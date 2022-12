Le TRAU FC vient de derrière pour remporter une victoire tardive contre le NEROCA FC dans le Derby d’Imphal

Le TRAU FC est revenu par derrière pour battre le NEROCA FC 2-1 lors d’un premier derby d’Imphal captivant de la saison 2022-23 de la I-League au stade Khuman Lampak d’Imphal dimanche.

La volée de Tangva Ragui en première mi-temps a donné l’avantage à NEROCA à la pause, mais TRAU a répondu rapidement en deuxième période. La tête de Gérson rétablit la parité avant que Komron Tursunov n’envoie son penalty s’écraser sur les boiseries. En fin de compte, le but de Godfred Yeboah dans le temps additionnel a réglé le match en faveur des Red Pythons, qui ont mis fin à leur série de trois matchs sans victoire dans le Derby d’Imphal en I-League.

C’était une affaire égale pour commencer, car TRAU et NEROCA se sont annulés au milieu du parc. Cependant, la Brigade Orange a rapidement commencé à voir plus de ballon, bien qu’en grande partie dans sa propre moitié de terrain alors que Komron Tursunov menait une presse fidèle pour TRAU.

La première tentative du derby a échoué à NEROCA à la huitième minute lorsque le milieu de terrain Mirjalol Kasimov a lancé le ballon pour son coéquipier ouzbek Sardor Jakhonov à l’extérieur de la surface, qui a gonflé son effort au-dessus de la barre transversale.

L’équipe de Khogen Singh a fait la percée avec sa première attaque significative de la soirée à la 20e minute. La frappe de Nonganba depuis le bord de la surface a pris une énorme déviation sur un maillot rouge et le ballon est tombé pour Jourdain Fletcher à l’intérieur de la surface. Le Jamaïcain l’a intelligemment torse pour le jeune Tangva Ragui, qui l’a volé dans le coin inférieur pour son premier but de la saison.

La concession a poussé TRAU à passer à la vitesse supérieure et à rechercher une réponse rapide. Le duo de défenseurs centraux Godfred Yeboah et Gerard Williams a joué un rôle clé dans le jeu de préparation des Red Pythons.

À l’avant, l’ailier rapide Salam Johnson Singh, qui a marqué deux fois lors de ses deux derniers matchs, a presque combiné avec Tursunov pour l’égalisation. L’Indien est entré dans la surface de réparation par la droite avant de placer le ballon dans le but pour son capitaine, qui était juste hors-jeu.

NEROCA a subi un coup dur à son milieu de terrain à la demi-heure alors que Jakhonov a dû être étiré en raison d’une blessure et a été remplacé par Naorem Tondomba Singh, prêté par Mumbai City.

Vers la fin de la première mi-temps, Tursunov a été rattrapé tardivement à la cheville par un défi glissé du capitaine de la NEROCA David Simbo, ce qui lui a valu un carton jaune de l’arbitre Surojit Das, qui a également dû intervenir alors que les esprits montaient entre les deux groupes de joueurs.

TRAU était sur le pied d’attaque en seconde période dès le départ et a obtenu sa récompense dès la 47e minute lorsque le milieu de terrain brésilien Gérson a dirigé le coup franc de Tursunov. L’international tadjik a lancé une passe délicate de la droite, qui a rebondi avant que Gérson ne batte rapidement son marqueur pour guider le ballon devant Soram Poirei dans le but de NEROCA.

TRAU s’est vu offrir une occasion en or de prendre l’avantage seulement sept minutes plus tard lorsque Baoringdao Bodo a été renversé par David Simbo dans la surface de réparation et que l’arbitre a immédiatement indiqué l’endroit. Le capitaine Tursunov s’est immédiatement levé pour prendre le coup de pied seulement pour le frapper en haut à droite du cadre du but.

TRAU, déterminé à empocher les trois points après le revers de pénalité, a lancé vague après vague d’attaques mais la Brigade Orange est restée ferme à l’arrière.

NEROCA a eu sa meilleure chance de la seconde mi-temps contre le cours du jeu à la 70e minute lorsque Fletcher a sauté quelques maillots rouges avant de le réduire pour Lunminlen Haokip par la droite. Avec juste le gardien à battre à six mètres, le joueur de 21 ans a gonflé ses lignes, ratant son coup de pied.

À l’autre bout, Gérson a forcé le premier arrêt du match de Poirei avec un effort de curling à 25 mètres. Le gardien de NEROCA a bien fait de décrocher un corner. À la 77e minute, le défenseur Gerard Williams s’est retrouvé complètement démarqué à l’intérieur de la surface de réparation NEROCA, mais a envoyé son effort foudroyant juste au-dessus de la barre transversale.

Cela s’est transformé en une affaire de bout en bout au cours des dernières minutes du match, car les deux équipes ne semblaient pas satisfaites de partager le butin du derby. Et il devait y avoir un vainqueur, TRAU FC, qui a marqué dès la dernière action du match.

Le corner de Tursunov a été envoyé par Khanngam Horam vers le but et Poirei a réagi rapidement pour effectuer un bon arrêt. Mais le défenseur Godfred Yeboah était sur place pour marquer du rebond avec un coup de pied aérien à bout portant. Le but a déclenché des célébrations bruyantes de la part du Ghanéen, qui a enlevé son maillot avant d’être évincé par ses coéquipiers TRAU.

Le résultat signifie que les Red Pythons ont maintenant remporté leurs trois matchs à domicile cette saison, les hissant au cinquième rang du tableau avec 10 points. NEROCA a subi sa troisième défaite consécutive, tombant à la 11e place avec six points.

