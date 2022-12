Le travail “a élaboré des plans pour gouverner” en cas d’élection anticipée de Johnson

Les travaillistes ont élaboré des plans pour gouverner en cas d’élections anticipées alors que Boris Johnson luttait pour contrecarrer une mutinerie de ses propres députés au cours de l’été, ont révélé des initiés du parti. Les politiques «prêtes à cuire» étaient un mélange d’engagements nouveaux de Keir Starmer et d’idées de l’époque de son prédécesseur, Jeremy Corbyn. Des sources ont déclaré qu’on espérait que cela attirerait la plus large base d’électeurs possible et ferait du parti travailliste “l’aile politique du peuple britannique”. Le manifeste a été préparé avant la fin de la course à la direction des conservateurs, afin que les travaillistes puissent être prêts une fois qu’un nouveau Premier ministre aurait été choisi. Un initié a rappelé la déception précédente dans le bureau de Corbyn alors que les responsables travaillistes rassemblaient à la hâte des idées avant les élections de 2017. «Nous ne voulions pas une répétition de l’ère de Corbyn où nous rassemblions des idées politiques dans tous les départements. Nous étions tellement stressés et non préparés », a déclaré un haut responsable du Parti travailliste. Le parti travailliste a accusé le gouvernement de Johnson d’avoir « pris peur » après que le n° 10 ait bloqué les tentatives du parti de forcer une élection en juillet. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles le nouveau Premier ministre pourrait déclencher des élections anticipées, mais Liz Truss l’a exclu après avoir battu de justesse Rishi Sunak en septembre. Avant qu’une élection anticipée ne semble être une possibilité, Starmer a déclaré qu’il avait mis le manifeste de Corbyn de 2017 “de côté”, en vue de l’élection qui devrait se tenir en 2024. S’exprimant lors d’un événement organisé par le magazine New Statesman plus tôt cette année, le dirigeant travailliste a déclaré : « Ce que nous avons fait avec le dernier manifeste, c’est de le mettre de côté. Nous partons de zéro. L’ardoise est effacée. Il a également déclaré qu’il avait consciemment renoncé à un certain nombre de ses promesses de leadership parce que la “situation financière du pays avait changé”. Malgré cela, il a été accusé de toujours dépendre de certaines des idées de manifeste de son prédécesseur. Une source du groupe Momentum, qui soutient Corbyn, a déclaré : « Le fantôme du passé de Corbyn hante Keir Starmer. Même si Starmer attaque la gauche, il n’est pas surprenant que les annonces politiques les plus populaires du Labour, comme la nationalisation du rail, s’inspirent de notre programme. «Le blairisme réchauffé peut plaire à la bulle de Westminster, mais il n’offre aucune voie pour reconstruire une Grande-Bretagne brisée. Starmer pourrait apprendre de Scrooge, se repentir avant qu’il ne soit trop tard et embrasser la gauche comme partenaire au lieu de nous attaquer – à ce stade, ce serait un miracle de Noël. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Le nouveau chef de Labour Together – un réseau de députés, de membres du personnel, de membres et de groupes de réflexion qui était auparavant dirigé par le chef des élections de Starmer, Morgan McSweeney – a déclaré que le parti devrait construire un «récit cohérent» pour son manifeste afin d’affronter les conservateurs de Sunak dans un bataille maintenant susceptible d’être en 2024.

Josh Simons a déclaré au Guardian que le Parti travailliste ne pouvait pas être passif et a déclaré qu’il y avait “tellement de travail à faire” pour s’assurer que l’importante avance du parti dans les sondages se traduise par une victoire électorale.

Un certain nombre de députés conservateurs de haut niveau ont annoncé leur intention de se retirer lors des prochaines élections, beaucoup admettant en privé que leur parti ne gagnera pas en 2024. Mais lundi, Theresa May a déclaré que le parti conservateur pouvait encore gagner les prochaines élections s’il se montrait le public est de leur côté.