Le transport en commun à tarif zéro prend de l’ampleur

Passagers embarquant dans un Metrobus au centre-ville de Washington, le mercredi 7 décembre 2022. Pablo Martínez Monsivais | PA

Washington, DC, est sur le point d’éliminer les tarifs de bus pour les résidents de la ville, rejoignant d’autres villes américaines qui s’efforcent de rendre les systèmes de bus et de métro gratuits. Déjà, Boston, San Francisco et Denver expérimentent le tarif zéro. Fin 2019, Kansas City, Missouri, est devenue la première grande ville américaine à approuver un système de transport en commun gratuit. Le mouvement « zéro tarif » a recueilli le soutien de groupes d’entreprises, de défenseurs de l’environnement, de dirigeants démocrates et d’autres qui affirment que le transport en commun stimule les économies locales, atténue le changement climatique et constitue une nécessité fondamentale pour de nombreuses personnes. L’idée a gagné du terrain pendant la pandémie, ce qui a souligné le rôle essentiel que joue le transport en commun pour les travailleurs essentiels qui n’ont pas le luxe de travailler à domicile. Mais malgré la popularité croissante du mouvement du tarif zéro, il a suscité un recul politique dans certains domaines où la politique ne s’intègre pas facilement dans les budgets ou les lois locales. La facture à tarif zéro de DC a été proposée au début de 2020 environ deux semaines avant que la pandémie de Covid-19 ne déclenche une spirale budgétaire à la baisse pour les agences de transport en commun à l’échelle nationale. “Je ne vous facture pas lorsque vous avez besoin des pompiers, mais nous allons nous assurer qu’il y a un service d’incendie lorsque vous en avez besoin. C’est comme ça que vous devez penser à cela”, a déclaré Charles Allen, l’un des responsables de la ville de DC. les membres du conseil qui ont présenté le projet de loi, ont déclaré dans une interview à CNBC. La mesure DC vise à éliminer le tarif de 2 $ pour prendre le bus à partir de juillet. Le conseil municipal a approuvé la mesure à l’unanimité et attend une réponse officielle du maire Muriel Bowser, qui peut soit approuver, soit opposer son veto, soit renvoyer le projet de loi non signé. Bowser a d’abord exprimé des réserves quant au financement d’un système à tarif zéro qui desservirait également le Maryland et la Virginie sans recevoir de financement de ces États. Le bureau du maire n’a pas répondu à une demande de commentaire. Dans tous les cas, le soutien unanime du conseil suffit à passer outre un veto du maire. Le projet de loi allouerait 43 millions de dollars par an pour rendre le DC Metrobus gratuit pour tous les usagers et pour ajouter une douzaine de lignes de service de bus 24 heures sur 24. L’argent proviendra des recettes fiscales excédentaires. Le DC Council envisage toujours d’ajouter un programme de subventions de 10 millions de dollars, qui fournirait à chaque résident de la ville un crédit mensuel de 100 $ à dépenser sur le DC Metrorail.

La crise du transport en commun

Dans de nombreuses villes, le coronavirus a fait chuter la fréquentation des métros et des bus à des niveaux historiquement bas, en grande partie parce que les cols blancs travaillaient à domicile au lieu de se rendre au bureau. Cela a laissé les travailleurs essentiels, qui ont généralement un revenu moyen à faible, comme principaux usagers du transport en commun. Alors que les revenus des tarifs chutaient et que les agences de transport en commun voyaient leurs budgets s’éroder, les subventions des gouvernements des États et locaux ainsi que le financement fédéral de secours de Covid sont devenus nécessaires pour préserver le transport des travailleurs essentiels. Depuis, le transport en commun à tarif zéro est également devenu une cause parmi les groupes environnementaux qui veulent retirer les voitures de la route, les syndicats qui veulent éloigner socialement les conducteurs de transport en commun des usagers et les groupes d’entreprises qui veulent attirer plus de clients. Alexandria et Richmond en Virginie ont intégré avec succès le transport en commun gratuit dans leurs budgets annuels. Boston, Denver et d’autres ont testé des programmes pilotes. L’expérience de tarif zéro de Boston durera jusqu’en 2024 pour trois des lignes de bus de la ville. Pendant ce temps, Denver a introduit des vacances gratuites temporaires comme “Zero Fare for Better Air” en août et “Zero Fare to Vote” les jours de vote en novembre.

Tendance au tarif zéro

À Kansas City, le transport en commun à tarif zéro est devenu une caractéristique de la vie. “Cela ressemble beaucoup plus à un espace communautaire et je pense que c’est parce que c’est quelque chose dans lequel vous pouvez entrer et sortir librement”, a déclaré Matt Staub, membre fondateur du tramway gratuit de Kansas City et propriétaire d’une entreprise de marketing, qui dépensait entre 60 $ à 70 $ sur les laissez-passer mensuels d’autobus. Kansas City a expérimenté pour la première fois le transport en commun à tarif nul en 2016 avec le lancement de son tramway, une ligne ferroviaire fixe de deux milles dans le centre-ville de la ville où les usagers peuvent monter et descendre gratuitement. La ville investit 400 millions de dollars pour étendre le tracé du tramway à plus de six milles d’ici 2025. Depuis le début de la construction du tramway en 2014, 4 milliards de dollars ont été investis dans le développement du centre-ville, y compris les hôtels et les restaurants. La population résidentielle du centre-ville est passée d’environ 21 000 en 2014 à environ 32 000 en 2022. “Le tramway, du moins de notre point de vue, est plus qu’un mode de transport. C’est plus qu’un simple déplacement d’un point A à un point B. C’est un moteur économique”, a déclaré Donna Mandelbaum, porte-parole de la Streetcar Authority de Kansas City. Le bus à tarif zéro a débuté en décembre 2019 en tant que programme pilote. Puis, après l’arrivée de Covid, l’autorité des bus de la ville l’a maintenu en place en permanence par mesure de sécurité, car cela réduisait les interactions physiques entre les chauffeurs de bus et les passagers.

Comment passer au tarif zéro

Pour rendre une ville américaine à tarif zéro, il faut une combinaison de financement et de soutien politique. Kansas City avait les deux. Les tarifs ne représentaient que 12%, soit environ 8 millions de dollars, du budget de fonctionnement des bus, selon Richard Jarrold, vice-président de la Kansas City Area Transportation Authority. Pendant ce temps, la ville dépensait entre 2 et 3 millions de dollars par an pour la perception des tarifs, selon Morgan Said, chef de cabinet du maire. De même, les tarifs DC représentent moins de 10% du budget de transport en commun du district, selon le Autorité de transport de la région métropolitaine de Washington. À Richmond, en Virginie, où des bus gratuits sont en place depuis le début de la pandémie, les revenus des tarifs ne représentaient que 8 % du budget global de l’agence de transport en commun. “Pour certaines petites agences de transport en commun qui ne collectent pas vraiment beaucoup d’argent de toute façon … elles dépensent presque plus pour percevoir le tarif qu’elles ne reçoivent réellement de revenus”, a déclaré Grant Sparks, directeur du Virginia Department of Rail and Transportation. . Cela a rendu l’argument économique dans ces villes plus facile à vendre. Pourtant, Allen, le membre du conseil de DC, veut finalement “évoluer vers un système de gratuité pour tous les transports en commun”.

Pourquoi la gratuité n’est pas pour tous

