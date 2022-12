Le transport maritime mondial s’approche de la «guerre des prix totale» alors que le commerce chinois chute rapidement

Le marché des contrats de fret maritime suivi par le XSI mondial de Xeneta a enregistré une baisse de 5,7 % en novembre, le troisième mois consécutif, les taux ont chuté et la plus forte baisse d’un mois sur l’autre enregistrée depuis le lancement du XSI en 2019, selon Peter Sand, analyste en chef chez Xeneta. “Pour de nombreux transporteurs, la baisse du XSI déclenchera la baisse de leurs tarifs moyens et mettra fin à des trimestres records”, a-t-il déclaré.

La société de transport HLS a récemment écrit à ses clients : “Nous nous attendions initialement à ce que le marché soit sur le point de se corriger et de se normaliser quelque temps en 2023, mais cela arrive beaucoup plus tôt que prévu.”

“Les commandes sont définitivement en baisse. Les volumes sont en baisse”, a déclaré Joe Monaghan, PDG de Worldwide Logistics Group. “L’utilisation globale des navires est en baisse même avec le grand nombre de traversées vierges (annulées).”

Selon Freightos, malgré l’augmentation des départs annulés qui a réduit la capacité des navires, l’hémorragie des prix du fret maritime se poursuit :

Asie-Côte ouest des États-Unis des prix (FBX01 Hebdomadaire) a chuté de 26 % à 1 426 $/FEU. Ce taux est inférieur de 90 % à celui de la même période l’an dernier.

des prix (FBX01 Hebdomadaire) a chuté de 26 % à 1 426 $/FEU. Ce taux est inférieur de 90 % à celui de la même période l’an dernier. Asie-Côte Est des États-Unis des prix (FBX03 Hebdomadaire) ont diminué de 19 % à 3 723 $/FEU, et sont inférieurs de 78 % aux taux de cette semaine l’an dernier.

des prix (FBX03 Hebdomadaire) ont diminué de 19 % à 3 723 $/FEU, et sont inférieurs de 78 % aux taux de cette semaine l’an dernier. Asiatique. L’Europe  des prix (FBX11 Hebdomadaire) ont chuté de 2 % à 3 974 $/FEU, et sont inférieurs de 73 % aux taux de cette semaine l’année dernière.

La baisse des prix du carburant élimine une certaine pression sur les tarifs des conteneurs, selon un rapport de Judah Levine, responsable de la recherche pour Freightos, et la côte est des États-Unis a toujours enregistré des gains par rapport au marché pré-Covid, car davantage de commerce asiatique s’y est déplacé. Alors que les taux Asie-Côte ouest des États-Unis sont désormais à un niveau inférieur de 5 % à celui de 2019, les taux Asie-Côte est des États-Unis sont toujours supérieurs de 32 % à ceux d’il y a trois ans.

Avec le recul soutenu des commandes, les statistiques publiées par BIMCO montrent que les volumes mondiaux de conteneurs ont chuté de 9,3 % d’une année sur l’autre, entraînant une situation de surcapacité.

Christian Roeloffs, co-fondateur et PDG de Container xChange, une plateforme en ligne pour la logistique des conteneurs, affirme que la baisse de la demande aura un impact supplémentaire sur les prix du fret.

“En 2023, il y a une forte possibilité d’une guerre des prix totale”, a déclaré Roeloffs. “Il ne semble pas que les restrictions de capacité que nous avons vues au cours des deux dernières années soient sur le point de revenir, nous aurons donc simplement une capacité suffisante à la fois du côté du navire et du côté des conteneurs. Avec la dynamique concurrentielle dans le l’industrie du transport de conteneurs et de ligne, je ne m’attends pas à ce que les grands acteurs en particulier se retiennent, et nous nous attendons à ce que les prix reviennent à des coûts presque variables. Nous prévoyons également une consolidation du marché.

