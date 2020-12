La star de I’m A Celebrity, AJ Pritchard, et son frère Curtis avaient prévu de passer une soirée amusante pour célébrer Noël 2018, mais ont fini par être ensanglantés et battus à l’hôpital après avoir été attaqués par des voyous vicieux.

Le duo de danse de salon faisait la fête à la discothèque Nakatcha à Nantwich, Cheshire, le 27 décembre, lorsque huit yobs les ont attaqués sur la piste de danse.

AJ, 26 ans, a décrit comment son Curtis avait « sauvé sa vie » et risqué sa propre carrière en le poussant à l’écart et en prenant les coups après que les hommes les aient encerclés.







Curtis a été assommé et a souffert d’un nez cassé, d’une vision floue, d’une blessure à la lèvre et au genou fendues qui ont menacé de faire dérailler sa carrière de danseur, le tout dans le but admirable de sauver celle de son frère.

«Curtis a risqué sa propre carrière de danseur pour sauver la mienne en se jetant devant les attaquants pour qu’ils ne puissent pas m’atteindre. Il pensait à la fois à ma carrière de danseur avec mes jambes et à ma carrière télévisuelle avec mon visage. « Il a essayé de me protéger et, ce faisant, a sauvé ma vie et mes jambes du danger », a déclaré AJ au Sun à l’époque.

Les frères restaient chez eux à Stoke-On-Trent avant l’attaque, et pensaient que Nakatcha serait « en sécurité » étant donné le nombre de fois où ils y étaient déjà allés.







Mais AJ a attiré l’attention de quelques femmes – qui, selon elles, a été un catalyseur pour les coups brutaux.

Décrivant comment Curtis a soudainement ressenti une « poussée dure et violente », il a bravement poussé son frère à l’écart et a pris sa place.

« J’ai levé les yeux pour voir ce qui se passait et j’ai vu quatre gars aller chercher AJ et j’ai pensé: » Je dois me mettre entre eux et lui pour le protéger « », a déclaré Curtis.

Mais avec ses mains occupées à protéger AJ, son visage est resté découvert alors que les coups pleuvaient.

Décrivant cela comme « comme une scène de film », Curtis s’est évanoui et s’est effondré sur le sol, où les voyous ont continué à lui donner des coups de pied.







Un clubber qui a été témoin de l’incident a déclaré: «Les huit gars ont pris une aversion pour les frères et ont poussé Curtis fort. Puis ils ont commencé à les frapper, comme s’ils étaient possédés.

«Curtis était tombé à genoux et recevait des coups de poing au visage et au corps. Ils frappaient également AJ au visage, aux côtes et aux jambes. C’était comme une scène d’un film du Far West avec les videurs combattant ce groupe.

Le personnel de sécurité a fait irruption, donnant à AJ une chance de mettre son frère inconscient en sécurité. Et ce n’est qu’à ce moment-là qu’il réalisa l’étendue horrible des blessures de son frère.

«Ses tibias ont été sévèrement touchés, son nez, ses lèvres et son visage étaient ensanglantés. Il avait l’air en désordre. Son œil était fermé et tout son visage avait l’air enflé. Mon T-shirt était couvert de son sang. J’étais terrifié », a déclaré AJ.

Le club a été immédiatement fermé et les frères ont été emmenés à l’hôpital, où Curtis a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour sauver son genou.







Un homme de 21 ans a été arrêté et accusé de voies de fait, mais en octobre 2019, l’affaire a été « classée » en raison de preuves insuffisantes.

La nouvelle a été un coup dur pour AJ, qui, selon un ami, souffrait toujours de « flashbacks »

Et dans les jours qui ont suivi l’attaque, des amis ont déclaré au Sunday Mirror qu’il avait trop peur de sortir.

«AJ est hors de lui avec l’inquiétude et l’anxiété. Il est tellement traumatisé par ce qui s’est passé qu’il ne veut pas quitter la maison », a déclaré la source.

«Il a dit à des amis qu’il ne comprenait pas pourquoi cela lui était arrivé. Il n’a jamais été pris pour cible auparavant et cela est sorti de nulle part. »

AJ a parlé de l’impact sur sa santé mentale en janvier 2019, admettant qu’il avait toujours peur des foules et des boîtes de nuit.

« Je ne vais certainement pas me mettre dans des scénarios de boîte de nuit de si tôt », a-t-il déclaré à LBC.

« Il y aura des gens différents [on tour], peut-être des fans ou pas des fans, ça va me faire sentir non pas anxieux mais légèrement nerveux.

« Cela me rend nerveux de me mettre dans cette situation dans un proche avenir car c’est un scénario très effrayant. »

