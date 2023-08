Le transport aérien au Royaume-Uni est confronté à des jours de perturbations en raison d’un problème technique, selon le ministre

Les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni ont connu des perturbations après que les systèmes de contrôle du trafic aérien britanniques ont été temporairement touchés par un problème technique. Les services nationaux du trafic aérien (NATS) ont déclaré avoir « identifié et résolu » un problème technique qui l’avait contraint à imposer des restrictions de circulation.

Les systèmes de contrôle du trafic aérien au Royaume-Uni ont été touchés par un problème technique entraînant de vastes perturbations des vols.

Des centaines de vols ont été annulés ou retardés lundi, et les perturbations devraient durer encore quelques jours.

Le gouvernement ne croit pas que le problème technique soit le résultat d’une cyberattaque.

Le ministre britannique des Transports, Mark Harper, a déclaré qu’il faudrait des jours pour résoudre les perturbations généralisées des vols à destination et en provenance du pays après que les systèmes de contrôle du trafic aérien ont été touchés par un problème technique.

Des centaines de vols ont été annulés ou retardés lundi – l’un des jours de voyage les plus chargés du pays – après que les contrôleurs aériens ont été contraints de passer à des systèmes manuels.

Harper a ajouté que les responsables gouvernementaux ne croyaient pas que le problème technique était le résultat d’une cyberattaque.

« Il va y avoir des répercussions aujourd’hui et je suppose que cela durera encore quelques jours, à mesure que les compagnies aériennes récupèrent leurs avions et rétablissent leurs services à la normale », a déclaré Harper à la BBC mardi.

Il ajouta:

Je sais à quel point c’est frustrant pour les passagers, j’ai moi-même déjà eu des annulations de vols. C’est très frustrant, et la compagnie aérienne a la responsabilité de s’occuper de ses passagers, de les héberger et de les faire prendre un autre vol si nécessaire.

La société d’analyse aéronautique Cirium a déclaré que lundi après-midi, 232 vols devant quitter les aéroports britanniques et 271 vols à l’arrivée avaient été annulés.

Beaucoup ont partagé sur les réseaux sociaux leur consternation face à ce problème technique et ont déclaré qu’ils étaient coincés sur le tarmac de l’avion en attendant le décollage ou retenus dans les aéroports.

Des dizaines de vols ont été annulés à Heathrow, la plateforme aérienne la plus fréquentée d’Europe, qui a mis en garde contre des « impacts en chaîne ».

Au moins 32 départs d’Heathrow ont été annulés mardi et 31 arrivées ont été supprimées.

LIRE | Panne du réseau de trafic aérien britannique corrigée alors que les passagers subissent de graves retards

Lundi, la directrice des opérations du NATS, Juliet Kennedy, a déclaré : « Il [the breakdown] a été réparé plus tôt cet après-midi. Cependant, il faudra un certain temps pour que les vols reviennent à la normale, et nous continuerons à travailler avec les compagnies aériennes et les aéroports pour rétablir la situation. »

« Notre priorité absolue est la sécurité, et nous enquêterons de manière très approfondie sur ce qui s’est passé aujourd’hui. »

L’aéroport d’Heathrow, la plaque tournante la plus fréquentée de Grande-Bretagne, a demandé aux passagers de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, de contacter leur compagnie aérienne avant de se rendre à l’aéroport mardi.

Les compagnies aériennes ont déclaré qu’elles modifiaient les horaires de vol pour essayer de transporter le plus de personnes possible, mais certains avions et équipages n’étaient pas là où ils devraient être.