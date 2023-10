Le travail à distance va-t-il disparaître ?

Bonjour, lecteurs de Quartz at Work !

RTO, ou retour au bureau, est peut-être un acronyme avec lequel vous êtes de plus en plus familier. Et ce n’est pas étonnant, compte tenu de tout le bruit environnant ce que veulent les travailleurs et quoi les employeurs sont prêts à leur donner quand il s’agit de leur lieu de travail.

3 façons de négocier votre retour au bureau

En tant qu’ancien responsable du personnel, j’observe les tendances du lieu de travail depuis trois ans. Je suis favorable au travail à distance, mais nouvelle recherche (pdf) de la société immobilière JLL montre que les tendances vers ce type de travail sont en diminution. En septembre, les politiques de retour au bureau ont touché 1 million de personnes aux États-Unis, et il est prévu qu’entre octobre et la fin de l’année, ces politiques affecteront 500 000 personnes supplémentaires.

Les employeurs sont occupés à réfléchir à leur espace de bureau actuel et à déterminer la meilleure façon de plaire aux travailleurs avec l’espace dont ils disposent. C’est parce que les travailleurs sont de plus en plus exigeants quant aux personnes pour lesquelles ils travaillent et aux commodités disponibles. Mais cela va bien au-delà de la question de savoir qui aura un concierge. Les entreprises devraient réfléchir à ce qui se passe lorsque les travailleurs se présentent au bureau.

Le taux d’occupation des bureaux est en hausse mardi, mercredi et jeudi, non loin des niveaux d’avant la pandémie. Pour profiter de cette dynamique, les entreprises doivent :

📊 Concentrez les grands rassemblements sur les priorités de l’entreprise (et travaillez à réduire la liste des objectifs)

🚪 Encouragez les managers à planifier le moment où leurs équipes se rassembleront et se disperseront

✏️ Révisez les politiques et les processus de travail pour vous assurer qu’ils sont optimisés pour le travail hybride

🚀 Actualiser leur mission, leur vision et leurs valeurs pour refléter leur engagement envers les employés et faire savoir aux travailleurs ce que l’on attend d’eux

Que vous soyez en faveur d’un diminution continue du travail à distance ou parmi les quart des travailleurs qui n’ont aucune envie d’y retourner, les travailleurs (en particulier les managers) devraient se préparer à une nouvelle grande impulsion pour retourner au bureau.

METTEZ-MOI EN COACH

Augmenter l’empathie sur le lieu de travail semble souvent être un objectif ambitieux qui ne se réalisera jamais pleinement. Ainsi, lorsque Canva a voulu améliorer sa culture et ses processus, elle est allée au-delà des paroles et a mis en œuvre des tactiques pour les aider à vivre leurs valeurs : « rechercher l’excellence » et « être un bon être humain ».

Selon le responsable mondial du personnel de Canva, Jennie Rogerson, un élément clé de leur stratégie consiste à nommer et à équiper deux types de « coachs ». Le premier est le gestionnaire. Ils s’associent aux employés pour déterminer les objectifs, aligner les priorités et éliminer les obstacles au succès. Mais Canva va plus loin en nommant un deuxième groupe de coachs qui peuvent aider à soutenir ses employés.

Les coachs en développement professionnel proposent une gamme d’options pour accompagner les employés et les managers. « Ce qui a commencé lorsque nos fondateurs ont tiré une énorme valeur de leur coaching de leadership externe a rapidement évolué vers l’exploration de la manière dont nous pourrions rendre le coaching professionnel accessible à tous chez Canva pour nous aider à atteindre nos objectifs à mesure que nous évoluions », a déclaré Sarah Nanclares, coach interne mondial. diriger chez Canva.

Aujourd’hui, ils disposent de sept coachs professionnels et, tous les trois mois, ils coachent en moyenne 150 collaborateurs dans le cadre de leur programme de coaching individuel de trois mois.

Rogerson partage plus sur la création d’une culture de coaching avec Quartz at Work.

TALENT IA : QUAND CONSTRUIRE, ACHETER OU LOUER

Netflix fait la une des journaux en publiant un emploi IA payant 900 000 $ par an. Offres d’emploi mentionnant « IA générative » sur le site de recrutement Adzouna ont augmenté de plus de 3 300 % depuis janvier. Mais où trouverons-nous tous les talents ?

Raphaël Ouzan, collaborateur de Quartz at Work, indique quand construire, acheter ou louer Talents en IA. La clé pour choisir votre chemin, dit-il, est le niveau d’urgence du travail. Voici les avantages de chaque option :

🏗️Construire (en développement interne) : Upskilling est l’une des neuf actions du cabinet de conseil McKinsey identifié comme essentiel pour les DSI et les CTO qui tentent d’exploiter la puissance de l’IA générative au sein de leur personnel.

💰Acheter (embauche de nouveaux talents) : La création et le développement d’une équipe de base de technologues sont nécessaires à l’ère où l’IA menace de bouleverser les tâches actuelles.

🏢Louer (salariés contractuels ou intérimaires): Vous pouvez monter en puissance rapidement et recruter un joueur de grande valeur en quelques mois, soit à peu près le même temps qu’il faudrait pour embaucher et intégrer la manière traditionnelle.

Mais les avantages ne représentent que la moitié de l’histoire…il y a des inconvénients qui viennent avec chacun.

ET MAINTENANT POUR UN PEU DE CLASSE

👑Lavage de classe (nom.): Lorsque les entreprises semblent prendre des mesures pour répondre à la mobilité sociale sans aller plus loin et sans se tourner vers l’intérieur pour identifier et combattre les structures, les cultures et les préjugés au niveau individuel et organisationnel, ce qui peut créer des obstacles pour les personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés.

Cela vient d’Helen Dallimore, consultante principale chez Byrne Dean, spécialiste du comportement et de la culture au travail, sur le risque de lavage de classe sur le lieu de travail. Elle note nouvelle recherche du cabinet international KPMG UK qui montre que l’origine socio-économique a le plus fort effet sur la progression de carrière d’un individu, plus que toute autre caractéristique de diversité.

Les employeurs élargissent leurs filets de recrutement pour s’assurer de rechercher des candidats diversifiés, mais ils doivent aller plus loin. Ils peuvent évaluer les pratiques d’embauche, la répartition du travail, la rétention et les pratiques de rémunération. Et bien sûr, gardez à l’esprit les antécédents socio-économiques lors de la création de parcours de carrière.

Rapports Dallimore sur les causes profondes du problème et sur la manière dont les entreprises peuvent y répondre.

VOTRE HACK DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Qu’elles soient à distance ou en personne, les réunions ont été sous surveillance cette année. L’évolution du monde du travail signifie qu’une plus grande attention est accordée à la manière dont nous nous réunissons, et il semble que le l’art de rassembler n’est pas seulement pour Priya Parker n’est plus.

Jeff Winters, directeur des revenus d’Abstrakt Marketing Group, propose une liste de façons de ramener la magie dans vos réunions :

Soyez clair sur le pourquoi Donnez toujours la priorité à la formation Concentrez-vous sur la valeur plutôt que sur la régularité

Lire Le dernier conseil de Winters pour mieux récolter sur Quartz at Work.

MEILLEURES ENTREPRISES POUR LES TRAVAILLEURS À DISTANCE

«Notre troisième liste annuelle des Meilleures entreprises pour les travailleurs à distance permet aux employés qui apprécient le travail à distance de trouver facilement des employeurs qui l’apprécient également », a déclaré Heather Landy, rédactrice en chef de Quartz. « Alors que nous sortons de la pandémie, les entreprises s’installent dans des rythmes normaux de travail à distance. Nous sommes fiers de reconnaître les lieux de travail qui le font de manière remarquable ; ce sont d’excellents modèles sur la manière de collaborer avec les travailleurs à distance et de les préparer au succès afin qu’ils puissent, à leur tour, aider leurs employeurs à réussir.

Les entreprises figurant sur la liste inspireront certainement les autres à découvrir ce qu’il faut pour être l’un des meilleurs endroits pour les travailleurs à distance, où une véritable croissance de carrière n’est pas liée à la proximité d’un immeuble de bureaux particulier.

Envoyez vos questions, commentaires et conseils pour de meilleures réunions à tal[email protected]. Cette édition de The Memo a été écrite par Anna Oakes.