Le transport pétrolier russe ciblé en raison de l’invasion de l’Ukraine

Le département du Trésor a publié mardi de nouvelles directives sur les politiques de transport maritime du pétrole russe avant un plafonnement des prix prévu début décembre.

Les orientations, qui complètent la récente publication du Royaume-Uni Stratégiesdécrit comment les fournisseurs de services américains peuvent continuer à transporter du pétrole maritime russe qui a été chargé avant le 5 décembre, tout en respectant un plafond de prix stratégique sur ce pétrole conçu par les pays du G7, l’UE et l’Australie.

Cette soi-disant Price Gap Coalition vise à priver la Russie d’une source de financement pour poursuivre sa guerre contre l’Ukraine.

Un haut responsable du Trésor a déclaré aux journalistes mardi que le département s’attend à ce que d’autres pays de la coalition publient des orientations similaires dans les prochains jours afin de mettre en œuvre la politique d’écart des prix.

“Nous prenons ces mesures pour permettre aux acteurs du marché de mettre en œuvre aussi facilement que possible la politique de plafonnement des prix à partir du 5 décembre, conformément aux objectifs de la coalition consistant à permettre aux Russes de maintenir le flux de pétrole étranger tout en réduisant les revenus du Kremlin, ” a déclaré le fonctionnaire.

Le transport maritime et le courtage en douane font partie de plusieurs services couverts par un décret exécutif concernant le transport du pétrole russe par voie maritime.

Les directives indiquent que les fournisseurs de services ne seront pas financièrement pénalisés pour le transport de pétrole brut d’origine russe chargé et expédié avant 00h01 HE le 5 décembre et déchargé au port de destination avant 00h01 HE le 19 janvier. .

Les directives décrivent également une “sphère de sécurité” de l’application de la loi pour les fournisseurs qui suivent un processus de tenue de registres et d’attestation indiquant que le pétrole a été acheté au prix plafond ou en dessous.

Les importations de pétrole russe sont interdites aux États-Unis en vertu de la politique, qui entrera en vigueur le 5 décembre.

Les responsables du Trésor ont déclaré avoir déjà vu des preuves de la redirection du produit depuis les marchés américains et européens, qui ne sont plus sur le marché du pétrole russe.

“Je pense qu’au dernier décompte, moins de 90 000 barils de pétrole allaient encore vers l’Europe à ce stade”, a déclaré un responsable.

La production pétrolière russe devrait tomber à 1,4 million de barils par jour d’ici l’année prochaine.

La Price Cap Coalition n’a pas encore décidé de combien plafonner le prix du pétrole, mais le plafond sera fixé après un “exercice technique” mené par la coalition, selon les directives.

La décision sera prise “dans les prochains jours”, a déclaré un haut responsable du Trésor.