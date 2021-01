Le travail à distance permet aux familles de réserver des séjours de très longue durée, ont déclaré des experts en vacances, avec des pauses allant jusqu’à cinq semaines.

Les entreprises de vacances ont connu un boom des réservations de séjours au cours de la semaine dernière, les demandes ayant doublé pour des pauses plus près de chez elles.

Cependant, les familles utilisent la flexibilité supplémentaire qui leur est offerte par le travail à distance pour prolonger les pauses au-delà de la semaine standard, ont déclaré les patrons du tourisme, tandis que d’autres prévoient une éruption prolongée pour toute la famille après un an sans mélange.

James Mason, de Welcome to Yorkshire, a déclaré que l’augmentation du travail à domicile avait conduit à la montée du «travail», car les gens pouvaient plus facilement mélanger les affaires et le plaisir, en particulier au pays.

Il a ajouté: «Les gens travaillaient à domicile, donc l’arrêt physique difficile qui consistait à quitter le travail un vendredi et à quitter le bureau n’est pas aussi difficile qu’il l’était. Les gens ont le sentiment qu’ils peuvent prolonger leur pause de quelques jours ou d’une semaine et faire du travail, surtout au niveau national. »

Malcolm Bell, de Visit Cornwall, a déclaré: «Beaucoup de nos hôtels disent qu’ils voient des réservations de séjours de quinze jours, ce qui est bien plus long que la normale.

«Un site de camping et de mobil-home a même vu des réservations de cinq semaines de la part de personnes qui seraient généralement à l’étranger en France ou quelque part pour l’été.»

Il a ajouté: «Une grande partie est intergénérationnelle, donc les gens s’en vont avec les grands-parents – il y a un désir d’être ensemble.»