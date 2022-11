Le travail assouplirait les règles d’immigration pour aider la croissance des entreprises, selon Keir Starmer

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le travail assouplira les règles d’immigration pour stimuler la croissance dans une nouvelle poussée de soutien aux entreprises, devrait dire Sir Keir Starmer, après que Rishi Sunak ait repoussé l’appel de la Confédération de l’industrie britannique (CBI) pour un meilleur accès aux travailleurs étrangers.

Dans un discours prononcé devant les chefs d’entreprise mardi, le dirigeant travailliste mettra son parti en désaccord avec le gouvernement sur la question clé du champ de bataille, affirmant que son gouvernement serait “pragmatique” sur les travailleurs migrants dans le cadre d’une “stratégie nationale de croissance”.

Mais il dira à la CBI que tout assouplissement des restrictions doit s’accompagner d’engagements des employeurs sur une meilleure formation, rémunération et conditions pour le personnel local – pour mettre fin au modèle de croissance de la «main-d’œuvre bon marché» et sevrer la Grande-Bretagne de sa «dépendance à l’immigration».

Le chef du plus grand groupe aéroportuaire du Royaume-Uni a déclaré lundi qu’il ne faisait “aucun doute” que le Brexit avait nui à l’économie et avait “massivement exacerbé” les pénuries de main-d’œuvre.

Charlie Cornish, directeur général de MAG, a déclaré que la capacité du secteur de l’aviation à recruter de la main-d’œuvre “à grande échelle et au rythme” avait été compromise. “Avant le Brexit, ce problème n’a jamais existé.”

Cela survient après que M. Sunak a rejeté les informations selon lesquelles le gouvernement envisageait un accord de style suisse avec l’UE pour supprimer les obstacles au commerce, ce qui impliquerait un retour à une plus grande liberté de mouvement pour les travailleurs.

Après que les Tory Brexiteers ont éclaté à la proposition – et que Nigel Farage l’a qualifiée de trahison qui verrait les conservateurs «détruits» aux prochaines élections – le Premier ministre a insisté sur le fait qu’il était «sans équivoque» que sous sa direction, le gouvernement ne poursuivrait «aucune relation avec l’Europe». qui repose sur l’alignement sur la législation de l’UE ».

Mais les chefs d’entreprise ont déclaré que M. Sunak devrait “ouvrir son esprit” et reconnaître que le profond ralentissement économique prévu la semaine dernière par l’Office for Budget Responsibility rend une relation plus étroite avec l’UE vitale pour la Grande-Bretagne.

Le vice-président du Northern Powerhouse Partnership – l’ancien directeur général de Siemens UK, Juergen Maier – a déclaré L’indépendant: « Ce qui est si difficile à comprendre pour les gens d’affaires, c’est que l’idéologie se met en travers du pragmatisme économique.

« Nous devons pouvoir avoir une conversation sur l’alignement. Un meilleur modèle est un accès plus complet au marché unique, que ce soit par l’adhésion à l’EEE (Espace économique européen) ou par un arrangement sur mesure. Il est temps d’ouvrir l’esprit et d’écouter vraiment les affaires.

Le directeur général de la British Meat Processors’ Association (BMPA), Nick Allen, a déclaré qu’un arrangement de type suisse serait un moyen « raisonnable » de supprimer les contrôles aux frontières.

“Tôt ou tard, nous devons confronter ces idées et les considérer”, a-t-il déclaré. “Nous ne voyons aucun avantage du Brexit et nous avons besoin de nouvelles réponses.”

Lundi, le chef de la CBI, Tony Danker, a appelé à davantage de visas à durée déterminée pour aider à « combler le fossé » d’environ 1 million de postes vacants dans l’économie britannique. Il a averti que les entreprises qui envisagent d’investir au Royaume-Uni ont besoin de plus de détails “dès que possible” sur la manière dont le Premier ministre entend stimuler la croissance.

S’adressant à la CBI, M. Sunak a déclaré qu’il souhaitait créer “l’un des régimes de visas les plus attrayants au monde pour les entrepreneurs et les personnes hautement qualifiées”.

Mais il n’a donné aucun terrain sur le système basé sur des points contrôlant la migration des travailleurs peu qualifiés, affirmant que sa “priorité numéro un” était de lutter contre la migration illégale.

En revanche, Sir Keir est sur le point de dire à la CBI qu’un gouvernement travailliste serait “pragmatique” sur le recrutement de main-d’œuvre étrangère.

Mais il ajoutera: «Tout mouvement dans notre système de migration basé sur des points, que ce soit via la voie des professions qualifiées ou la liste des travailleurs en pénurie, s’accompagnera de nouvelles conditions pour les entreprises.

“Nous attendons de vous que vous présentiez un plan clair pour des compétences plus élevées et plus de formation, pour de meilleurs salaires et conditions, pour des investissements dans les nouvelles technologies.”

Aides a déclaré que le parti travailliste ne reviendrait pas à la libre circulation et conserverait le système selon lequel des points sont attribués aux candidats à l’immigration en fonction de la demande pour les compétences qu’ils offrent.

L’ancien vice-Premier ministre conservateur Lord Heseltine a déclaré que les commentaires de M. Sunak semblaient indiquer qu’il était prêt à revoir des éléments de l’accord de Johnson sur le Brexit.

“Il dit qu’il a des lignes rouges, mais ce n’est pas un déni pur et simple”, a déclaré le pair conservateur pro-UE. L’indépendant. “Tout Premier ministre responsable soucieux de la reconstruction de notre économie doit se rendre compte que cela implique une relation plus étroite et meilleure avec le plus grand marché à notre porte.”

Le vice-président du Mouvement européen, l’ancien ministre conservateur Stephen Dorrell, a également déclaré: “M. Sunak est clairement nerveux à l’égard de son aile droite, mais la plupart des gens considéreraient qu’il est évidemment de bon sens de chercher à supprimer les barrières entre nous et notre plus grand marché. »

Les commentaires sont intervenus alors que de nouvelles preuves des dommages économiques causés par le retrait de l’UE ont émergé, alors que les propriétaires islandais d’une usine de fruits de mer de Grimsby ont accusé le Brexit, ainsi que la pandémie de Covid et la guerre de la Russie en Ukraine, de leur décision de se retirer du Royaume-Uni.

Un éminent importateur de vin qui a déménagé du Pays de Galles en France en raison des coûts supplémentaires imposés par la bureaucratie du Brexit, a déclaré que M. Sunak semblait “dans le déni” de l’impact sur les petites entreprises.

“Nous avons un gouvernement qui ne s’intéresse tout simplement pas aux affaires”, a déclaré Daniel Lambert. “Il tue les petites entreprises à gauche, à droite et au centre et le gouvernement veut toujours prétendre qu’il n’y a rien de mal.”

Tina McKenzie de la Fédération des petites entreprises a déclaré que depuis le Brexit “des milliers de petites entreprises ont cessé de commercer avec l’UE, temporairement ou définitivement”.

Et elle a déclaré que les petites entreprises étaient «exclues» du recrutement de travailleurs qualifiés à l’étranger par des frais de visa exorbitants, appelant le gouvernement à introduire un plafond de 1 000 £ par travailleur pour créer des conditions de concurrence équitables.

“Nous aimerions que le gouvernement mette tout en œuvre pour offrir un environnement commercial accueillant aux petites entreprises qui importent ou exportent des biens et des services”, a-t-elle déclaré. L’indépendant.

La députée verte Caroline Lucas a déclaré: «Le Brexit a provoqué une catastrophe économique et sociale – une baisse de 4% de la productivité, une baisse de 15% du commerce, une augmentation de 6% des prix des denrées alimentaires, des salaires plus bas, des pénuries de main-d’œuvre, l’inflation la plus élevée en le G7.

La réaction du gouvernement à la discussion d’un éventuel accord à la suisse a montré qu’il était “trop ​​attaché à une idéologie autodestructrice pour ne serait-ce que mentionner cet éléphant dans la pièce”, a-t-elle déclaré.

“Les Verts ne se contenteraient pas d’adopter un accord à la suisse”, a déclaré Mme Lucas. “Nous irons plus loin – notre conférence du parti a convenu le mois dernier que nous chercherions à rejoindre l’UE dès que la situation politique serait favorable et que les bonnes conditions seraient disponibles.”

La députée travailliste Hilary Benn, co-présidente de la Commission britannique du commerce et des affaires, a déclaré: «Les entreprises accueilleraient favorablement toute initiative du gouvernement visant à supprimer les formalités administratives et les barrières commerciales qui leur nuisent et freinent la croissance depuis l’entrée en vigueur du Brexit.

“Un nouvel accord avec l’UE qui comprend un accord vétérinaire et un alignement sur les normes – comme le fait l’accord suisse actuel – ferait également beaucoup pour éliminer les points de blocage restants sur le protocole d’Irlande du Nord.”