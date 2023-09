Le Trashion Show ajoute la mode aux initiatives de développement durable du Chip Bag Project | Arts | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Le Chip Bag Project crée des sacs de couchage recyclés pour la communauté des sans-abri de Détroit.

Près de trois millions de livres de sacs de chips et de papier d’aluminium jetés ont été collectés au cours des trois dernières années pour soutenir Le projet du sac à chips dans la création de sacs de couchage pour les personnes sans abri.

Fondée par Eradajere Oleita en 2020, la mission de l’organisation à but non lucratif de Détroit est de « relier la conversation entre justice sociale et justice environnementale grâce à des activations basées sur des projets ».

Lancé initialement dans le but de fabriquer et de distribuer des sacs de couchage aux personnes dans le besoin, le projet s’est rapidement étendu à la collaboration avec des organisations d’entraide locales pour fournir 15 000 kits de réchauffement et d’autres ressources à la communauté. Pour l’avenir, le Chip Bag Project espère obtenir un bâtiment pour créer un centre communautaire complet pour le recyclage – la réutilisation de matériaux mis au rebut pour créer de nouveaux produits – en mettant l’accent sur l’intersectionnalité.

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Eradajere Oleita est le fondateur du Chip Bag Project.

«Je veux toujours m’assurer de garder les Noirs et leur identité noire au centre de toute conversation durable, les pauvres en général, en fait», déclare Oleita. « Les personnes en situation marginalisée ont toujours fait preuve de durabilité à tous égards, qu’il s’agisse d’utiliser des sacs d’épicerie comme sacs poubelles ou d’utiliser votre vieux gobelet McDonald’s comme gobelet. Nous avons toujours été passés maîtres dans l’upcycling.

Née au Nigéria, Oleita, 27 ans, a déménagé à Détroit en 2012 et travaille depuis dans la ville en tant que militante écologiste, ce qui lui a valu de recevoir le prix humanitaire de la ville de Détroit en 2022.

Oleita estime que tous les domaines de la durabilité sont liés les uns aux autres et espère promouvoir les conversations sur le lien entre l’environnement, l’alimentation, l’itinérance et, maintenant, la mode.

« Nous entamons une conversation internationale au sein de l’industrie de la mode », déclare Oleita. « Nous pouvons montrer ces intersections très intentionnelles entre toutes ces questions apparemment isolées, car si nous continuons à avoir des conversations cloisonnées sur les questions climatiques, nous errerons pour toujours en attendant que la Terre brûle. »

Parallèlement au Mois du design de Détroit en septembre, le Chip Bag Project organise un aperçu du Trashion Show, un défi de design destiné aux créateurs de mode de la ville, où les participants recevront une boîte d’articles recyclables à incorporer dans leurs vêtements.

Le gagnant du spectacle recevra une récompense importante. « Le grand prix est un grand prix », dit-elle. « Parce que nous sommes un groupe de créatifs, nous voulions nous assurer que nous décernons un prix qui ferait réellement une différence dans la carrière et l’entreprise de quelqu’un. »

Même si la grande finale du Trashion Show n’aura lieu qu’en décembre ou janvier, une avant-première aura lieu à Marché oriental après la tombée de la nuit le jeudi 21 septembre pour que les gens en apprennent davantage sur le but de l’émission. Il y aura des tables présentant des vêtements fabriqués avec des sacs de chips, une table de démonstration montrant aux gens comment réutiliser le plastique et le verre mis au rebut, et des vêtements recyclés exposés sur des mannequins.

« C’est un spectacle très avant-gardiste, mais le but est de commencer à montrer aux gens comment nous pouvons réinventer les choses dont nous disons qu’elles ne servent plus à rien », dit Oleita. « Comment pouvez-vous réimaginer ce moule à beurre ? Comment réimaginer ce récipient en verre dont vous ne savez pas quoi faire ? Nous donnons vraiment aux gens la possibilité de réinventer leur utilisation du plastique et simplement leur utilisation des déchets en général.

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Le Trashion Show présentera une mode réalisée à partir de matériaux upcyclés.

L’équipe du Chip Bag Project, qui, selon Oleita, compte environ sept personnes, a pour objectif de pousser les designers de Détroit à « sortir des sentiers battus » et à trouver de nouvelles façons de créer de nouveaux vêtements.

« Nous sommes une ville d’innovateurs, une ville de gens qui travaillent constamment dur, qui se demandent constamment quelle est la prochaine étape, qui voient constamment des possibilités là où il n’y en a pas », dit-elle. « Détroit est l’une des villes les plus résilientes des États-Unis – du monde, honnêtement – ​​et la noirceur et la créativité qui règnent ici sont inégalées. »

Pour les designers locaux intéressés à participer au concours, les candidatures sont encore ouvertes jusqu’à la fin du mois. Les designers de tout âge ou niveau d’expérience peuvent postuler. Le prix d’entrée est de 100 $, mais Oleita dit que le prix peut être discuté si quelqu’un est accepté et n’en a pas les moyens.

