Le travail à distance pourrait continuer à alimenter un roulement élevé

À son apogée, 4,5 millions de travailleurs non agricoles au total – ce qui exclut les propriétaires, les employés de maison privés, les bénévoles non rémunérés, les employés agricoles et les travailleurs indépendants non constitués en société – ont démissionné en novembre 2021, et la dynamique est restée forte.

Plus de 4 millions de personnes ont quitté leur emploi en août, marquant le 15e mois consécutif où autant de personnes ont quitté leur ancien emploi pour quelque chose de nouveau. Et ce, malgré des mois de gros titres indiquant que les entreprises relâchent leurs embauches, annulent les offres et licencient des travailleurs pour se préparer à un ralentissement économique – qui ne s’est pas encore concrétisé.

Le désir de travailler à distance et la facilité d’accepter un nouveau travail dans un environnement éloigné sont tous deux à l’origine d’une partie du roulement du marché du travail, déclare Pollak. Et comme le travail à distance est devenu un élément plus durable et plus conséquent dans l’avenir du travail, “nous pourrions voir plus de roulement sur le marché du travail en permanence que nous ne l’aurions fait sans la pandémie et l’augmentation du travail à distance”.

D’une part, il y a un appétit permanent pour cela : plus de 60 % des demandeurs d’emploi espèrent trouver des opportunités à distance, selon Données ZipRecruiter, et ils sont prêts à quitter un emploi en personne pour en décrocher un. En août, 11 % des travailleurs se disaient insatisfaits de leur emploi et en cherchaient un autre où ils pourraient travailler à domicile. Parmi les personnes sans emploi, 8 % ont quitté un emploi en personne pour chercher un poste de travail à domicile.