Le travail à distance n’est qu’un problème parmi tant d’autres pour les immeubles de bureaux

Le soi-disant «retour au bureau» est en cours depuis un certain temps maintenant, et c’est un peu le bordel. Bien sûr, plus de gens se rendent au bureau plus souvent qu’il y a un an, mais nous sommes encore à des années de là où nous étions avant la pandémie. Et malgré les gains de fréquentation des bureaux, de nombreux immeubles de bureaux eux-mêmes sont en grande difficulté – dont certains vont au-delà du travail à distance et ont commencé bien avant la pandémie.

Ainsi, malgré ce que vous entendez de certains patrons, les choses ne reviendront probablement jamais comme elles étaient.

Tout d’abord, la poussée pour retourner au bureau n’est pas si robuste. Pour chaque entreprise de premier plan obligeant les travailleurs à retourner au bureau, une autre les laisse travailler où ils le souhaitent. Les entreprises qui ont mis en place des politiques de retour au travail ont fait marche arrière ou ne les ont pas appliquées. Même le maire de New York, qui a été optimiste quant au retour au bureau et qui a imposé une politique de retour au bureau cinq jours par semaine en juin dernier, a changé d’avis alors que la ville a du mal à pourvoir les emplois vacants.

La douleur que cela cause dans le monde de l’immobilier commercial est déjà visible. Alors que les propriétaires de bureaux ont du mal à louer de l’espace ou ne parviennent pas à obtenir plus de financement, les taux d’impayés pour les prêts de bureau sont à leur taux le plus élevé – 2,8% – depuis le début de la pandémie, selon les données de la société d’analyse financière Trepp. Cela est dû en partie à la hausse des taux d’intérêt et aux problèmes des banques régionales, qui représentent la plupart des prêts immobiliers commerciaux. Certains craignent que les récentes faillites de Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic ne se propagent à d’autres banques régionales et nuisent davantage au marché des bureaux. Convertir des bureaux à d’autres usages coûte cher, et le crédit pour le faire est difficile à trouver. Ainsi, à mesure que de nouveaux baux de bureaux doivent être renouvelés ou que de nouveaux prêts doivent être refinancés, le nombre de défauts de paiement continuera d’augmenter.

Au cours des deux prochaines années seulement, 1,5 billion de dollars d’hypothèques immobilières arrivent à échéance et de nombreux immeubles de bureaux qui ont contracté cette dette ne valent plus ce qu’ils valaient lorsque ces prêts ont été consentis.

« Tout va à l’encontre du secteur des bureaux en ce moment »

Et cette douleur ne sera pas réservée aux propriétaires d’immeubles de bureaux et à leurs banques. Les grandes villes comme New York dépendent fortement des impôts fonciers, qui financent une grande partie du budget de la ville, de sorte que les pertes affectent tout le monde dans la ville. Ensuite, il y a les nombreuses entreprises et personnes qui dépendaient du trafic quotidien vers et depuis les bureaux pour leurs propres moyens de subsistance. Certains ont prédit une « boucle catastrophique urbaine » dans laquelle moins de personnes et moins d’argent entrant signifient moins de commodités et une qualité de vie inférieure, ce qui conduit à encore moins de personnes et moins d’argent, etc.

Certaines personnes iront certainement encore dans les bureaux à l’avenir. Il n’y aura tout simplement pas autant de personnes ou aussi souvent, ce qui signifie que la quantité d’espace de bureau nécessaire diminuera. Et l’espace de bureau dans lequel ils se rendent devra généralement être plus agréable. La disponibilité continue d’espaces de bureaux ouverts alors que les propriétaires de bureaux peinent à les louer en fait un marché de locataires, où les entreprises en quête de qualité peuvent être plus sélectives quant aux bureaux qu’elles choisissent.

À l’heure actuelle, les données montrent qu’une majorité de travailleurs qui ont pu travailler à domicile le font encore une partie (46%) ou la totalité (19%) du temps, selon les dernières données de WFH Research. Avant la pandémie, ces chiffres étaient à un chiffre. Le professeur d’économie de Stanford, Nick Bloom, qui participe à la gestion du projet, pense que le nombre de travailleurs dans des situations hybrides pourrait en fait grimper à environ 60 %, la plupart des gains se faisant au détriment des personnes actuellement au bureau à plein temps. Ce résultat apparaît déjà dans les données d’enquête, car les entreprises qui ont déclaré que leurs travailleurs seraient entièrement sur place l’année dernière passent maintenant au travail hybride.

Le faible mouvement de retour au bureau signifie que beaucoup d’espaces de bureaux sont laissés vides. Selon XY Sense, une entreprise qui utilise des capteurs pour suivre l’occupation des bureaux. Cela correspond aux données de la société de cartes magnétiques Kastle, qui montre que les niveaux d’occupation des bureaux aux États-Unis sont à 50% de leurs niveaux d’avant la pandémie.

Amir Hamja/Bloomberg via Getty Images

Bien qu’un plus grand nombre d’entre eux annoncent des retours au bureau, « très peu d’organisations semblent imposer des retours ou approcher des niveaux pré-pandémiques », a déclaré Alex Birch, fondateur de XY Sense, à Vox. « D’après ce que nous entendons sur le marché, de nombreuses organisations prévoient de réduire leurs effectifs à l’expiration des baux et mesurent leur espace pour déterminer de combien elles doivent réduire leurs effectifs. »

Actuellement, le taux d’inoccupation des bureaux en Amérique est de 18 %, un chiffre observé pour la dernière fois lors de la crise de l’épargne et des prêts des années 1990, selon la société de services immobiliers CBRE. Au premier trimestre de 2021, alors même que beaucoup vantaient le retour au bureau, 16,5 millions de pieds carrés de plus d’espace de bureau sont devenus disponibles que ce qui était loué – la demande trimestrielle la plus faible depuis le début de la pandémie. Pendant ce temps, les gens ont essayé de se débarrasser de l’espace de bureau dont ils disposaient, de sorte que la disponibilité des sous-locations a atteint un niveau record.

En conséquence, l’espace de bureau est moins précieux qu’il ne l’était autrefois. Une étude récemment révisée, initialement publiée l’année dernière, estime que la valeur des bureaux à travers le pays a diminué d’environ un demi-billion de dollars de 2019 à 2022, le travail à distance ayant réduit la demande d’espaces de bureau. L’un de ses auteurs, professeur adjoint de finance à l’école de commerce NYU Arpit Gupta, affirme que l’avenir des bureaux n’est pas beaucoup plus rose, même avec la dernière poussée pour retourner au bureau.

« Le retour au bureau ne sera pas suffisant », a déclaré Gupta.

Les bureaux rencontrent plus de problèmes que le travail à distance

Le travail à distance serait difficile pour le marché des bureaux, même sans ses autres difficultés.

« Il est frappé par des vents contraires cycliques, structurels et sectoriels », a déclaré Richard Barkham, économiste en chef mondial de CBRE. « Tout va à l’encontre du secteur des bureaux en ce moment. »

De nombreux défis du marché des bureaux sont nouveaux et sont apparus depuis le début de la pandémie. Alors que le travail à distance existait certainement avant la pandémie, il est désormais courant. Cela peut être une option moins chère pour les entreprises, et cela leur permet également de recruter à partir de bassins de talents plus larges, ce qui signifie qu’elles continueront probablement à l’utiliser comme un avantage concurrentiel.

D’énormes coupes dans l’industrie technologique après plus d’une décennie de croissance rapide signifient que le secteur n’est plus le plus grand bailleur de bureaux. Des entreprises comme Meta, Lyft et Salesforce, qui ont autrefois contribué à faire grimper les prix avec leurs énormes besoins immobiliers, ont remis des millions de pieds d’espace de bureau sur le marché, envoyant des ondes de choc dans le secteur immobilier.

Et après une décennie de taux d’intérêt bas, la décision de la Fed de les augmenter pour lutter contre l’inflation a nui à l’immobilier commercial, qui repose sur des prêts bon marché pour se développer. L’économie actuelle et les craintes persistantes de récession ne rendent pas service au marché des bureaux, car les entreprises réduisent généralement leur espace de bureau dans de tels environnements.

Pourtant, d’autres défis de bureau ont commencé il y a longtemps.

Depuis des décennies, les États-Unis sont passés d’une économie industrielle simple où ils fabriquaient des produits dans des usines, à une économie alimentée par les services dont les besoins immobiliers fluctuent davantage, selon Dror Poleg, un historien de l’économie. Le livre 2019 de Poleg, Repenser l’immobilierdétaille l’impact de la technologie sur la plus grande classe d’actifs au monde.

Il a donné l’exemple de Procter & Gamble, dont les activités et les résultats étaient plus clairs. Vous avez besoin de certains ingrédients et d’un certain nombre de travailleurs pour fabriquer une certaine quantité de savon, que vous vendriez ensuite de manière fiable en le commercialisant aux côtés de feuilletons sur l’une des rares chaînes de télévision existantes. Maintenant, même si la fabrication de savon est encore assez simple, il existe beaucoup plus d’options sur Amazon ou Alibaba et une myriade de façons de le commercialiser. Les choses se compliquent pour les entreprises technologiques, comme Meta, où accumuler des tonnes d’employés talentueux ne signifie pas que l’entreprise se retrouvera avec un nouveau produit viable.

« Fondamentalement, vous ne savez pas – si vous allez dépenser plus d’argent ou jeter plus de personnes sur un problème – que cela augmentera linéairement la production ou même vos chances d’obtenir quoi que ce soit », a expliqué Poleg.

Cela, à son tour, signifie que les entreprises sont moins susceptibles de savoir à quoi ressembleront leurs revenus, elles acceptent donc des baux de bureaux plus courts, ce qui signifie des revenus moins fiables pour les propriétaires de bureaux. Cela a finalement contribué à l’augmentation de la demande d’espaces de travail « flexibles », qui a commencé bien avant la pandémie.

Amir Hamja/Bloomberg via Getty Images

De plus, la tendance à enfermer de plus en plus de personnes dans moins d’espace de bureau, une tendance appelée « densification » qui se produit depuis les années 1990, semble se poursuivre. Beaucoup avaient prédit que le besoin de distanciation sociale pendant la pandémie aiderait à contrer la diminution des besoins en espaces de bureau, mais de tels protocoles sont désormais largement écartés, car les entreprises adoptent des bureaux partagés et des empreintes de bureau plus petites pour tenir compte du travail hybride et à distance et les craintes pandémiques s’estompent. . Tout comme à l’époque pré-pandémique, la densification signifie que moins d’espace de bureau est nécessaire.

Le désir d’espaces de bureau plus agréables et dynamiques est également antérieur à la pandémie. Parce qu’il y a tellement d’espace disponible, les propriétaires doivent faire plus d’efforts pour rendre leurs espaces plus attrayants ; et les entreprises ont la possibilité d’opter pour de beaux bâtiments dans des zones de choix dotées de nombreux équipements, comme des cafés, des gymnases et des espaces extérieurs plutôt que de simples rangées de cabines.

« Soudain, vous êtes dans le secteur de l’hôtellerie », a déclaré Poleg, ce qui nécessite beaucoup plus de travail – et d’incertitude – que le simple entretien d’un bâtiment. Ces complications ont fait de l’immobilier de bureau une classe d’actifs moins fiable qu’auparavant, ce qui rend encore plus difficile l’obtention d’investissements si vous souhaitez, par exemple, rendre votre immeuble plus attrayant en ajoutant des équipements.

Rien de tout cela ne veut dire que les bureaux appartiendront soudainement au passé. Mais il y en aura moins et les gens se rendront moins souvent dans les bureaux qu’avant. Avec le temps, davantage d’espaces de bureaux retourneront aux banques ou, si possible, seront convertis à d’autres usages comme le logement, les laboratoires ou la logistique. Les promoteurs ont déjà cessé de construire autant de bureaux. Les bureaux dans lesquels les gens se rendent peuvent être plus agréables, car les locataires ont le choix entre des bureaux parmi tous les baux ouverts. Et pour d’autres, ils n’auront tout simplement pas de bureau où retourner.

Mise à jour, 5 juin, 14 h HE : Cette histoire a été initialement publiée le 15 mai et a été mise à jour pour inclure des reportages et des études plus récents sur le marché des bureaux commerciaux.