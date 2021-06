Équipe nationale indienne de football et gardien de but du Bengaluru FC Gurpreet Singh Sandhu a rappelé un souvenir « inoubliable » avec la légende de l’athlétisme Milkha Singh , décédé à l’hôpital PGI de Chandigarh après une bataille prolongée contre Covid-19 tard vendredi soir.

« Alors que je me suis réveillé avec la nouvelle de sa disparition tragique aujourd’hui (samedi), mon esprit est immédiatement revenu au souvenir inoubliable d’avoir reçu un prix de la légende elle-même. Les mots qu’il m’a dit à l’époque sont toujours avec moi et continuent d’être une énorme source d’inspiration », a déclaré Sandhu – qui a joué un grand rôle en Inde en se qualifiant récemment pour les éliminatoires de la Coupe d’Asie AFC Chine 2023 au Qatar récemment – le samedi.

« C’était en 2015 et j’étais l’un des gagnants du Prix ​​Hindustan Times 30 moins de 30 ans. La cérémonie a eu lieu à Chandigarh et c’est Milkha-ji qui m’a remis mon prix. Il m’a dit : « Le travail acharné n’a pas de remplacement. J’avais même parfois l’habitude de vomir du sang après l’entraînement, mais tumhe rukna nahi hai ! » (Vous ne pouvez pas vous arrêter !) », a rappelé Sandhu dans son message sincère publié sur le site Web de la Fédération indienne de football (AIFF).

«À l’époque, je jouais au football de mon club en Norvège avec Stabaek, où chaque jour était un combat pour faire mes preuves et entrer dans la formation de départ. C’était un grand défi et vivre à l’étranger, il y avait des jours où c’était difficile de garder le moral. Cependant, j’avais l’habitude de me rabattre sur ces mots que me disait « le Sikh volant » lui-même, ils étaient une grande source de motivation et me poussaient à tout donner chaque jour. »

«Ce n’est qu’un petit exemple de ma vie et je suis sûr qu’il y aura tellement d’autres athlètes à travers le pays comme moi dont la vie a été touchée par le grand homme. Les paroles et les bénédictions de Milkha-ji seront toujours avec moi chaque fois que je me bats sur le terrain de football pour mon pays. »

Le sprinteur emblématique Milkha Singh a été incinéré samedi avec tous les honneurs de l’État ici, marquant la fin d’une ère au cours de laquelle ses réalisations pionnières sur la piste ont galvanisé une Inde nouvellement indépendante. Milkha, qui avait 91 ans, a reçu des adieux en larmes en présence de membres de sa famille et de plusieurs dignitaires, dont la ministre des Sports Kiren Rijiju. ‘

Le ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, a annoncé samedi qu’une chaire serait créée après le nom de Milkha Singh à l’Université des sports de Patiala.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici