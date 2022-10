Le travail attaque le retard “honteux” alors que le projet de loi sur la sécurité en ligne est abandonné

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les travaillistes ont attaqué un autre retard “honteux” du projet de loi sur la sécurité en ligne du gouvernement conservateur après son retrait du calendrier des Communes.

Mercredi, un jeune ministre de la Culture n’a pas nié que la législation cruciale – visant à réglementer les géants des médias sociaux – avait été retirée du calendrier promis à la suite de retards antérieurs.

L’indépendant comprend que le projet de loi a été retardé pour donner aux députés le temps d’examiner de nouveaux amendements qui devraient être introduits par le gouvernement Rishi Sunak – mais le plan est de le ramener dans quelques semaines.

Un porte-parole a déclaré: “Protéger les enfants et éradiquer les activités illégales en ligne est une priorité absolue pour le gouvernement et nous ramènerons le projet de loi sur la sécurité en ligne au Parlement dès que possible.”

La chef de la Chambre des communes, Penny Mordaunt, a déclaré aux députés la semaine dernière seulement qu’elle reviendrait pour ses dernières étapes de troisième lecture le 1er novembre.

Mais le ministre de la Culture, Damian Collins, a sérieusement mis en doute cette perspective plus tôt mercredi. Lors d’un débat à Westminster Hall, il n’a pas nié le retard et a suggéré que le passage de Liz Truss à un gouvernement Sunak aurait pu le modifier.

Il a déclaré: “Notre objectif est de s’assurer évidemment que le projet de loi soit adopté en toute sécurité lors de cette session parlementaire, mais évidemment, je ne peux pas parler des affaires de la Chambre qui, à la suite du changement de gouvernement, pourraient changer.”

La secrétaire à la culture fantôme, Lucy Powell, a déclaré qu’il était “honteux” que “l’un des premiers actes du gouvernement de Rishi Sunak soit, encore une fois, de retirer le projet de loi sur la sécurité en ligne”.

Il s’agit du père de l’écolière Molly Russell qui a lancé un appel direct à Meta pour qu’il cesse de publier une “piste démentielle de contenu suceur de vie” après qu’un coroner eut statué que les “effets négatifs du contenu en ligne” avaient contribué à sa mort.

Mme Powell a déclaré: «À la suite de l’enquête de Molly Russell, la nécessité d’une réglementation urgente n’a jamais été aussi claire, mais, incroyablement, ce gouvernement ne peut pas décider s’il veut assurer la sécurité des enfants en ligne. Ce projet de loi ne doit pas être victime d’un autre accord crasseux en coulisses par le nouveau Premier ministre.

Elle a ajouté: “Chaque semaine qui passe coûte des vies et fait payer un lourd tribut aux personnes touchées par les abus, la pêche à la traîne, les escroqueries et les algorithmes encourageant l’automutilation et le suicide.”

Plus de cinq ans d’élaboration, le projet de loi sur la sécurité en ligne imposerait aux géants des médias sociaux de lourdes amendes et la menace de voir leur site bloqué s’il s’avérait qu’ils enfreignaient les nouvelles règles sur les dommages, qui seraient supervisées par l’Ofcom.

Le projet de loi a été suspendu pendant la course à la direction des conservateurs cet été pour le nouveau Premier ministre, certains conservateurs – dont le ministre du Commerce Kemi Badenoch – remettant en question des aspects clés du plan sur les principes de la liberté d’expression.

L’homologue conservateur Lord Frost faisait partie de ceux qui pressaient le gouvernement d’abandonner la partie du projet de loi qui tente de définir le contenu en ligne “légal mais nuisible” – avertissant qu’il pourrait permettre aux futurs gouvernements travaillistes de censurer la liberté d’expression.

Le parti travailliste a proposé de travailler avec la nouvelle secrétaire à la culture Michelle Donelan pour mener à bien les dernières étapes de ce projet de loi, malgré les réserves quant à la sévérité de la législation sur le modèle commercial des géants de la technologie.

Mme Powell a dit L’indépendant le mois dernier que le gouvernement s’était enlisé dans un “cul-de-sac” d’arguments sur la liberté d’expression – affirmant que le projet de loi était une occasion manquée de s’attaquer aux algorithmes qui promeuvent des contenus qui divisent et haineux.

Richard Collard, responsable de la politique en ligne sur la sécurité des enfants et responsable de la réglementation au NSPCC, a déclaré: “Jeudi dernier, la secrétaire à la culture a déclaré qu’un projet de loi sur la sécurité en ligne renforcé était sa priorité numéro un … Moins d’une semaine plus tard, il semble avoir de nouveau été retardé.”

Il a ajouté: “Rishi Sunak doit tenir la promesse du manifeste de faire du Royaume-Uni l’endroit le plus sûr pour être en ligne en ramenant le projet de loi sur la sécurité en ligne sans plus tarder.”

Mme Mordaunt, la chef de la Chambre des communes, exposera l’ordre du jour de la Chambre des communes pour la semaine à venir lors de la déclaration hebdomadaire habituelle jeudi.