Le transport en commun, le logement abordable et bien plus encore discutés lors d’un forum public – Kelowna Capital News

Un groupe de plus de 50 personnes s’est réuni au Oceola Fish and Game Clubhouse mercredi soir (21 septembre), alors que les candidats aux élections de Lake Country parlaient et répondaient aux questions du public.

L’événement de plus de trois heures a permis à neuf membres du conseil de répondre aux questions du public sur le logement abordable, l’adaptation du changement à la communauté, le transport en commun et plus encore.

Le maire acclamé Blair Ireland était présent, ainsi que le conseiller Oyama acclamé Todd McKenzie et l’administrateur scolaire acclamé Amy Geistlinger. Les trois ont parlé périodiquement, donnant aux six autres membres une chance de répondre aux questions. Cara Reed, la conseillère acclamée de Carr’s Landing n’était pas présente ainsi que Heather Irvine, qui se présente pour le poste dans le quartier de Winfield.

Les six autres membres présents étaient les candidats généraux Bib Patel, Michael Lewis et Bill Scarrow. Tricia Brett et Riley Hastings étaient là, tous deux en lice pour la candidature du Centre Okanagan tandis que Jeremy Kozub avait un siège à table alors qu’il concourait pour le poste de Winfield.

TRANSIT

Todd McKenzie – « Le transport en commun a été une grande priorité, nous avons eu de nombreuses conversations et il doit être amélioré, cela ne fait aucun doute. Nous y travaillons, mais je pense que nous devons pousser à fond. »

Bavoir Patel – « Ouais, c’est un problème. “Nous devons absolument y jeter un œil.” “Nous avons beaucoup de paysage et nous pouvons déplacer les gens beaucoup plus efficacement.”

Michel Lewis – « Nous avons besoin de plus de transit.

Tricia Bret – “Notre transport en commun n’est pas suffisant pour desservir toutes les zones de notre communauté.” « Nous devons améliorer le transport en commun. L’une des choses est d’augmenter l’achalandage. Si vous augmentez l’achalandage, vous augmentez le service, donc une façon d’augmenter l’achalandage est de le rendre gratuit jusqu’à 16-17 (ans) parce que vous créez des utilisateurs dès le plus jeune âge.

Elle a également déclaré que davantage de transports en commun aideraient à résoudre les problèmes de stationnement autour de Lake Country.

Jérémy Kozub – “Oui, il y a un problème de transport et oui, le conseil a essayé de résoudre le problème, c’est qu’il s’agit d’une entreprise privée, financée par la province, donc nous n’avons vraiment rien à dire, sauf pour réprimander les gens qui sont venus parler devant nous. ”

“Si ce n’est pas fiable, les gens n’attendront pas un bus.”

Blair Irlande – « Le transport en commun est une priorité, mais la façon dont le transport en commun est géré actuellement est nul pour nous… cet argent devrait être réinvesti dans ces communautés pour le transport en commun. C’est un service dont nous avons besoin et il doit s’étendre et grandir.

Bill Scarrow – « Dans aucune autre province du Canada, il n’y a rien de tel que le transport en commun de l’Alberta, rien de tel (que) le transport en commun de la Saskatchewan, rien de tel (que) le transport en commun du Manitoba. Les transports en commun sont gérés par les villes de toutes ces provinces. pour une raison quelconque, nous avons quelque chose qui s’appelle BC Transit, qui a évolué à partir de BC Hydro, qui avait autrefois les traversiers et tout ce qu’il y avait dedans, et maintenant, tout à coup, BC Transit gère tout ce qui se passe en Colombie-Britannique.

«Nous avons prévu de nouveaux trajets, des trajets vers Oyama, pour prendre le bus The Lakes (quartier) et l’utiliser différemment. Nous avons cela dans notre budget, assis là, l’argent, en attente. Cinq ans plus tard, BC Transit n’a pas approuvé de trajets supplémentaires, donc ma question est la suivante: «Pourquoi êtes-vous là?», Deuxièmement, «Pourquoi avez-vous embauché un entrepreneur de Glasgow pour retirer 20% de profit du service et les contribuables ? Les contrats doivent aller aux villes ou à de plus petits développeurs plutôt qu’à cette chose mondiale et ne prêtent aucune attention aux problèmes ici.

Scarrow est chauffeur d’autobus à Kelowna depuis 20 ans.

LE LOGEMENT ABORDABLE

Scarrow – “Si vous parlez à certains des promoteurs, la plupart d’entre eux ne veulent pas construire cela, ils veulent construire les maisons Lakestone d’un million de dollars.”

“Le logement à faible coût est un défi pour notre province et les promoteurs et en ce qui concerne notre conseil, je n’ai jamais remarqué que quelqu’un d’entre nous ait voté contre quelque chose qui incluait la location ou le faible coût du logement unifamilial.”

Notes qui avaient approuvé 55 unités pour les mères célibataires avec enfants et à faible revenu locatif, mais l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) a refusé de le financer, affirmant que Lake Country était trop petit et que les besoins étaient plus importants dans d’autres parties de la province.

Riley Hastings – “L’une des choses les plus importantes sur lesquelles nous devrons nous concentrer est de savoir quelles parties de notre infrastructure peuvent réellement résister à la densité, et peut-être devrons-nous envisager de rezoner certaines zones qui ont encore une certaine disponibilité. ”

“Évidemment, en ce moment, c’est un bon moment pour les logements sociaux.” Il a noté que les constructeurs facturaient 300 $ le pied carré, deux maisons qu’il avait construites coûtaient 100 $ et 125 $ le pied carré.

« Le stationnement est essentiel. Nous devons nous assurer que quoi que nous mettions, il y aura du stationnement. Ce ne sera pas du stationnement dans la rue, ce sera du stationnement pour les unités. »

Des logements pour personnes à faible revenu à Kelowna louent des places de stationnement à des personnes qui ne vivent pas dans le logement pour récupérer de l’argent.

Kozub – “Le logement abordable, c’est toujours le sujet brûlant et c’est ma plate-forme numéro un, apporte des logements abordables parce que je suis fatigué de voir ces maisons Lakestone qui sont des maisons massives et vides pendant plusieurs mois de l’année et nous avons d’autres personnes qui peuvent à peine s’offrir un appartement.

« Nous faisons de notre mieux pour des logements abordables.

Bret – “L’abordabilité n’est pas explicitement liée à l’offre de logements, je pense que c’est quelque chose qui est souvent mis en avant, que la seule façon d’améliorer l’abordabilité est de construire plus de maisons, eh bien je dirais que nous aurions besoin de construire des maisons plus ciblées .”

A noté qu’il doit y avoir un logement locatif.

Lewis – « Oui le logement abordable, le logement subventionné c’est une bonne chose, je pense que c’est super mais ce n’est pas une solution miracle, ça ne va pas régler la crise du logement. Nous avons besoin d’un degré varié de maisons.

«Nous avons besoin de maisons variées et diversifiées pour différentes personnes, qu’il s’agisse de populations vieillissantes, de maisons en rangée de trois ou quatre chambres pour que les familles puissent entrer sur le marché.»

Patel – “L’achat d’une maison dépend de vos revenus à la fin de la journée et nous avons vu des maisons augmenter de valeur, nous devons donc garder un œil sur la tendance dans laquelle nous nous trouvons en ce moment.”

“Pour attirer les jeunes à Lake Country, nous devons être en mesure de leur offrir un logement, et peut-être pas seulement un loyer, un logement à acheter.”

“Nous devrions toujours avoir une vue d’ensemble, nous assurer qu’il existe une capacité d’entrer sur le marché et des conseils sur la manière.”

«Nous avons beaucoup d’espace ici et nous devons l’utiliser à bon escient, et cela n’enlève pas à la communauté mais l’ajoute, plus il y a de voix et plus nous pouvons attirer de groupes démographiques, mieux c’est pour nous. Nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle.

ADAPTER LE CHANGEMENT À LA COMMUNAUTÉ

Patel – « Suis-je un avocat du changement ? Oui, quand c’est nécessaire. Nous avons de grandes idées que nous devons exploiter davantage.

“J’aimerais étudier une meilleure identité pour Lake Country.”

« Parfois, nous devons changer pour garder les choses telles qu’elles sont. Nous devons accepter que les gens viennent, que nous grandissons et que certaines de nos manières de nous comporter doivent changer pour que nous puissions garder notre identité dans la direction que nous voulons.

McKenzie – « Une chose qui est assez claire, c’est que tout le monde ne veut pas de changement. Certaines personnes veulent que les choses restent les mêmes, d’autres veulent du nouveau.

« Dans certains cas, le changement est bon, dans d’autres non. Même si j’ai une opinion personnelle sur quelque chose pour Oyama, c’est bien mais j’aime représenter toute la communauté.

Lewis – “Nous avons de nombreux projets dans le district de Lake Country, nous avons de grands projets de changement, le plan est là, personne n’essaye de changer le plan mais je pense que nous pouvons faire un meilleur travail pour exécuter le plan. Je veux le changement sur lequel nous avons tous en quelque sorte convenu et prévu et vers lequel nous travaillions.

Bret – “Tout le monde ne veut pas de changements et cela en fait partie, mais notre communauté grandit… Je ne vois pas vraiment de problèmes, je vois plus d’opportunités pour un engagement accru.”

Kozub – “Les gens disent” votez pour le changement “mais le district change continuellement… il a changé au cours des quatre dernières années depuis que j’ai commencé et l’un des points positifs sur lesquels nous avons travaillé est que nous avons embauché plus d’agents des règlements et nous avons prolongé le temps que ces agents des règlements municipaux passent sur le terrain… cela rend la communauté plus positive.

Hastings – « Absolument, je suis fan du changement. Nous devons avoir des choses à faire pour nos jeunes, pour nos jeunes générations.

“Si nous avions des commodités ici pour nos enfants, je parie que nous verrions cette augmentation (taux inférieur dans les écoles).”

Scarrow – « Depuis que je suis au conseil, ça change toutes les semaines, tous les mois, on a changé nos priorités.

« C’est à nous, les conseillers, anciens ou nouveaux, de suivre ces changements. Suis-je pour le changement ? Eh bien, c’est inévitable.

L’ADVERSAIRE DE L’IRLANDE

On a demandé au maire acclamé Blair Ireland ce qui s’était passé en ce qui concerne son adversaire qui avait abandonné la course.

« J’avais un adversaire, il m’a téléphoné et m’a dit qu’il abandonnait la course… nous avons longuement parlé. Je ne l’ai jamais rencontré auparavant, mais je pense que nous avons eu une assez bonne conversation. il m’a beaucoup expliqué pourquoi il voulait courir et ce qu’il voulait faire. il m’a parlé de certains des problèmes qu’il avait et de certains de ces problèmes avec lesquels je suis d’accord. J’ai été un peu surpris qu’il m’ait téléphoné et je pense que c’était un vrai gentleman de m’appeler en premier et de me le faire savoir.

——

Les élections du maire et du conseil ont lieu le samedi 15 octobre.

