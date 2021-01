Les travaillistes tournent le feu sur Rishi Sunak, accusant la chancelière d’avoir qualifié la crise des coronavirus de «maintes et maintes fois» et de «faire un tort incalculable» aux entreprises avec une approche stop-start du soutien du gouvernement.

Dans un discours prononcé jeudi à la London School of Economics, la chancelière fantôme Anneliese Dodds dira que l’approche de la chancelière a laissé le Royaume-Uni avec «le pire des deux mondes» – la pire récession de toute grande économie et le pire bilan de Covid-19. en Europe.

Elle dira que la mauvaise gestion de la pandémie par le gouvernement découle d’une fausse croyance selon laquelle les besoins sanitaires et économiques de la nation pourraient être traités comme des entités distinctes devant être échangées les unes contre les autres.

Mme Dodds appellera également à un meilleur soutien pour les autorités locales afin de fournir le paiement de soutien unique de 500 £ disponible à ceux qui ont été invités par NHS Test and Trace à s’auto-isoler après être entré en contact avec une personne atteinte de Covid-19, à la suite de plaintes selon lesquelles beaucoup de ceux éligibles ont manqué.

M. Sunak a été applaudi pour son ensemble de 280 milliards de livres sterling de soutien aux entreprises et aux travailleurs pendant la pandémie, y compris des indemnités de congé pour ceux qui seraient autrement licenciés et des subventions et des prêts pour les entreprises incapables de fonctionner normalement.

Mais il a été critiqué pour une série de dates abruptes pour le retrait du soutien qui ont été soumises à plusieurs reprises à des changements de dernière minute à mesure que l’épidémie empirait. Et les critiques affirment que son programme phare Eat Out to Help Out pour soutenir les restaurants en été a peut-être joué un rôle dans le maintien des niveaux d’infection.

Lire la suite

Il serait en désaccord avec le Premier ministre sur l’opportunité de prolonger de 20 £ par semaine le crédit universel et le crédit d’impôt opérationnel au-delà de son retrait prévu en avril.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Visant M. Sunak, Mme Dodds dira: «La chancelière a appelé cette crise à maintes reprises.

«D’une succession de plans économiques hivernaux qui ont dû être continuellement révisés car chaque itération cherchait à donner le strict minimum de soutien économique et était ensuite dépassée par les événements; à disparaître complètement à Noël pour revenir plus tôt ce mois-ci avec presque rien de nouveau à dire et peu de clarté précieuse pour les entreprises sur ce à quoi elles peuvent s’attendre dans les mois à venir.

«Une grande partie de cela semble provenir de la conviction que l’économie n’est bien servie que par une levée totale des restrictions et une suppression de tout soutien économique dès que possible. Mais avec le virus malheureusement toujours avec nous et continuant à avoir un impact sur la demande, il doit réfléchir à nouveau.

Elle ajoutera: «Au cœur de la mauvaise gestion de cette crise par le gouvernement conservateur au cours des 10 derniers mois, il y a une insistance pour que vous puissiez traiter la santé d’une nation et de son économie comme des entités distinctes, à troquer les unes contre les autres.

«Soit vous choisissez la santé», soit vous verrouillez complètement l’économie dans le but d’empêcher le virus de se propager. Ou vous «choisissez des emplois», en allégeant les restrictions aussi rapidement que vous êtes en mesure de remettre les gens au travail.