Le traumatisme remplace la joie des mères qui accouchent pendant la guerre israélienne contre Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza

Jabalia, bande de Gaza – À Jabalia, la joie d’accueillir un nouveau-né est pour le moins gâchée.

Marqué par la douleur du déplacement, par le fait que les mères doivent accoucher alors que des avions de combat survolent leur planète et par l’incertitude quant à l’avenir de ces bébés.

Al Jazeera a parlé à trois femmes réfugiées dans une école des Nations Unies à Jabalia, dans le nord de Gaza, de leurs grossesses et de leurs accouchements, des pertes qu’elles ont subies et de leur capacité à tirer de la joie de l’arrivée de leurs bébés.

Aya

Aya Deeb est assise dans un coin d’une pièce d’une école gérée par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA). Elle parle doucement pendant que son bébé, Yara, dort à côté d’elle. La zone autour d’elle est propre et bien rangée, et Yara est bien entretenue, tendrement recouverte d’une couverture rose dans le siège auto reconverti dans lequel elle dort.

Ajustant sa robe isdal à motifs bleus, Aya raconte à Al Jazeera comment elle craignait de perdre Yara avant sa naissance le jour de Noël.

Pendant les semaines précédant sa naissance, Aya – qui avait longtemps été déplacée de son domicile à Bir an-Naaja, dans le nord de la bande de Gaza – se déplaçait d’un abri précaire à un autre, essayant d’échapper aux bombes israéliennes.

« Au début du conflit, nous avions déménagé chez l’oncle de mon mari à Zawayda pour des raisons de sécurité. Mais ensuite ils ont pris pour cible la maison voisine et mon mari est mort dans cette attaque », dit-elle.

Après cela, la femme enceinte a emmené son petit fils, Mohamed. est retournée dans le nord pour rester avec sa famille et a continué à se déplacer d’un endroit à un autre jusqu’à ce qu’elle et ses parents se retrouvent à l’école avec des milliers d’autres personnes déplacées.

«J’étais tellement déprimée pendant ces derniers mois de ma grossesse. Il y a tellement de choses dont une femme enceinte a besoin au cours de son dernier trimestre, mais il n’y avait même pas assez de nourriture ni même d’eau potable », dit-elle, le visage épuisé alors qu’elle retenait ses émotions.

“Mais le pire, c’était mon chagrin à cause de mon mari et le fait de ne pas l’avoir avec moi pendant l’accouchement.”

Le travail d’Aya a commencé la veille de Noël et s’est intensifié toute la nuit jusqu’à ce que ses parents l’emmènent à la clinique du refuge à 2 heures du matin et courent partout pour essayer de trouver une sage-femme pour l’aider à accoucher.

Yara est arrivée peu de temps après, vers 5 heures du matin, estime Aya – née sur le sol de la clinique derrière un drap tendu dans un coin de la pièce, la seule intimité que le personnel de la clinique pouvait offrir.

« J’étais en travail et tout ce que j’entendais, c’était le rugissement des avions de guerre au-dessus de moi, les bombardements. Il y avait de la peur partout », raconte Aya.

Yara n’a pas obtenu d’acte de naissance et n’a reçu aucun vaccin. Sa mère n’a reçu aucun soin médical non plus.

Lorsqu’on lui demande ce qu’elle souhaite pour sa fille, Aya répond : « Une longue vie, vécue en paix, sans guerre. Ils voient tellement de choses dès leur plus jeune âge.

Aya fait partie des milliers de femmes à Gaza contraintes d’accoucher et de s’occuper de leurs nouveau-nés pendant la guerre israélienne en représailles aux attaques du Hamas du 7 octobre.

La guerre a dévasté le système de santé de Gaza, alors que 180 bébés naissent chaque jour, selon les chiffres de l’ONU. Du 7 octobre au 5 janvier, l’Organisation mondiale de la santé a recensé 304 attaques israéliennes contre des établissements de santé à Gaza, qui ont également tué plus de 300 membres du personnel médical.

La grave pénurie de médecins et de sages-femmes, associée au siège israélien de Gaza, menace la vie d’innombrables femmes enceintes et bébés.

Raéda

Raeda al-Masry porte également un isdal, le vêtement omniprésent que portent les femmes de Gaza pour préserver leur intimité.

Elle est assise les jambes croisées sur le sol d’une salle de classe où elle s’est réfugiée, tenant son bébé en position de rot, lui tapotant légèrement les fesses pendant qu’elle parle avec animation à Al Jazeera.

Raeda est originaire de Beit Hanoon et a été déplacée à Jabalia au début de la guerre.

« Le bâtiment dans lequel nous nous abritions a été bombardé et j’ai été extraite des décombres par les sauveteurs, moi et mon fils aîné, âgé de 14 mois », raconte-t-elle, expliquant comment ils sont arrivés à l’école.

«Moath est né ici même, dans la salle de classe, il y a environ deux mois. Lorsque mon travail a commencé, nous avons appelé une ambulance ou quelque chose du genre, mais il n’y avait aucune ressource. Personne n’est venu aider.

« Oh mon Dieu, ce fut une naissance tellement difficile. Il n’y a rien ici qui puisse aider lors d’un accouchement. Je n’avais même pas de vêtements. Les gens ont dû fouiller pour trouver quelque chose dans lequel mettre Moath.

Bien que Raeda ait réussi à se rendre à l’hôpital Kamal Adwan après la naissance de Moath pour des examens pour eux deux, aucun vaccin n’était disponible. Il n’est toujours pas vacciné.

« Ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de vaccins… mais regardez où nous en sommes. Le bébé est ici, à l’école, où toutes sortes de maladies se propagent. En ce moment, il se passe quelque chose au niveau de la poitrine. Il a du mal à respirer, mais je ne peux rien faire.

« Je ne mange pas assez non plus pour pouvoir l’allaiter. Certaines personnes m’ont aidé en m’apportant du lait maternisé.

« Mon souhait pour mon fils est qu’il vive, qu’il soit en sécurité, qu’il ait de la nourriture, voire des couches. Je ne veux pas qu’il grandisse dans le besoin.

Um Raed

Um Raed est également assise, tenant son petit garçon, emmailloté dans une couverture duveteuse et dormant profondément, peut-être rassurée par le son de la voix de sa mère et ses mouvements de balancement lorsqu’elle le tient.

Il a été souvent malade depuis sa naissance, dit Um Raed, les yeux écarquillés et sérieux, la frustration de ne pas pouvoir faire plus pour son enfant transparaît sur son visage.

« Je suis arrivée à terme ici, au refuge de l’école », raconte-t-elle, « mais mon travail ne démarrait pas, probablement à cause de la peur dans laquelle je vivais.

«Je marchais donc d’ici jusqu’à l’hôpital Kamal Adwan pour me faire examiner tous les jours. J’ai fait ça pendant trois jours – je ne comprenais pas pourquoi mon travail ne démarrait pas.

Comme des milliers d’autres mères à Gaza, lorsque son travail a commencé, elle a dû accoucher dans des conditions rudimentaires et insalubres, sans aucune mesure de sécurité, simplement parce que le système de santé de Gaza était à court de tout.

« Depuis la naissance, je ne sais plus si je dois me concentrer sur mes contractions ou sur le bruit des avions de guerre au-dessus de moi. Dois-je m’inquiéter pour mon bébé ou dois-je avoir peur des attaques qui se produisent à ce moment-là ?

« Vous savez, pour un si jeune bébé, il a appris à reconnaître les bruits des bombardements. Chaque fois qu’il y a un bombardement ici, il sursaute et a peur. Je ne pense pas que des bébés aussi jeunes devraient reconnaître le danger de cette façon.

Le 9 octobre, Israël a renforcé son siège sur Gaza, privant de nourriture, d’eau et de médicaments sa population, dont un million d’enfants, dont environ un tiers ont moins de cinq ans.

Les nouveau-nés sont les plus vulnérables car leurs mères ne consomment souvent pas suffisamment de calories pour pouvoir les allaiter et les préparations pour nourrissons sont rares.

Lorsqu’on lui demande ce qu’elle souhaite pour son petit garçon, Um Raed répond « vaccins ».

À long terme, dit-elle, elle souhaite ce que n’importe quelle mère souhaiterait pour son enfant, que Raed grandisse dans un environnement sain, en paix, sans souffrir du besoin et sans apprendre la guerre à un si jeune âge.

Cependant, les trois mères sont d’accord : c’est la réalité de la guerre dans laquelle des milliers de bébés naissent, sans aucune fin en vue.

Même s’ils souhaitent le meilleur pour leurs bébés, ils craignent également ce qui pourrait leur arriver alors qu’Israël poursuit son attaque contre Gaza.