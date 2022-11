“Le travail a été bien fait, mais n’est pas terminé” – Shaw Local

Le président du village d’Oswego, Troy Parlier, a annoncé qu’il briguera un second mandat lors des élections municipales du printemps prochain.

Parlier termine son premier mandat, après avoir été élu en 2019, lorsqu’il a battu la présidente sortante du village, Gail Johnson. Il se présentera à nouveau en tant que républicain.

Le jour des élections est le 4 avril.

Parlier a déclaré qu’il avait choisi de briguer un autre mandat parce qu’il pensait qu’il restait beaucoup de travail à faire, avec de grands projets comme l’approvisionnement en eau du lac Michigan et les améliorations en attente pour Route de la traversée des loups.

“Le travail a été bien fait, mais n’est pas terminé”, a déclaré Parlier.

Parlier a cité les perspectives financières positives du village et les investissements dans les infrastructures et la sécurité publique comme certaines de ses réalisations en tant que président du village jusqu’à présent.

Parlier a déclaré que depuis son élection, le village a donné la priorité au budget et réduit les dépenses inutiles pour augmenter le fonds général et créer un excédent.

Dans un récent communiqué de presse annonçant sa candidature, Parlier a déclaré : « Je suis très heureux de dire que grâce aux réductions des taux d’imposition et à l’expansion économique, le taux d’imposition du village et le taux d’imposition global sont à leur plus bas niveau depuis plus d’une décennie. Les revenus du village sont à des niveaux records et nous avons ajouté près de 150 entreprises commerciales à notre communauté au cours de ces quatre années.

Parlier a déclaré qu’en ce qui concerne les infrastructures, ils ont refait surface sur 21 miles de voies de routes de village, scellé près de neuf miles de pistes cyclables et remplacé 829 arbres de promenade au cours des trois dernières années.

Parlier a déclaré qu’au cours des trois dernières années, le village a fait de gros investissements dans la sécurité publique et a obtenu d’excellents résultats, réduisant le taux de criminalité de 41% depuis qu’il a pris ses fonctions.

En plus d’avoir ajouté plusieurs nouveaux agents à la police du village, Parlier a déclaré avoir investi dans la formation, l’équipement de drones et acheté un véhicule blindé grâce au financement des confiscations de drogue.

Des caméras portées sur le corps pour les agents ont également été achetées et devraient être mises en place prochainement.

Parlier a déclaré que l’objectif pour les quatre prochaines années est de continuer à travailler sur des projets à grande échelle et à long terme comme l’approvisionnement en eau du lac Michigan, les améliorations de Wolf’s Crossing Road et l’ajout d’une station Metra.

Le village d’Oswego travaille sur un accord intergouvernemental avec Yorkville et Montgomery pour établir un nouvel approvisionnement en eau en se connectant au lac Michigan via la DuPage Water Commission.

Plus tôt cette année, le village a obtenu l’adoption d’un référendum pour une taxe sur les transferts immobiliers qui devrait générer près de 500 000 $ par an pour aider à financer l’approvisionnement en eau du lac Michigan. Parlier a déclaré que le projet était sur la bonne voie pour être achevé d’ici 2028.

Parlier a déclaré qu’il pense que les perspectives du village pour les opérations quotidiennes sont en très bon état. Il a dit qu’avec un budget bien géré, le village s’est isolé du ralentissement économique et que les plus grands défis à venir seront les événements imprévus.

“Nous avons un petit filet de sécurité pour le village”, a déclaré Parlier, “mais personne n’aurait pu envisager une pandémie mondiale lorsque j’ai pris mes fonctions pour la première fois.”

Parlier a déclaré qu’à l’époque où il était président, il avait appris que pour être un bon leader, il fallait bien communiquer et être un bon auditeur.

«La communication est primordiale», a déclaré Parlier. « Vous devez écouter vos électeurs, les résidents, et toujours mettre leurs besoins au premier plan. Lorsque vous faites cela, tout fonctionne.

Au cours de la dernière année de son mandat actuel, Parlier a déclaré que le village chercherait à continuer à intégrer de nouveaux restaurants et installations de divertissement, et à étendre le centre-ville vers la rue Van Buren, en améliorant les routes et en créant des parkings supplémentaires.

Parlier a déclaré qu’il soupçonne qu’il y aura un challenger contre lui en novembre prochain.

Parlier a clôturé son communiqué de presse en disant: «Oui, nous avons accompli beaucoup de choses au cours de ces quatre dernières années, mais il reste encore beaucoup de travail à faire et de défis à relever. Je vous demande de soutenir une fois de plus ma candidature à la présidence du village d’Oswego en votant pour moi pendant encore quatre ans. Ensemble, nous continuerons à bâtir un Oswego grand et prospère.

