parties, étant donné que les députés conservateurs se disputaient qu’il étoufferait injustement la liberté d’expression en ligne. La législation vise à renforcer la protection des enfants contre les contenus en ligne préjudiciables et à restreindre les contenus faisant la promotion de l’automutilation et des discours de haine en ligne. La session parlementaire en cours, qui devait se terminer en mai, est prolongée pour permettre au gouvernement d’adopter des mesures législatives majeures, telles que le projet de loi sur la sécurité en ligne. Le député Alex Davies-Jones, le ministre fantôme du numérique, a déclaré que le gouvernement laissait partir les fraudeurs et les criminels, tandis que les victimes étaient abandonnées. Elle a ajouté : « Bien qu’il s’agisse du crime le plus important au Royaume-Uni, le gouvernement conservateur ne prend pas la fraude au sérieux. Les familles qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts sont exposées à la fraude en ligne et à la cybercriminalité ce Noël. “Grâce au Labour, le projet de loi sur la sécurité en ligne renforcera les protections contre les escrocs en ligne, mais l’ensemble du projet de loi est désormais menacé car les ministres se plient aux intérêts acquis plutôt que de défendre les consommateurs.” Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Le gouvernement reste déterminé à lutter contre la fraude et la criminalité économique, a déclaré un porte-parole du ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports.

Le DCMS a déclaré que 400 millions de livres sterling seraient dépensés au cours des trois prochaines années pour renforcer la réponse des forces de l’ordre, et a affirmé que plus de 2,7 millions d’escroqueries en ligne avaient été supprimées au cours de l’année écoulée.

Le porte-parole a ajouté: «Notre projet de loi sur la sécurité en ligne, que le gouvernement s’est engagé à adopter, obligera également les grandes entreprises technologiques à lutter contre un large éventail de fraudes en ligne, y compris les escroqueries amoureuses et les publicités frauduleuses, pour faire sûr que le Royaume-Uni est l’endroit le plus sûr au monde pour être en ligne.