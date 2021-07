Le travail à domicile peut causer des dommages « irréversibles » à la moelle épinière, avertissent les médecins

Sunil Kumar est architecte dans une entreprise réputée et travaille à domicile depuis un an en raison du verrouillage de covid-19. Tout allait bien jusqu’à il y a quelques mois, quand il a lentement commencé à développer des maux de dos. Pensant que c’était à cause de la chaise, il l’avait changée. Bien que cela se sente mieux pendant quelques jours, la douleur est finalement revenue. Au début, les analgésiques, les sprays et les sacs d’eau chaude ont aidé, mais pas pour longtemps. Il a dû subir une intervention chirurgicale pour rectifier 2 disques de sa moelle épinière qui se sont asséchés.

« Je sais que j’étais en retard. Mais je n’étais pas si tard que cela me laisserait paralysé à vie et j’en suis reconnaissant. Mais j’aimerais que les autres apprennent de mon exemple. Ne nous négligeons pas. Je me sentais reconnaissant de ne pas avoir contacté Covid jusqu’à présent. Et on dirait que j’ai pris tout le reste pour acquis. J’ai vraiment ignoré tous les signes que mon corps donnait, nous le faisons tous. L’ensemble du problème a pris une longue et bonne année jusqu’à ce que j’atteigne la table d’opération. Si j’avais remarqué ces signes et pris les choses au sérieux plus tôt, j’aurais moins souffert », déclare Sunil Kumar à News18.

La culture du travail à domicile a changé notre façon de travailler maintenant. Auparavant, les gens se rendaient sur le lieu de travail et travaillaient à des heures fixes. travaillait en horaires fixes tout en se rendant au travail plus tôt. De chez vous, vous êtes presque toujours « connecté ».

Les gens ne réalisent pas ce qu’ils perdent en termes de santé avec ce nouveau mode de vie anormal, alerte le Dr Swati Bhat, directeur (Sud) du Centre interventionnel de la douleur et de la colonne vertébrale (IPSC) et chef de l’IPSC Varsity. « Avec de longues heures d’assise, la pression s’accumule sur les disques de la moelle épinière. Ces disques sont des pièces très cruciales qui aident à la mobilité. Quand on a une mobilité très limitée, les os pressurisent et suppriment les disques. La plupart du temps, les personnes travaillant à domicile ne font pas non plus attention à la nutrition et à la consommation d’eau adéquate. Cela s’ajoute aux problèmes déjà existants et les disques deviennent déshydratés et faibles.

Le Dr Bhat voit la plupart des patients âgés de 20 à 40 ans se plaindre de maux de dos chroniques. «Nous avons effectué des procédures interventionnelles sur de nombreux patients de ce type pour inverser la douleur. Il faut aussi comprendre qu’il s’agit d’une situation tout à fait évitable », ajoute-t-elle.

Le Dr Bhat souligne qu’il existe plusieurs cas où les dommages causés à la moelle épinière sont si graves qu’ils sont complètement irréversibles. Les mauvaises postures, le manque d’activité physique et de nutrition sont à blâmer. Le premier et le plus important facteur que tout le monde doit comprendre est que si la douleur persiste pendant plus d’une semaine, consultez un médecin. Reporter la visite chez le médecin ne fera que plus de mal que d’aide.

Énumérant certains changements, les responsables de la santé du gouvernement ont exhorté les gens à modifier leur routine. Il ne faut pas travailler hors du lit et trouver un endroit décent pour travailler ou changer de lieu de travail toutes les deux heures, ont-ils déclaré. « Peut-être, sortez de votre lit pour aller dans la salle à manger après 2 heures. Et puis au salon. Assurez-vous de boire suffisamment d’eau pour rester déshydraté. Que vous travailliez à l’extérieur ou que vous restiez à la maison, les tissus de votre corps continueront de travailler pour vous. Par conséquent, une bonne nourriture et suffisamment d’eau est un must. Ne sautez jamais vos repas. Ce seul appel après lequel vous aurez votre déjeuner en paix n’arrivera jamais. Il faut à peine 10 minutes pour manger un repas. Ayez-le à temps. Assurez-vous d’avoir toute la qualité de la nourriture dans votre assiette », a déclaré l’un des responsables de la santé.

D’autres ont dit que si la gestion du temps au milieu des heures de travail est difficile, on peut probablement préparer votre boîte à lunch comme vous le feriez en allant au bureau. Ainsi, la nourriture sera prête à l’heure du déjeuner et vous pourrez alors manger sans courir pour la réparer rapidement. Il serait probablement utile d’avoir pour objectif de finir 2 à 3 litres de bouteilles remplies d’eau, ont-ils ajouté. « De plus, faites une petite promenade toutes les 45 minutes à une heure. Levez-vous simplement de chez vous et allez dans la cuisine pour boire de l’eau. Vous ferez au moins quelques pas. En cas d’appels continus, vous pouvez mettre vos bouchons d’oreilles et parler en marchant. Cela vous évitera de vous asseoir au même endroit. Ce ne sont que quelques suggestions. Chaque personne a son propre espace et elle peut trouver de nombreuses autres façons de rester active. En fin de compte, mettons notre santé au premier plan. C’est vraiment important », ont déclaré divers responsables de la santé.

