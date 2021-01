Samsung devrait dévoiler les smartphones Galaxy S21 et les écouteurs Galaxy Buds Pro TWS le 14 janvier, mais à côté de ceux-ci, nous pourrions également voir le traqueur d’objets Bluetooth Galaxy SmartTag devenir officiel, qui est apparu en images en direct après avoir été certifié par le NCC de Taiwan.

Le Galaxy SmartTag est représenté en noir, mais nous savons qu’il aura également une option de couleur Avoine. Le SmartTag ressemble aux trackers Tile populaires et a Samsung gravé d’un côté et Galaxy SmartTag de l’autre. Cependant, quelques images montrent un design différent et le tracker a également la marque Samsung en couleur blanche.



















Samsung Galaxy SmartTag

La liste NCC ne divulgue aucune fonctionnalité du Galaxy SmartTag, mais différentes autorités de certification ont révélé que le tracker emballerait une seule pile bouton 3V remplaçable et serait doté d’une connectivité Bluetooth 5.1.

Selon les rumeurs, le Galaxy SmartTag coûterait entre 15 et 20 € en Europe et serait probablement compatible avec la fonction SmartThings Find de Samsung. Plus de détails à ce sujet devraient apparaître dans les prochains jours.

