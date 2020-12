Vous êtes-vous déjà demandé ce que pouvait être la forme complète de TRAVAIL. Wonderful Opportunity Real Knowledge est ce que WORK représente.

Que diriez-vous de faire des quatre mots un mantra amusant tout en restant à la maison et en continuant à travailler?

Pensez à la merveilleuse opportunité que cette pandémie a créée en ouvrant la disposition au travail dans le confort de sa maison.

Passez du temps réel et de qualité avec votre famille, vos proches ou d’ailleurs vous-même.

En économisant le temps de trajet et en évitant la pollution causée par les émissions de la circulation, nous pourrions nous concentrer sur ce qui est plus productif et qui mérite des connaissances. Des choses que vous avez toujours souhaité pouvoir faire mais que vous ne pouviez pas trouver le temps.

Venez jeter un coup d’œil à quelques moyens très efficaces qui garantissent une bonne santé mentale:

1. Activités pour lutter contre la dépression:

une. Faites de l’exercice ou faites une longue marche. Vous pouvez également utiliser vos escaliers pour vous entraîner. L’endorphine sécrétée en raison de l’exercice vous aide à vous sentir heureux. Combinez votre routine quotidienne avec au moins 20 minutes de méditation.

b. Dormez bien. Développez un rythme de sommeil et respectez-le pour votre bien-être mental.

c. Soyez gentil avec vous-même. Sachez qu’il est tout à fait normal de se sentir parfois seul. Ne soyez pas dur avec vous-même pour ressentir. Parlez à quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance et demandez une consultation professionnelle au besoin.

2. Délimitez la zone de travail: choisissez une partie de votre maison et installez un petit poste de travail avec une table, une chaise, quelques articles de papeterie essentiels. Fondamentalement, quelque chose qui prendrait soin de votre posture assise et vous aiderait à faire la distinction entre la maison et la zone de travail.

Cette distinction dans l’esprit fait des merveilles pour la santé mentale tout en travaillant à domicile quotidiennement. Une fois que vous avez créé cet espace de travail, vous créez l’option pour vous-même de quitter l’espace de bureau après le travail.

De cette façon, l’effet persistant de la pression de travail peut être coupé et vous bénéficiez automatiquement d’une tranquillité d’esprit.

3. Digital Detox: Une fois que vous avez décidé de vous arrêter de travailler au bureau, pourquoi ne pas essayer de prendre également congé de l’indulgence numérique. Vous pouvez décider de la durée et de l’heure et vous y tenir. Bien que la technologie ait énormément aidé à rapprocher les gens, elle nous a aussi en quelque sorte rendus dépendants. Nous avons tendance à rester collés au mobile même lorsque nous n’avons rien d’important à faire. Cela empiète sur le temps et l’espace de la famille. Lorsque la pression du travail à domicile pèse déjà, pourquoi ne pas essayer de passer du temps en famille ou vous-même en prenant du temps libre pour vous faire plaisir avec le numérique.

4. Suivez la méthode Pomodoro:

Il s’agit d’une technique de gestion du temps qui vous permet de décomposer les tâches, de prendre de courtes pauses en utilisant une minuterie. Réglez une minuterie sur 25 minutes et commencez à travailler, puis faites une pause dès que la minuterie se déclenche.

5. Rencontres virtuelles avec des collègues: participez à des appels virtuels avec vos collègues et essayez de vous rapprocher de choses autres que le travail. Déjeunez ensemble, célébrez des anniversaires ou de petites réalisations lors d’appels vidéo.

6. Dynamisez votre espace de travail: infusez votre maison avec beaucoup de plantes et de fleurs. Voyez qu’il y a beaucoup de lumière et collez des citations positives sur votre mur.

Travaillez à domicile, travaillez vers la vie en le faisant.

Suivez le mantra:

Ne vous inquiétez pas au lieu de travailler dessus.

Avoir un W- sain

O- Organisé

R- Routine

K- Travail bien informé et gentil de la vie à la maison.

Mots clés: entraînement, pression au travail, stress au travail, travail à domicile, travail à domicile,