Le transport maritime mondial veut passer au vert. Mais le manque de carburant fait dérailler ses plans

Les compagnies maritimes auront besoin de quantités adéquates de méthanol vert ou d’autres carburants plus verts pour alimenter ces navires afin de faire une différence significative dans leur empreinte carbone.

Le concurrent de Maersk, CMA CGM, poursuit une voie similaire et a récemment annoncé l’achat de six navires propulsés au méthanol.

Christiansen a déclaré que Maersk s’attend à ce que les 13 navires fonctionnent avec des carburants verts d’ici 2026 au plus tard. Dans l’intervalle, les navires pourraient fonctionner aux combustibles fossiles, mais “l’intention est clairement que ces navires fonctionneront au méthanol vert”.

En mars, la société a signé des partenariats avec six développeurs d’énergie dans le monde pour augmenter leur production de méthanol vert.

“C’est une situation de type poule et œuf”, a déclaré à CNBC Morten Bo Christiansen, responsable de la décarbonisation de Maersk.

Cela fait partie du plan plus large de Maersk visant à avoir des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici 2040. Cependant, l’acquisition des navires n’est qu’une partie du défi. Les rendre pleinement opérationnels avec des carburants verts en est une autre.

La société a commandé 13 navires à la société sud-coréenne Hyundai Heavy Industries qui fonctionnent au méthanol vert, considéré comme plus écologique que les combustibles fossiles qui alimentent le transport maritime mondial depuis des décennies.

Le danois Maersk, la plus grande entreprise de transport de conteneurs au monde, prévoit d’avoir des navires neutres en carbone sur l’eau à partir de l’année prochaine. Mais garantir le bon carburant pour ces navires de nouvelle génération présente son propre ensemble de défis.

Une réglementation stricte est ce qui stimulera la demande de carburants plus verts, a-t-il ajouté.

“Nous devons envoyer le signal de la demande bien à l’avance, afin que les navires et les fabricants de carburant soient prêts à mettre en place leurs investissements. Nous devons garantir la demande avec une réglementation obligatoire car si nous laissons le marché s’en charger, marché ne favorisera pas les carburants verts », a déclaré Abbasov.

Faig Abbasov, directeur du transport maritime pour l’organisation non gouvernementale Transport & Environnement, a déclaré que l’énigme à laquelle est confrontée l’industrie du transport maritime est similaire à celle des premiers jours des voitures électriques et si les constructeurs automobiles construiraient des véhicules pour stimuler le développement de points de recharge ou vice versa. .

Si Maersk et d’autres entreprises devaient utiliser des combustibles fossiles dans l’intervalle pour faire fonctionner leurs nouveaux navires, cela marquerait un pas par rapport à leurs objectifs de décarbonation. L’industrie du transport maritime est responsable de près de 3 % des émissions mondiales.

Les compagnies maritimes auront besoin de quantités adéquates de méthanol vert ou d’autres carburants plus verts pour alimenter ces navires afin de faire une différence significative dans leur empreinte carbone.

Alors que l’Europe n’est qu’un rouage dans la vaste industrie mondiale du transport maritime, Comer a ajouté que la réglementation régionale en incitera d’autres à suivre, comme aux États-Unis, en Asie et finalement au niveau de l’Organisation maritime internationale de l’ONU.

“À l’heure actuelle, il n’y a tout simplement aucun moyen pour les carburants plus propres de concurrencer les prix des carburants fossiles.”

“La bonne chose à propos de ce règlement est qu’il fournit une demande garantie pour ces nouveaux carburants dans une quantité qui est prévisible et qui facilite beaucoup l’investissement dans les navires, l’infrastructure dont vous avez besoin sur le navire et à terre”, a déclaré Bryan Comer du Conseil international des transports propres, a déclaré à CNBC.

Maersk a attelé ses ambitions au méthanol vert, mais il n’y a pas de consensus complet sur les carburants alternatifs que l’industrie devrait rechercher pour décarboner les routes logistiques mondiales à long terme.

“L’autre alternative que nous envisageons est l’ammoniac. Il est salué comme le grand carburant de l’avenir et il pourrait bien l’être”, a déclaré Christiansen, ajoutant que l’infrastructure des navires pour supporter l’ammoniac est encore dans quelques années.

“L’autre défi avec l’ammoniac est qu’il s’agit d’un gaz. Il est complexe à manipuler, il est coûteux à manipuler et il est hautement toxique à la fois pour les êtres humains mais pas des moindres pour le milieu marin. Cela signifie que la sécurité à bord est un enjeu.” .”

Comer a déclaré que le carburant qui aura “le moins de regrets dans mon esprit” sera l’hydrogène vert mais qui présente également ses propres défis.

“Le problème avec l’hydrogène vert est que pour en stocker suffisamment à bord du navire, il doit presque certainement être dans un état liquéfié, donc il doit être très froid pour commencer, puis vous le stockez dans des réservoirs très isolés, », a expliqué Comer.

“Cela prend de la place et le carburant lui-même a déjà une faible densité d’énergie en volume, vous devrez donc faire le plein plus souvent et vous devrez vous assurer que les zones dans lesquelles vous opérez disposent d’approvisionnements en hydrogène vert pour que vous puissiez carburant à l’intérieur.”

Cela va au cœur du problème. Il ne s’agit pas seulement de construire les navires et de s’approvisionner en carburant, l’infrastructure terrestre pour le ravitaillement et la maintenance nécessite également des investissements importants si l’industrie veut atteindre ses ambitions de décarbonation.

“Cela dépendra vraiment non seulement de la taille du navire, du type de navire, mais aussi de son fonctionnement”, a déclaré Comer.

“Nous n’avons pas le luxe de pouvoir utiliser une seule technologie, nous devrons utiliser une multitude de technologies pour résoudre le problème”, a ajouté Christiansen.