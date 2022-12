Le transporteur américain le plus rapide continue de s’accélérer

En octobre, T Mobile a poursuivi son règne de domination du haut débit ici aux États-Unis. Ce mois-ci, il a annoncé qu’il devenait encore plus rapide, grâce au lancement d’une nouvelle couche de spectre 5G UC (capacité ultra) à 1900 MHz à l’échelle nationale, ce qui devrait finalement se traduire par une vitesse et des performances accrues pour les clients.

Au total, l’empreinte 5G de T-Mobile couvre désormais environ 323 millions de personnes, mais elles ne sont pas encore terminées. En plus de cette nouvelle, T-Mobile a annoncé avoir atteint son objectif de fin d’année de couvrir au moins 260 millions de personnes avec une ultra capacité 5G, avec un nouvel objectif de couvrir 300 millions de personnes d’ici la fin de 2023 désormais fixé.

Pour ceux qui cherchent à atteindre les plus grandes vitesses sans fil, il semble que vous souhaitiez un appareil Galaxy S22. Selon T-Mobile, il a commencé à allumer en vert son agrégation à trois porteuses, qui combine trois canaux de spectre 5G à mi-bande et le transmet directement à votre téléphone. Dans les propres tests de T-Mobile, les vitesses de pointe dépasseraient 3 Gbps. Vous ne verrez évidemment pas ces vitesses partout, mais dans certains endroits aux États-Unis, vous le ferez. Cela dit, le transporteur déclare que cette agrégation de trois transporteurs s’étendra à l’échelle nationale et sera accessible sur d’autres appareils dans un “avenir proche”.

La vitesse est bonne.

// T Mobile