Le travail à distance pourrait réduire de moitié les émissions des travailleurs, selon une étude

La pandémie de covid19 en 2020 a marqué le début d’une nouvelle ère de travail. Les espaces de bureaux et autres espaces collectifs intérieurs ont dû fermer leurs portes alors que le monde tentait de le faire. pour ralentir la propagation du coronavirus. Ouvriers a fait leurs devoirs à distance depuis les bureaux à domicile. Et même si la transition initiale a été difficile pour certains travailleurs, le changement a considérablement réduit émissions des travailleurs.

Dans une étude récente publié dans la revue Dans les actes de la National Academy of Sciences, les chercheurs expliquent qu’une nation de travailleurs à distance a contribué à réduire les émissions. Des chercheurs de Microsoft et de l’Université Cornell ont analysé des ensembles de données incluant les habitudes des propres employés de Microsoft en matière de déplacements domicile-travail et de travail à distance aux États-Unis. Ils ont pris en compte divers facteurs tels que les technologies de communication, les déplacements domicile-travail, les déplacements hors domicile, la consommation d’énergie au bureau et la consommation d’énergie résidentielle.

« Les travailleurs à distance pourraient avoir une empreinte carbone 54 % inférieure à celle des travailleurs sur site ; les travailleurs hybrides travaillant deux à quatre jours à la maison peuvent réduire les émissions de GES de 11 à 29 % », écrivent les chercheurs dans l’étude.

L’énergie utilisée par les espaces de bureau était le principal contributeur aux émissions des travailleurs sur site et hybrides. Les émissions globales de gaz à effet de serre ont également diminué en raison le manque de déplacements quotidiens. Les auteurs de l’étude suggèrent d’avoir un système de partage des sièges dans les bureaux et de faire tourner les travailleurs lorsqu’ils sont dans le bureau. bureau et lorsqu’ils travaillent à distance pour aider à réduire la taille des bureaux. Ils ont également suggéré que les entreprises ayant un une main-d’œuvre principalement éloignée réduire leur espace de bureau.

Cela ne veut pas dire que le travail hybride et à distance réduit toujours les émissions globales de gaz à effet de serre. Les chercheurs ont découvert que le fait d’avoir plus de personnel au bureau les jours par rapport aux jours éloignés n’ont pas beaucoup contribué à la réduction globale des émissions. Cela ne compense qu’environ 2 % des émissions globales associées au travail au bureau.

Les chercheurs ont également remarqué que certaines sources d’émissions augmentaient pour certains travailleurs à distance qui modifiaient leur mode de vie. « Le travail à distance n’est pas zéro carbone et les avantages du travail hybride ne sont pas parfaitement linéaires », Fengqi You, professeur en systèmes énergétiques ingénierie à Cornell et auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué. « Tout le monde sait que sans se déplacer, on économise énergie de transportmais il y a toujours des effets sur le mode de vie et de nombreux autres facteurs.

Lorsque les travailleurs bénéficiaient de davantage de journées de travail à distance, les émissions provenant de leurs activités non liées aux déplacements domicile-travail les voyages ont augmenté, explique l’étude. Ces travailleurs ne conduisaient pas ou ne prenaient pas les transports en commun pour se rendre au travail, mais ils se déplaçaient plus fréquemment pour rendre visite à leur famille et à leurs amis. et pour les activités récréatives. Certains travailleurs hybrides se sont également éloignés de leur lieu de travail, ce qui pourrait entraîner une hausse des coûts liés aux déplacements domicile-travail. émissions si ces travailleurs n’ont pas la possibilité de prendre le transport en commun.

Le travail à distance, s’il est bien fait, a eu d’autres effets positifs sur Travailleurs américains. Les personnes souffrant de divers handicaps ont pu travailler à temps plein sans avoir à trouver comment se rendre dans un bureau physique ou travailler dans des environnements qui ne pouvaient pas répondre à leurs besoins fondamentaux. Un nombre record de personnes handicapées étaient employées en 2022, selon les données publié par le Bureau of Labor Statistics.

L’augmentation du travail à distance pourrait entraîner une perte pour le marché de l’immobilier de bureaux. Mais cela n’incombe pas aux travailleurs qui vivent de plus en plus chèque de paie à chèque de paie et vivre avec prix abusifs des entreprises articles et services nécessaires. Et l’Américain moyen convient que le travail à distance et hybride est favorable au retour au bureau tous les jours de la semaine. Les emplois à distance et hybrides reçoivent la majorité des candidatures par rapport aux opportunités qui nécessitent plus de jours au bureau, CNBC a rapporté. De grandes entreprises, dont Méta et même Zoom avoir exigé leurs travailleurs retournent au bureau. Certains travailleurs d’Amazon ont ont quitté leurs bureaux cette année pour protester contre les politiques de retour au bureau et contre l’empreinte carbone de l’entreprise.

