Une station Boston MBTA, à moitié vide en raison de la baisse de l’achalandage dans la pandémie. Les responsables du transport en commun envisagent de réduire considérablement les services du réseau, malgré le tollé public et politique. | David L. Ryan / Boston Globe / Getty Images

Les responsables du transport en commun à Boston, New York et DC réduisent le service, éliminent les itinéraires et licencient des employés pour réduire les budgets.

Dans les premiers jours de la pandémie, le nombre d’usagers des transports en commun a chuté précipitamment. Les Américains ont été exhortés à rester chez eux, ce qui a incité les agences de transport en commun à mettre en œuvre rapidement des réductions de services pour répondre à cette demande en baisse.

Les réseaux de transport en commun avaient besoin d’une bouée de sauvetage financière. L’argent des billets se tarissait et les déficits budgétaires existants étaient encore exacerbés. Grâce à la loi CARES de mars, les agences locales ont reçu une aide de 25 milliards de dollars – une somme de sauvetage qui était cruciale pour maintenir les réseaux en activité pendant l’été malgré la forte baisse des revenus des passagers, des annonceurs et des impôts alors que les gens restaient chez eux.

La bonne nouvelle pour les transports en commun est que le prochain cycle de secours contre les coronavirus est probablement à venir. En vertu de la dernière proposition bipartite du Sénat, l’industrie du transport recevrait 45 milliards de dollars d’aide, répartis entre les compagnies aériennes, les aéroports, les bus privés et les agences de transport en commun, pour lesquels 15 milliards de dollars ont été réservés. La mauvaise nouvelle est, selon les experts du transport et les défenseurs des transports en commun, 15 milliards de dollars ne suffira pas. Les agences devront encore réduire le service, éliminer les itinéraires et licencier des employés pour joindre les deux bouts.

NOUVEAU: Ventilation des fonds La proposition du Congrès d’aujourd’hui enverrait les industries de transpo (avec les montants que les secteurs ont demandés au gouvernement fédéral en parens) Compagnies aériennes: 17 milliards de dollars (25 milliards de dollars)

Aéroports: 4 milliards de dollars (13 milliards de dollars)

Transport en commun: 15 milliards de dollars (au moins 32 milliards de dollars)

Bus privés: 8 milliards de dollars (10 milliards de dollars)

Amtrak: 1 milliard de dollars (5 milliards de dollars) – Sam Mintz (@samjmintz) 1 décembre 2020

C’est préoccupant, car la reprise économique dans les grandes villes et leurs régions environnantes dépend du transport en commun pour faire la navette entre les employés de bureau, les étudiants, les touristes et les résidents locaux. Une fois qu’un vaccin est distribué, les anciens modes de déplacement des gens reprendront idéalement et les entreprises s’attendent à se développer grâce à la réactivation de l’activité sociale. Que se passe-t-il alors lorsqu’un réseau de transport en commun n’a pas le budget pour booster son service ou accueillir un afflux de passagers?

«Toutes les sources de revenus du transport en commun sont en baisse cette année, et dans certaines des plus grandes villes, cette crise budgétaire ne se traduit pas seulement par des coupures de services dévastatrices, mais aussi par des retards d’entretien, des mises à pied et des réductions qui peuvent avoir des problèmes à long terme», a déclaré Ben Fried of Transit Center, une organisation de recherche et de défense des droits.

L’Association américaine des transports publics avait initialement appelé à au moins 32 milliards de dollars de financement d’urgence pour le transport en commun, mais comme Mitch McConnell et ses collègues républicains du Sénat réfléchissent à la proposition bipartite, il n’est pas certain que les réseaux de transport en commun recevront de l’argent: la contre-proposition républicaine ne le fait pas. semblent allouer tout financement pour les transports en commun. Cela préoccupe les responsables des transports en commun, qui estiment qu’il n’y a pas de substitut adéquat à une action fédérale.

«Le transport en commun traverse une période catastrophique, et il est difficile de surestimer à quel point les menaces sont difficiles», a déclaré Robert Puentes, président et chef de la direction du Eno Center for Transportation, un groupe de réflexion indépendant à but non lucratif. «L’argent fédéral est un besoin urgent en ce moment. L’argent de la loi CARES a aidé à maintenir les agences à flot tout au long de l’été, et bien que les 15 milliards de dollars du paquet actuel soient utiles, ce n’est pas suffisant.

Les partisans du transport en commun ont des raisons de s’inquiéter: des coupes importantes dans les services pourraient piéger les agences dans une spirale descendante. Avec un service moins fiable et des itinéraires raccourcis, plus de gens cesseront tout simplement de prendre le transport en commun, ce qui signifie moins de frais de transport. Comme Matthew Yglesias l’a écrit précédemment pour Vox, «les agences n’auront pas d’autre alternative que de répondre à la pression financière en réduisant le service. … Mais la réduction de la fréquence rend un réseau de transport en commun beaucoup moins utile, garantissant que l’achalandage ne rebondit pas même lorsque les restrictions d’activité disparaissent. »

Si l’aide d’urgence n’arrive pas, il est probable que les réseaux de transit seront bloqués dans un cycle de déclin. «Une fois que ces coupes sont déclenchées, ce n’est pas une chose facile à ramener, du moins l’année prochaine», m’a dit Fried.

« Une fois ces coupures déclenchées, ce n’est pas une chose facile à ramener »

L’augmentation significative des tarifs ne résoudra pas non plus le déficit budgétaire. La plupart des grands réseaux dépendent des tarifs d’achalandage pour une grande partie de leurs revenus annuels, mais des prix plus élevés peuvent éloigner les navetteurs, dont beaucoup préfèrent investir dans la voiture ou se tourner vers le covoiturage. Les budgets locaux sont construits autour de la somme d’argent que les fonctionnaires pensent pouvoir rapporter chaque année, et l’imprévisibilité de la pandémie a déraillé les projections.

Pour le système MTA de New York, les tarifs représentent environ 38%, soit 6,2 milliards de dollars, de ses revenus annuels. Et bien que le système gagne également de l’argent grâce aux péages, aux taxes, aux subventions gouvernementales et aux publicités, la pandémie a également décimé ces flux de revenus. Les responsables de Los Angeles prévoient une baisse de 11% des recettes de la taxe de vente et une baisse d’environ 27% des subventions provenant des recettes de la taxe sur l’essence, car les Californiens conduisent moins globalement, a rapporté le LA Times.

Ces revers arrivent à un moment où il est en fait politiquement populaire d’investir dans les services de transport en commun. Les électeurs de la région de la baie ont appuyé massivement une mesure qui a promulgué une taxe de vente qui sert à financer le système Caltrain. À Austin, les résidents ont également soutenu une hausse de la taxe foncière pour construire et exploiter un nouveau système ferroviaire, un tunnel de transit et un service de bus élargi.



Nick Otto / Washington Post / Getty Images



Les agences locales proposent d’importantes réductions de services dans les budgets de l’année prochaine. Dans des villes comme DC, New York, Los Angeles et Boston, les fonctionnaires sont prêts à réduire les services, à licencier des travailleurs et à retarder les projets d’entretien. Ces mesures coïncident avec le calendrier de déploiement des vaccins en Amérique. Au printemps, une partie importante de la population américaine s’attend à être vaccinée. Mais les responsables des transports dans des endroits comme Los Angeles ne sont pas sûrs de la reprise complète des niveaux d’achalandage avant la pandémie et prévoient la possibilité de nouvelles réductions.

L’une des rares exceptions est Chicago, qui n’a pas encore envisagé de coupures ou de licenciements parce que les fonctionnaires fonctionnent toujours en supposant que l’argent de relance arrivera. Cependant, le président de la Chicago Transit Authority soutient que l’agence «doit absolument recevoir un financement supplémentaire du Congrès».

Ces coupes budgétaires préventives pourraient être dévastatrices pour la reprise économique, selon les experts. «Le transport en commun et les villes sont si fondamentalement imbriqués ensemble, et ni l’un ni l’autre ne peut survivre sans l’autre», a déclaré Puentes. «Si nous voulons assister à une reprise économique nationale dans ce pays, nous aurons besoin du transport en commun.

Les réductions de service éloigneront probablement les passagers qui peuvent se permettre d’autres moyens de transport ou qui peuvent éviter complètement de voyager. La baisse de l’achalandage a plus affecté le service ferroviaire que le service d’autobus et de métro. Selon l’American Public Transportation Association, l’achalandage des voies ferrées est en baisse de 87% à New York et à Chicago et de 93% dans la région métropolitaine de Washington, DC – juridictions comptant un nombre élevé de cols blancs. Pendant ce temps, l’achalandage total des bus a diminué de 65%.

«Ces chiffres montrent que les personnes qui n’ont pas la capacité de travailler à domicile dépendent du bus», a déclaré Puentes du Centre Eno pour les transports. «Avant que la pandémie ne frappe, les bus traversaient un peu une renaissance, où les réseaux de transport en commun les modernisaient et les villes installaient des voies et des feux de signalisation.»

Ces réductions de services toucheront principalement les travailleurs essentiels et les communautés à faible revenu, qui dépendent du transport en commun. Il est essentiel que les villes comprennent qu’il existe des cyclistes de choix et des conducteurs dépendants, a ajouté Puentes, qui sont représentés dans la dichotomie train / bus. Le transport en commun est une bouée de sauvetage non seulement pour les habitants et les travailleurs de la ville, mais aussi pour les quartiers d’affaires et les centres sociaux qui dépendent de la circulation piétonnière pour amener les clients à leurs portes.

«Certaines agences ont été meilleures que d’autres pour savoir où réattribuer les services pendant la pandémie», a déclaré Fried du Transit Center. «Ils ont pris des mesures pour s’assurer que les itinéraires de bus à forte fréquentation ne subissent pas la pire de ces réductions, et bien que ce soit une bonne chose, cela ne va pas plus loin.»



Scott Olson / Getty Images



Si la fréquence et la fiabilité des bus diminuent au cours de l’année prochaine, il sera difficile de reconquérir les passagers une fois qu’ils auront acheté une voiture, par exemple.

La diminution du service de transport en commun aux États-Unis n’est pas un problème nouveau. Le coronavirus n’a fait que rendre les fissures plus visibles en aggravant ses finances. Pendant des années, les agences locales ont été contraintes de réduire les coûts.

Les gouvernements fédéral, étatiques et locaux ont passé des décennies à ne pas construire de bons et utiles transports en commun, selon le journaliste de Vice Transportation Aaron Gordon. C’est le résultat de nombreux facteurs convergents – mauvaise politique de transport et de logement, construction d’autoroutes, barrage routier politique, étalement urbain – et la solution n’est pas nécessairement simple. L’acheminement de l’argent dans un système défectueux ne résoudra peut-être pas ses problèmes les plus urgents, mais sans investissement fédéral dans les transports en commun, l’Amérique se consolidera davantage en tant que société dépendante de la voiture. Il sera difficile de faire marche arrière, alors que ces politiques continuent de gêner les travailleurs essentiels à faible revenu qui dépendent des transports en commun.

Pourtant, les défenseurs des transports en commun pensent qu’il y a lieu d’être optimiste sous l’administration Biden. «Il y aura une fenêtre à venir pour un paquet de transport et d’infrastructure», a déclaré Fried. «L’un des précédents de la Loi CARES était que les agences de transport recevaient des fonds de fonctionnement du gouvernement fédéral. Si cela devient un précédent, nous pouvons utiliser cet argent pour investir dans un service supplémentaire. »