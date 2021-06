Le travail à domicile pourrait rester au-delà du 21 juin si les cas de Covid continuent d’augmenter

Le TRAVAIL à domicile pourrait durer un peu plus longtemps, car les responsables gouvernementaux envisagent de retarder le retour des travailleurs dans les bureaux.

Whitehall prévoit de garder le conseil de travailler à domicile le 21 juin lorsque Boris est sur le point de lever le verrouillage.

Les navetteurs font leur chemin autour de Londres Crédit : Alamy

Whitehall est en discussion pour maintenir en place les conseils de travail à domicile Crédit : Alamy

La décision sera prise au détriment de la levée d’autres restrictions de verrouillage.

Boris a déjà pris des mesures drastiques pour retirer le Portugal de la liste verte dans l’espoir de protéger la dernière étape de sa feuille de route.

Le retour aux bureaux est considéré comme l’option la moins dommageable sur le plan économique pour freiner la propagation du virus mortel.

Selon le Telegraph, des sources gouvernementales ont confirmé que les responsables examinaient s’il fallait conserver les directives sur le «travail à domicile» au cas où les hospitalisations et les décès de Covid augmenteraient dans les semaines à venir.

Le 21 juin est prévu comme la journée de la liberté au Royaume-Uni lorsque les restrictions de verrouillage devraient être levées dans le cadre de la dernière étape de la feuille de route.

Les contraintes sur tous les contacts sociaux seront levées et le plafond du nombre de participants aux événements sera supprimé.

Bien que cette date ait été fixée au crayon par Boris, il ne prendra une décision ferme qu’une semaine à l’avance, lorsque les ministres auront la chance de voir les données les plus récentes sur l’impact des nouvelles variantes.

Le Sun a exhorté les lecteurs à s’inscrire à la Jabs Army après que les scientifiques ont averti que les plans pour sortir du verrouillage sont en jeu en raison de la flambée des taux de la souche indienne.

Les ministres ont intensifié leurs efforts de jab – promettant d’offrir les deux doses à toutes les personnes de plus de 50 ans d’ici le 21 juin.

Cinquante villes et communes ont désespérément besoin d’intendants supplémentaires

Les entreprises du Royaume-Uni se sont déjà bien adaptées au travail à domicile et beaucoup souhaitent passer à un modèle plus hybride dans lequel les employés ne se déplaceront au bureau que quelques jours par semaine.

Une source du Trésor a déclaré au Telegraph : « De toute évidence, travailler à domicile a des conséquences, mais il n’y a pas de différence entre maintenant et deux semaines car le soutien économique sera toujours en place. Il n’est pas impératif de changer les conseils.

Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a nettement laissé la porte ouverte plus tôt cette semaine pour le travail à domicile et les masques faciaux à conserver au-delà du 21 juin.

Des mesures telles que la règle « un mètre plus » sont sur le point de disparaître et ne seront pas manquées.

Beaucoup dans l’industrie hôtelière disent que les règles de distanciation sociale ont gravement nui à leur secteur.

Cependant, certains scientifiques du gouvernement ont appelé que la réouverture prévue le 21 juin était trop tôt.

Jeudi, le professeur John Edmunds, membre du Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage), a déclaré que le maintien des personnes travaillant à domicile est « l’un des plus grands leviers » que le gouvernement pourrait tirer pour contrôler la propagation du virus.

Le scientifique a appelé à la prudence quant à l’incitation des gens à retourner sur leur lieu de travail, mais a souligné que toute décision était «politique».

Il a déclaré : « Les changements dans les modes de travail ont considérablement réduit les contacts que les adultes ont noués…. c’est probablement l’un des plus grands leviers que le gouvernement peut tirer, pour suggérer que les gens travaillent à domicile s’ils le peuvent.

Le professeur Edmunds a suggéré aux ministres de prendre la décision d’ouvrir «le plus tard possible» afin d’avoir autant de données que possible sur l’efficacité des vaccins et la transmissibilité de nouvelles variantes.

Il a exhorté les ministres la semaine dernière à retarder une réouverture complète le 21 juin.

Le professeur Edmunds s’exprimait alors que les recherches de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont révélé que le nombre de contacts quotidiens avait doublé depuis le verrouillage.

Le professeur Edmunds a déclaré: « Travailler à domicile a un impact significatif sur la limitation du nombre de contacts que les gens établissent, pas seulement au travail, mais aussi dans les autres choses que les gens font autour du travail – prendre un verre avec des collègues après et des choses comme ça . Alors ça le fait, ça réduit les contacts.

Le Royaume-Uni a enregistré 5 274 nouveaux cas de Covid hier, le nombre le plus élevé d’infections quotidiennes depuis mars.

Il y a également eu 18 autres décès liés au coronavirus, portant le total depuis le début de la pandémie à 127 812

L’industrie hôtelière a considérablement souffert en raison des restrictions de verrouillage Crédit : Getty