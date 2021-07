Le travail acharné paie : la star de la télévision Ashnoor Kaur obtient 94 % au 12e examen CBSE et dévoile les plans futurs ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: La star de la télévision Ashnoor Kaur, connue pour son rôle dans Patiala Babes, a récemment réussi son 12e examen CBSE avec brio. Dans une interview avec un quotidien de premier plan, elle a parlé de l’énorme réussite et de ce qu’elle ressent après avoir obtenu un pourcentage aussi élevé (94%).

Elle a déclaré à ETimes : « C’est génial. Je me sens bien et accomplie. J’ai obtenu 93 pour cent en 10e position et j’ai donc pensé que je devrais obtenir plus que cela. Je n’ai même pas entrepris de nouveaux projets car je voulais me concentrer sur mes études . Donc ça a finalement payé ».

La jeune actrice a déjà planifié son avenir et a exprimé un vif intérêt pour les médias. Par conséquent, elle pourrait opter pour BMM. Elle a également exprimé son désir d’étudier à l’étranger.

« Je souhaite poursuivre le BMM et me concentrer sur mes études. Pour mes masters, je pourrais aller à l’étranger. En plus d’agir, je veux aussi apprendre le cinéma et la réalisation », a-t-elle révélé.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est qu’Ashnoor a récemment réservé une nouvelle maison et veut en faire la maison de ses rêves. « J’ai réservé une nouvelle maison et c’est la maison de mes rêves. Elle est en construction. Cela fait du bien car cela reflète que vous grandissez, faites les choses par vous-même. Le travail acharné paie. La maison sera prête d’ici l’année prochaine d’abord la moitié. J’ai déménagé dans une nouvelle maison, mais je ne l’ai pas acheté. «

Ashnoor avait un penchant pour le showbiz dès son plus jeune âge. L’actrice a fait ses débuts d’actrice dans Jhansi Ki Rani à l’âge de 5 ans. Finalement, elle a joué dans des émissions telles que Na Bole Tum Na Maine Kuch Kaha, Na Bole Tum Na Maine Kuch Kaha 2, Bade Achhe Lagte Hain, etc. populairement connue pour sa performance dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et Patiala Babes.